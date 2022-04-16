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冒充抖音心动外卖招揽代理商 两公司被判赔偿300万

2022-04-16 12:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:抖音官方消息，3月28日，就企总管（郑州）网络科技中心、河南罐罐信息科技有限公司冒充抖音授权商推广“抖音心动外卖”项目、招募代理商一案，河南省郑州市中级法院作出一审判决。审判结果显示，上述两公司构成不正当竞争，且情节严重，责令其停止侵权，并适用惩罚性赔偿，赔偿北京微播视界科技有限公司(下称“抖音公司”)300万元。

根据判决书显示，企总管中心和河南罐罐公司属于关联公司，皆成立于2020年。

在未经抖音允许的情况下，两被告直接使用抖音商标、Logo对公司进行装修、装饰，并印到了员工的工作服和工牌上。

企总管中心自称“抖音开放平台官方服务商”，私自搭建“抖音入驻”后台，并使用了与抖音开放平台极为近似的网站页面，在全国范围进行宣传。

此外，两被告还制作了《服务商合作协议》和授权证书，冒充抖音官方，以欺骗方式招揽合作商。上当受骗的代理商和合作商们，根据不同级别，需要缴纳4万元到50万元不等的合作授权费，才能与被告公司进行合作。

随后，下级代理商继续在其代理区域招募入驻商家、代理商，企总管中心还要从代理商的收入中再抽成。

QQ截图20220416085913.jpg

抖音公司发现相关假冒线索后，及时组织法务人员进行调查取证，并向法院正式提起诉讼。2021年12月3日，河南省郑州市中级法院正式立案，并于2022年3月8日公开开庭审理。法院传唤后，两被告都没有参加庭审。

相关证据显示，仅初步调查就已发现，两被告面向全国范围招揽合作商，受害商家覆盖了中部省份以及东北地区。截至抖音公司取证，其获利金额已经超过100万元。

法院认为，两被告的行为严重侵犯了抖音的合法权益，构成不正当竞争;借助抖音驰名商标的知名度和影响力，进行虚假宣传和欺诈性盈利，情节严重，应当适用惩罚性赔偿;判决其立即停止侵权行为，赔偿抖音公司经济损失300万元。

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