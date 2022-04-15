英雄联盟命运之子新皮肤汇总 2022命运之子新皮肤一览

声明:本文来自微信公众号“光子星球”（ID:TMTweb），作者:冷泽林，授权站长之家转载发布。2022年3月28日，小鹏公布了去年四季度及全年财报，自此头部新势力蔚小理三家均交出了去年的成绩单。从早已公布的交付数据来看，蔚来91429辆，小鹏98155辆，理想90491辆。虽然理想ONE在四季度实现了爆发性增长，但蔚来仍然以微弱优势保住了第二的排名，在无新车推出的年份取得这样的成绩实属不易。而小鹏则是在2021年打了一场翻身仗，为蔚小理重排座次。从整体上来看，三家在全年仍未实现净利润转正。其中小鹏在拿下交付冠军的同时，也以48.6亿元的