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英雄联盟命运之子新皮肤汇总 2022命运之子新皮肤一览

2022-04-15 16:15 · 稿源：站长之家

英雄联盟在最近开启了最新的新皮肤命运之子的打折活动，很多玩家还不清楚有哪些命运之子的皮肤，下面就来为大家详细的介绍一下。

命运轮转，以占自然，4月15日10:00，五位命运之子将踏入召唤师峡谷。

新皮肤:命运之子

【魅惑之月 阿狸】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【魅惑之月 阿狸】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19271点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【魅惑之月 阿狸 忠诚】仅售1点券

注意:2022年4月29日9:59后礼包不再包含【魅惑之月 阿狸 忠诚】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19270点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月15日10:00

【比翼之心 霞】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【比翼之心 霞】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【比翼之心 霞 忠诚】仅售1点券

注意:2022年4月29日9:59后礼包不再包含【比翼之心 霞 忠诚】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月15日10:00

【比翼之心 洛】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【比翼之心 洛】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【比翼之心 洛 忠诚】仅售1点券

注意:2022年4月29日9:59后礼包不再包含【比翼之心 洛 忠诚】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月15日10:00

【孤勇之隐 瑞兹】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【孤勇之隐 瑞兹】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价18021点券）

礼包包含:皮肤（8折）+7款炫彩(8折)，【孤勇之隐 瑞兹 忠诚】仅售1点券

注意:2022年4月29日9:59后礼包不再包含【孤勇之隐 瑞兹 忠诚】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价18020点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月15日10:00

【车骑之力 赫卡里姆】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【车骑之力 赫卡里姆】 炫彩礼包:15921点券（含英雄价17671点券）

礼包包含:皮肤（8折）+6款炫彩(8折)，【车骑之力 赫卡里姆 忠诚】仅售1点券

注意:2022年4月29日9:59后礼包不再包含【车骑之力 赫卡里姆 忠诚】，礼包价格变为:15920点券（含英雄价17670点券）

皮肤与炫彩礼包上架时间:2022年4月15日10:00

【命运之子（2022） 大礼包】:32100点券(含英雄价40100点券)

限时销售:2022年4月15日10:00-2022年4月29日10:00

礼包包含:

【魅惑之月 阿狸】皮肤（8折）

【比翼之心 霞】皮肤（8折）

【比翼之心 洛】皮肤（8折）

【孤勇之隐 瑞兹】皮肤（8折）

【车骑之力 赫卡里姆】皮肤（8折）

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