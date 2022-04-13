阴阳师4月13日更新维护公告 4.13夜刀神联动二期召唤开启

阴阳师在4月13日开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于4月13日（周三）早上7:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.夜刀神联动二期召唤、自选SP/SSR概率UP召唤携手开启!

两种召唤方式，召唤进度相互完全独立，阴阳师大人可选择心仪的召唤模式进行召唤，可随时进行切换。

召唤活动时间:4月13日维护后-4月24日23:59

召唤方式一:「厄缘戏命，赤月重逢」召唤福利!夜刀神再临!

《阴阳师》×京极夏彦联动第二弹（最终弹）开启!夜刀神作为联动的角色登陆平安京!

※限定SSR夜刀神降临!

活动期间使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，有1%概率获得1个「赤月之锋」，同时若连续39次召唤未获得「赤月之锋」，下次召唤必定获得。

大人们可以使用5个「赤月之锋」召唤1个夜刀神，拥有夜刀神后可以使用1个「赤月之锋」提升1次夜刀神的技能等级。

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受3次SP/SSR概率UP的机会。

※召唤阶段礼包

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数时，还将获得对应的阶段礼包，包含御行达摩、大量神秘的符咒、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※特殊福利

联动终弹限定福利，「厄缘戏命，赤月重逢」召唤活动中累计召唤100次，将获赠不知火皮肤「花笠舞歌」。

※重要说明:

※不知火皮肤「花笠舞歌」为「厄缘戏命，赤月重逢」的限定福利，在自选SP/SSR概率UP召唤的次数不会被计入累计召唤次数。

※本期为联动最后一弹，无论是否拥有SSR夜刀神，在活动结束后，剩余的每个赤月之锋将被对应转化为10枚SSR夜刀神碎片。

※对于4月13日维护前已达成SSR全集赏的大人们，召唤活动开始时将直接获赠1个赤月之锋（邮件领取）。

※SSR全集赏以图鉴中点亮的SSR式神为准（两面佛除外）。

※SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子、夜刀神。

※本活动仅对阴阳师等级达到5级的角色开放。对于未达到5级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受概率UP福利，但可正常计入「厄缘戏命，赤月重逢」夜刀神联动召唤助力礼的召唤次数中;若在活动期间达到5级，可直接领取已达成的召唤助力礼，同时享受相应的概率UP福利。

召唤方式二:「春散缘聚，待君赴约」召唤福利!自选SP/SSR概率UP召唤开启!

※自选SP/SSR概率UP

活动期间，分别选择1名主选和6名副选的SP/SSR式神，使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒召唤到SP/SSR式神时，主选的式神有15%的概率出现，每名副选的式神各有5%的概率出现，所有自选式神出现概率总计45%!主选式神的概率UP最多可享受1次，所有副选式神的概率UP总共最多可享受2次。

使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到500次后，若仍有未达成的UP次数，相应的UP概率翻倍，即主选式神概率提升至30%，副选式神概率提升至各10%。

※SP/SSR必定出现

活动期间，每当使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤连续59次未召唤到SP/SSR式神时，下一次必定出现SP/SSR式神!经此福利出现的SP/SSR同样享受自选SP/SSR概率UP。此福利不限触发次数，但会在主选式神和副选式神的概率UP均达到限次后失效。

※召唤助力礼

活动期间，使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数，将获得额外奖励，包含大量神秘的符咒、御行达摩、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※重要说明

※本活动仅对阴阳师等级达到5级的角色开放。对于未达到5级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受自选式神概率UP福利，召唤的次数默认累计在「厄缘戏命，赤月重逢」夜刀神联动召唤中，不会计入到「春散缘聚，待君赴约」召唤中。

※活动期间需要先选定主选式神和副选式神后，才可进行召唤。

※主选和副选的目标一经选定，不可更改。

※选定主选和副选目标时，均不可选择联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子、夜刀神及两面佛;此外，本期主选式神不可选择铃彦姬、不见岳。

2.大型活动·残河溟夜

冥河幽幽，旧梦重归

※活动时间:4月13日维护后-4月22日23:59（持续10天）

「尘世之梦」

纷纷扰扰的梦境一如往昔。

※在探索时需要按照指定路线前进对应步数，途中可能遇到战斗、答题或神秘宝藏等各类神秘事件，完成后可获得奖励。

「凋零之梦」

彼岸花凋零后的梦境充满危险，但也会有出乎意料的奇遇发生。

※在探索时需要按照指定路线前进对应步数，途中可能遇到战斗、神秘宝藏事件，完成后可获得奖励。

※在探索途中可获得随机的加成。大步前进，选择合适的加成，在「凋零之梦」中不断突破自己吧。

「彼世之券」

※完成任务可获得「彼世蝶」，收集「彼世蝶」可解锁彼世之券的各种奖励。

※可以购买升级「醒梦游券」以解锁联动限定阴阳师晴明皮肤「卷录百鬼」、阴阳师晴明姿度「旋夜折扇·星」、动态头像框「春日宴·心友」、「御行达摩碎片」等更多奖励。

※「彼世之券」将开放至4月26日23:59，之后会通过邮件补发未领取的奖励。

「拾花兑梦」

荒骷髅正在收集燃烧的花烛，等待有缘人来换取奖励。

※商店开放时间:4月13日维护后-4月26日23:59

※通过参与玩法和任务，可获得丰厚奖励以及本次活动专属货币「彼岸花烛」和「手札·荒骷髅」。

※收集「彼岸花烛」可在活动商店兑换SSR夜刀神皮肤「残幕戏尽」、活动专属头像框「曲山伏夜」、御行达摩、SSR/SP式神召唤券等奖励。

※使用「手札·荒骷髅」可在活动商店兑换「忠诚之刃」，用于提升「尘世之梦」玩法中的战斗体验。

体验服转正式服调整:

「尘世之梦」

※升级难度星级所需时间由15秒上调为40秒。

※「尘世花符·迷途」自然回复数量上限由30上调至100。

「拾花兑梦」

※「回忆之箱·霜结」箱子内增加勾玉资源。

※商店中体力奖励由8000上调为10000。

※三种「回忆之箱」的可兑换数量由99上调至200。

「彼世之券」

※在第10档奖励中追加阴阳师晴明的「旋夜折扇·星」姿度。

※上调了「醒梦游券」中「御行达摩碎片」的数量至15，「四星奉为达摩」×1档位奖励替换为「五星奉为达摩」×1。

设计师观点:

※在收到体验服及各种社群平台的阴阳师大人们的反馈后，我们做出了以上优化，同时也非常感谢体验服的阴阳师大人们。本次更新后，「醒梦游券」中体验服转正式服所提高的奖励，除「旋夜折扇·星」姿度会随着晴明皮肤「卷录百鬼」一并发放外，其他奖励将会在「彼世之券」结束后，陆续发放邮件对体验服中购买了「醒梦游券」的阴阳师大人进行补偿。

3.新区开启

※时间:4月13日9:00

※全平台新区「樱月相邀」开启，iOS、网易安卓、渠道安卓用户皆可进入，更有新区集结奖励可以领取。

※「樱月相邀」将开启持续15日的「新区专属活动」，包含登录奖励、随机SSR、新服月卡、好友邀请等内容，并额外包含专属新手任务、平安京秘卷、修行羁旅、缘初召唤、成长锦囊、式神援助、急速育成等福利活动，敬请留意。

※阴阳师大人可在「樱月相邀」的登录选区界面右侧菜单栏以及庭院地藏像-「通知」处一键加入官方社群。

新手福利「日育周成」任务调整

※精简了「日育周成」任务内容并提升了任务奖励，新手阴阳师大人可以更快速高效地完成任务了。

※本优化将适用于「樱月相邀」以及之后开启的新服。

4.签到活动——「莲梦之行」限时开启!

※活动时间:4月13日维护后-4月20日23:59

※参与等级:15级及以上的阴阳师大人

※活动期间，阴阳师大人仅需花费少量时间完成每日任务，即可增加活动进度。最快6日，即可获得限定头像框「莲心梦」!

※春樱绽放之时，天人之王造访庭院赴一场旧友的邀约。值此晴朗的时日，不妨携友共游，一同观赏当季的花卉吧。

5.新礼包情报!

※春散缘聚福袋壹

售价:88魂玉

购买后获得:神秘的符咒×10，四星奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:4月13日维护后-4月24日23:59限购2次

※春散缘聚福袋贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:4月13日维护后-4月24日23:59限购2次

※春散缘聚福袋叁

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×45，御行达摩×1，五星奉为达摩×1，金币×200000

限购时间:4月13日维护后-4月24日23:59限购2次

※赤诚之礼

售价:30魂玉

购买后获得:石榴×1，御行达摩（碎片）×5，大蛇的逆鳞×50，体力×300

限购时间:4月13日维护后-4月26日23:59限购1次

补充说明:已拥有石榴转化为60个萌爪钱币

※豪华育成礼

售价:328魂玉

购买后获得:御行达摩×2，五星奉为达摩×2，大吉达摩×5，金币×100000

限购时间:4月13日维护后-4月19日23:59限购1次

※日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:4月13日维护后-4月19日23:59每日限购1次

※日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:4月13日维护后-4月19日23:59每日限购1次

6.插画商店上新!

首日可享受7折优惠，感兴趣的阴阳师大人可前往选购。

7.春夏交替，周边屋夏装第一弹上新啦~

※周边屋夏季服装第一弹现正火热开售，首发满减福利同步上线!

※霸气达摩化身风雷之神守护大人，帝释天崽崽与大鹅相遇趣事不断，Q萌的阿修罗崽崽应声降临帅气不减。大人快来换个新LOOK，一起迎接初夏吧!

体验优化

1.寮祈愿功能优化

※发起祈愿时可输入祈愿所需的数量，完成祈愿所需数量任务前，每日登录时会自动发起祈愿。

※当更改祈愿碎片时，当天已发布祈愿则需要第二天才可生效。

※若当天祈愿未完成，则祈愿会继续保留至第二天，直至完成后再次自动发起消耗第二天的祈愿次数。

※自动祈愿期间更换祈愿式神，若当天未发起祈愿则直接发起新的式神祈愿，若当天已发起则第二天祈愿更换为新的式神。

2.协同对弈调整

※协同对弈玩法中新增了SSR阶式神不见岳、SR阶式神迦楼罗、R阶式神影鳄可供阴阳师大人们选择。

※调整了部分式神御魂套装、属性值与随机规则

3.新手福利优化

※4月13日维护后，所有服务器新创建角色的阴阳师大人将获得新手专属标识，持续30天。

※与拥有新手标识的阴阳师组队，将享受额外金币/经验加成和友情点奖励，还可完成「初见京都」系列成就。

※其他阴阳师大人可在「组队」-「匹配」功能中勾选「优先匹配新手/回归阴阳师」，寻找新手阴阳师队友。

※「珍旅居」-「唤妖借处」向拥有新手标识的阴阳师开放。新手阴阳师大人可在庭院点击珍旅居小纸人入口前往「唤妖借处」借用式神，在获得援助的同时，还可获得「鸢灯饰·初见」，在「千物宝库」中兑换到丰富奖励。

4.为SSR阶式神帝释天、食灵、饭笥、夜刀神、铃彦姬，SP阶式神空相面灵气、绘世花鸟卷、因幡辉夜姬、梦寻山兔新增了式神动画绘卷和动态绘卷，请阴阳师大人们前往式神录查看。

5.将「斗技」玩法的规则描述中新区匹配机制相关的描述调整为:180天内最新开启的4个新区（以开启新区集结为准）在大名士30星以下，将优先内部匹配(不改变原匹配规则)。

6.摄影系统优化

※部分式神新增可使用动作。

7.优化了阴阳寮宴会的待选式神排序。

8.补充了在斗技玩法中，斗技备选阵容的使用规则。

9.召唤屋右上角新增了更换召唤屋皮肤的功能入口，大人们可以快捷更换召唤屋皮肤了。

10.优化了式神技能描述的查看体验。

问题修正

1.修复了SP阶式神因幡辉夜姬「寂光映月」在战斗中技能描述错误的问题（不改变原技能效果）。

2.修复了SP阶式神因幡辉夜姬「愿力」在部分情况下显示异常的问题。

3.修复了SP阶式神蝉冰雪女「极寒之气」效果可以对晴明「言灵·缚」造成伤害的问题。

4.修复了SR阶式神鬼使黑在部分情况下「索命」触发异常的问题。

5.修复了SSR阶式神食灵「飨食」部分情况下可以触发非食灵增伤效果的问题。

6.修复了百鬼夜行中最后一次撒豆的异常表现，不影响原本的效果。

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