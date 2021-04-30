苹果 iOS 16 测试版系统透露 VR 头显信息

传闻苹果期待已久的混合现实头显有可能在2023年夏天之前推出，现在苹果混合现实头显的迹象出现在 iOS16测试版中。Mark Gurman 今天更新了一些相关硬件和软件爆料。Mark Gurman认为该产品可能会在2022年底或2023年初推出。有消息称，iOS16的测试版「充满了对头显及其与 iPhone 的互动的提及」。

这此信息还可能表明，苹果可能正在准备提前预览即将推出的一些 AR 和 VR 软件，甚至可能是该设备的操作系统「rOS」

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