苹果 iOS 16 测试版系统透露 VR 头显信息

传闻苹果期待已久的混合现实头显有可能在2023年夏天之前推出，现在苹果混合现实头显的迹象出现在 iOS16测试版中。Mark Gurman 今天更新了一些相关硬件和软件爆料。Mark Gurman认为该产品可能会在2022年底或2023年初推出。有消息称，iOS16的测试版「充满了对头显及其与 iPhone 的互动的提及」。
这此信息还可能表明，苹果可能正在准备提前预览即将推出的一些 AR 和 VR 软件，甚至可能是该设备的操作系统「rOS」
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传闻苹果期待已久的混合现实头显有可能在2023年夏天之前推出，对该硬件的提及预计将出现在iOS 16的测试版中...据估计，这些参考资料的存在可能意味着在iPhone 16周期内，即2022年6月至2023年6月之间的任何时间会有一次产品发布...这些参考资料还可能表明，苹果可能正在准备提前预览一些AR和VR软件，甚至可能是该设备的操作系统rOS...
外媒9to5Mac发现，iOS15. 5 测试版中一部分代码显示，“阅读器”App增加了对第三方渠道支付的支持...苹果之前提出将支持第三方支付渠道，但具体的实施过程比预期慢，今天他们操作系统的最新测试版支持用户进行外部购买是一个重要的里程碑...同时如果采用第三方支付，也不能再使用苹果平台提供应用内购买...
开发者可以通过苹果开发者中心下载 iOS 15.5 和 iPadOS 15.5 测试版，或者安装正确的配置文件后进行OTA升级...这表明独立的应用程序可能很快就会推出...未来可能会有一个全新的苹果余额选项出现在钱包应用中...
根据在最新的iOS测试版中发现的代码，有更多证据表明计划中的AppleMusic扩展升级将被称为"苹果古典"。在收购Primephonic服务时，苹果对其计划如何改进AppleMusic处理古典音乐的方式表现得异常开放。该公司说，计划在2022年推出一个古典音乐应用程序，但没有说什么时候，也没有说它的名字。现在，继在Apple Music的Android测试版中首次看到"苹果古典"这个名字之后，在iOS 15.5开发者测试版中也发现了同样的名字。除了名称之外，周二发现的代码片段包括三条信息，一旦这样的应用程序被启动，屏幕上将显示给用户：在苹果古典中打开在为古典音
音乐应用代码中有“在Apple Classical 中打开”和“在专为古典音乐设计的新应用中打开这个”，因此有可能苹果Apple Music的经典版本很快发布...根据苹果的macOS发布说明，新iPadOS 15.5 和macOS Monterey 12.4更新中的通用控制与运行 macOS 12.3 或 iPadOS 15.4 的机器不兼容，因此苹果建议作为一种变通方法，用户应将其“通用控制”设备更新到新的 beta 版本......
据国外媒体报道，当地时间周二，苹果宣布将于6月6日举办2022年全球开发者大会（WWDC）...今年的开发者大会依旧将以在线形式举行，并会在苹果的网站上直播...与往年类似，通常情况下，苹果会在开发者大会首日举行新品发布会，由首席执行官蒂姆·库克和其他高管发布新版苹果设备的系统软件...
DuckDuckGo以隐私为重点的网络浏览器，之前它都在移动设备上运作。今天，该公司推出了Mac版DuckDuckGo的测试版--这意味着macOS用户将在Safari/Chrome/Firefox之外拥有一个新的选手则。DuckDuckGo浏览器被称为提供高水平的安全、快速的性能和默认的隐私特性，这不仅仅是隐身模式的替代品。DuckDuckGo浏览器的macOS版本的推出是在移动应用程序的成功之后。该公司表示，Windows版本也很快就会到来，但现在如果你想尝试测试版则必须加入一个等待名单。DuckDuckGo for Mac有三个基础功能：DuckDuckGo for Mac默认提供隐私浏览。只需一次下载，?
在最新一期的Power On中，苹果知名分析师Gurman表示，他并不指望iOS界面设计方面会出现令人耳目一新的大改之处，下一版本iOS将包括对通知的改进和添加新的健康跟踪功能...不过目前尚不清楚是哪款，可能是全新设计的MacBook Air、13英寸的MacBook Pro 、新款Mac mini，不过最有可能的是苹果曾在春季发布会上预告的全新Mac Pro产品......
对于苹果来说，他们正在提高iOS 16的易用性，同时还有生产力的效率，所以对于iPad来说，也是一次加强。根据最新的消息，苹果将为iOS带来重大改进，它将对通知和健康追踪作出重大改进。然而，苹果可能也在考虑用iPadOS 16为iPad引入一个新的多任务界面。彭博社的Mark Gurman在其最新的Power On通讯中报道，iOS 16将对通知和健康跟踪展开重大改进。然而在这个阶段，预计苹果不会进行全面的设计改造。Gurman写道：我不期望iOS的界面会进行端到端的重新设计，尽管自近十年前的iOS 7以来，它没有什么变化。”不过Gurman还指出，可能会有一个新?
当前，iOS 15系统已经推进到15.4.x，从版本号来看，已经进入生命期中后段。事实上，按计划苹果会在6月份左右举办WWDC22大会（据说邀请函下周给到），其中最大的看点莫过于iOS 16操作系统。日前，监测网站LetemSvetemApplem发现了iOS 16系统测试机活跃的迹象。尽管这是一个积极的信号，不过和去年的iOS 15相比，苹果的节奏似乎晚了些，去年iOS 15测试机首次出现是在3月份，当年的WWDC 21大会开幕于6月8日。按照PA的说法，iOS 16的首要任务就是适配iPhone 14的全新屏幕造型，也就是感叹号”挖孔。这一变化使得屏占比更大，但必须做好接口和U
4月14日晚间，百度发布《2021年搜索违规行为整顿报告》称，2021年共处理了2000亿个违规作弊站点，55万亿个低质网页和有害链接，提升了对优质站点的..
中怡康数据显示，卡萨帝万元以上冰箱市场零售额占比达到37.9%，万元以上洗衣机占比达72.5%，1.5万元以上空调占比达27%...年报显示，三翼鸟以场景触..
在深耕产品服务能力的博云科技讯动也非常注重信创生态建设，博云科技讯动核心信创产品已顺利与芯片厂商鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯中科;与操作系..
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生物安全是国家安全体系的重要组成部分，事关人民群众生命安全、国家长治久安，运用科技武器防范和应对生物安全风险是应有之义.....
和外界预期的一样，特斯拉公司CEO埃隆马斯克最终向Twitter发出了收购要约...他提议以每股54.20美元现金出价收购Twitter，较Twitter 1月28日的收盘..
自从微软在Win10中加入了小部件功能后，就一直有传言称微软计划开放第三方小部件功能，在关于Win11 2022更新的消息中也提到了该功能...从放出的截..
去年7月，科乐美宣布《实况足球》系列更名为《eFootball》，同年9月30日，《eFootball 2022》在Steam（锁国区）解锁，本体免费下载，截至目前，该..
4月14日，快科技从蔚来官方获悉，蔚来旗下首款纯电轿车ET7已经陆续开始在北京、苏州、广州等地启动了交付工作。据官方公布的信息显示，自3月5日开..
一份新的行业报告称，苹果正计划为传闻已久的苹果汽车配备自己的中央集成操作系统，类似于特斯拉有一个操作系统统一控制驾驶偏好和娱乐界面。有关..
凤凰网科技讯 4月14日消息，瑞幸咖啡公布经审计的2021年财务报告。报告显示，2021年瑞幸咖啡营收79.65亿元，同比增长97.5%；美国会计准则下，亏损..
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本应该在iPhone 14上出现或者说消费者极为期待的一些升级，推迟了。今天下午我们报道了A16处理器大概率将采用4nm工艺，而3nm要等到A17上马。不仅如..
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