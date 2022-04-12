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星巴克回应出bug：全力抢修中

2022-04-12 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息:不少网友反馈，星巴克App今日出现Bug，账户里忽然被发放多张优惠券，包括生日邀请券、周年庆邀请券等。

对此，星巴克客服回应称，账户忽然被发放多张优惠券是系统更新导致星享好礼显示错误，目前正在修复中，但送的劵之后仍可以使用。

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而随后，星巴克中国在其官方微博回应称，系统确实出bug了，技术伙伴们正在全力抢修，但今天大家暂时无法使用星巴克App和微信小程序，以及账户里面的优惠券。星巴克表示，修好了会在第一时间告诉大家。

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