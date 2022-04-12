星巴克回应出bug：全力抢修中

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息:不少网友反馈，星巴克App今日出现Bug，账户里忽然被发放多张优惠券，包括生日邀请券、周年庆邀请券等。
对此，星巴克客服回应称，账户忽然被发放多张优惠券是系统更新导致星享好礼显示错误，目前正在修复中，但送的劵之后仍可以使用。
而随后，星巴克中国在其官方微博回应称，系统确实出bug了，技术伙伴们正在全力抢修，但今天大家暂时无法使用星巴克App和微信小程序，以及账户里面的优惠券。星巴克表示，修好了会在第一时间告诉大家。
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今天不少使用星巴克APP或小程序点单的用户发现，出现了使用过程中异常、优惠券无法使用的情况，对此星巴克方面在今天中午表示“正在全力抢修”...星巴克中国称，“我们今天系统确实出bug了，技术伙伴们正在全力抢修，但今天大家暂时无法使用和，以及账户里面的...对于星巴克APP和小程序出现的问题，就有网友表示“每个会员发一个免费券就当没这回事”...
经查，多名用户反馈称，星巴克APP似乎遇到BUG，不少人账户中莫名出现大量优惠券，包括金星晋级饮品券、生日邀请券（用户不在生日时间）、周年庆邀请券等...据新浪科技，星巴克客服称，由于系统更新导致星享好礼显示错误的问题，正在全力修复中...尽管一些网友表示送的券可以在门店核销，薅到了这波羊毛...
执法人员通过调查发现，消费者购买的咖啡，是通过外卖平台里名为星巴克咖啡代购大都会百盛商圈店，和万达商圈店两家店铺进行对外销售的，产品标示的价格和星巴克正规门店一致...该窝点共计接单729单，涉案金额达4万余元，该男子无法提供食品经营许可证和营业执照等资质，执法人员对其生产工具和原材料采取了强制措施，并将约谈外卖平台，同时提醒消费者在购买产品和服务的时候，一定要选择正规的门店进行消费！...星巴克积极参与了该案件的调查，协助相关部门坚决打击制假不法行为......
有消费者质疑星巴克大数据杀熟，称会员老顾客在星巴克APP点不了专星送 24 元（叠加劵抵扣 3 元）的单杯美式咖啡，只能点硬核美式提神组合 5 杯，而新用户APP页面有单杯美式选项...《规定》明确了具体要求，如不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络，应当便利老年人安全使用算法推荐服务，应当建立完善平台订单分配、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等相关算法，以及不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇等...
针对“出租屋产假星巴克外卖达729单”一事，星巴克官方回应称，已经关注到相关市场监管部门打击制假黑窝点通过外卖代购店铺销售假冒星巴克饮品的媒体报道...星巴克表示，积极参与了该案件的调查，协助相关部门坚决打击制假不法行为...该窝点共计接单729单，涉案金额达4万余元...
声明:本文来自于微信公众号 深燃（ID:shenrancaijing），作者:邹帅，授权站长之家转载发布。咖啡和新茶饮两大饮品赛道，一个忙着“向上”，一个忙着“向下”，而这一切还要从价格说起。2月中旬星巴克起了咖啡涨价的头，瑞幸、Tims跟着涨;2月下旬喜茶起了降价的头，乐乐茶、奈雪的茶跟着降。两个“带头者”分别给出了解释。星巴克的涨价理由是考虑到营运成本等因素，瑞幸和Tims的说法也类似。喜茶对外宣传“告别30元时代”，并解释说是因为在供应链上取得了优势。无巧不成书。第一，涨价和降价的消息都集中在最近一个月，也就是2月中旬到3?
他向几个同样从城市回到县城工作的朋友表达了自己创业开店的想法，很快凑出了 15 万元启动资金，大家打算一起合伙干...按照县城一天约30- 40 杯的日均消费能力倒推，则至少要保证60%的毛利率，才能达到盈亏平衡...一是正常到店消费，比如美式 18 元、拿铁 22 元、生椰拿铁 25 元、手冲 26 元；二是性价比更高的储值会员，相比前者便宜3- 6 元...经过一段时间观察，她发现，在当地县城，奶茶店基本没有堂食，咖啡店只有星巴克，年轻人最缺少的，其实是一个既能坐下吃吃喝喝、又能打卡拍照的社交空间......
今日午间，一则“B站崩了”的新闻登上热搜...据3月3日，B站发布的第四季度及全年财报显示，B站平均月活跃用户数为2. 717 亿，移动月活跃用数为2. 524 亿，分别同比增长35%和35%...
根据一份新闻稿，星巴克的目标是到2025年，让顾客每次来都使用个人自带或星巴克提供的可重复使用的杯子...星巴克目前正在测试几种可重复使用的操作模式，使顾客能够在店内、车上或通过手机下单来获取他们的环保杯咖啡，那些住在美国或加拿大的人将在2023年底前能够做到这一点...另一项举措是完全取消一次性杯子，转而使用个人自行携带的杯子、店内已有的马克杯或星巴克方面提供的其它容器...
据财联社消息，3月24日，瑞幸咖啡发布2021年第四季度及2021财年未经审计的财务报告，瑞幸咖啡第四季度总净收入24.327亿元人民币，同比增长80.7%，而2021财年总净收入为79.65亿元，同比增长97.5%。财报显示，瑞幸咖啡2021财年GAAP经营亏损为5.39亿元人民币，与2020财年的25.87亿元相比，经营亏损大幅减少。2021财年非GAAP经营亏损为2.36亿元，而2020财年的亏损为24.94亿元。瑞幸咖啡方面表示，其非GAAP经营亏损未针对与虚构交易和重组相关的损失和费用进行调整，涉及2021财年和2020财年金额为3.40亿元和4.75亿元瑞幸咖啡2021年第四季度净新
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2021 年 12 月 15 日，爱奇艺会员连续包月价格由 19 元上调至 22 元，连续季卡由 58 元上调至 63 元，普通月卡则由 25 元涨至 30 元，普通季卡由 ..
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