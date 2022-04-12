星巴克回应出bug：全力抢修中

声明:本文来自于微信公众号 深燃（ID:shenrancaijing），作者:邹帅，授权站长之家转载发布。咖啡和新茶饮两大饮品赛道，一个忙着“向上”，一个忙着“向下”，而这一切还要从价格说起。2月中旬星巴克起了咖啡涨价的头，瑞幸、Tims跟着涨;2月下旬喜茶起了降价的头，乐乐茶、奈雪的茶跟着降。两个“带头者”分别给出了解释。星巴克的涨价理由是考虑到营运成本等因素，瑞幸和Tims的说法也类似。喜茶对外宣传“告别30元时代”，并解释说是因为在供应链上取得了优势。无巧不成书。第一，涨价和降价的消息都集中在最近一个月，也就是2月中旬到3?