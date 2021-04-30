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苹果宣布将于6月6日举办全球开发者大会 iOS16将成焦点

2022-04-06 16:56 · 稿源：站长之家

苹果宣布将于 6 月 6 日至 10 日通过完全在线方式举办今年的全球开发者大会（WWDC），供所有开发者免费参加。WWDC 2022 焦点将会是软件方面，为开发者提供与 Apple 工程师交流、使用 Apple 技术的机会，从而学习如何创建突破性的 app 和互动体验。

iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16 等等会是重点。此外，不能排除会有新的Mac等硬件产品宣布推出。

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