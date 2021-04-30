苹果宣布将于6月6日举办全球开发者大会 iOS16将成焦点

苹果宣布将于 6 月 6 日至 10 日通过完全在线方式举办今年的全球开发者大会（WWDC），供所有开发者免费参加。WWDC 2022 焦点将会是软件方面，为开发者提供与 Apple 工程师交流、使用 Apple 技术的机会，从而学习如何创建突破性的 app 和互动体验。
iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16 等等会是重点。此外，不能排除会有新的Mac等硬件产品宣布推出。
苹果宣布将于 6 月 6 日至 10 日通过完全在线方式举办今年的全球开发者大会（WWDC），供所有开发者免费参加。WWDC 2022 焦点将会是软件方面，为开发者提供与 Apple 工程师交流、使用 Apple 技术的机会，从而学习如何创建突破性的 app 和互动体验。
iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16 等等会是重点。此外，不能排除会有新的Mac等硬件产品宣布推出。
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苹果CEO库克凤凰网科技讯 北京时间3月28日消息，据爆料人士乔普罗瑟(Jon Prosser)透露，苹果公司将于当地时间2022年6月6日举办本年度全球开发者大会(WWDC)，而且还可能是现场举办。普罗瑟称：“我听说全球开发者大会将在6月6日周一举行。这将是一场现场、与会者亲身参加的大会。”苹果上一次举办现场活动还是在2019年9月10日。当时，苹果发布了iPhone 11和Apple Watch Series 5。但是从2020年的WWDC开始，苹果就因为疫情转为线上举办活动，直到现在。随着美国疫情的缓解，外界开始推测苹果是否会回归现场活动。有媒体质疑称，虽然美国新冠
苹果去年在3月30日向开发者和媒体发出了WWDC的邀请函，会议日期为6月7日至6月11日...苹果曾经在加州圣何塞的McEnery会议中心举行全球开发者大会，但自2020年以来，苹果的所有活动都是数字化的，没有现场活动...在今年的WWDC期间，苹果或将发布iOS和iPadOS16，macOS13，watchOS9，可能还有一些新硬件...
据国外媒体报道，当地时间周二，苹果宣布将于6月6日举办2022年全球开发者大会（WWDC）...今年的开发者大会依旧将以在线形式举行，并会在苹果的网站上直播...与往年类似，通常情况下，苹果会在开发者大会首日举行新品发布会，由首席执行官蒂姆·库克和其他高管发布新版苹果设备的系统软件...
苹果当地时间星期二在一份声明中表示，将于6月6日至10日期间以线上方式举办全球开发者大会...允许数量有限的开发者在公司总部观看会议视频，是苹果采用混合工作模式努力的一部分...苹果还表示，今年的全球开发者大会将举办更多虚拟线上会议，包含更多本地化内容，吸引全球更多地区的开发者...
据苹果知名爆料人@Jon Prosser透露，苹果可能会在6月6日举行开发者大会，而今年的WWDC 2022很可能会在线下举行...彭博记者马克古尔曼认为这次WWDC将没有硬件设备推出...不过这个猜测也比较合理，因为自2019年Mac Pro和Pro Display XDR发布以来，苹果一直没有在WWDC活动中展示新硬件产品...这些新机器也许会在今年晚些时候正式发布，这两种型号应该也有可能配备M2芯片，目前一切都是未知数，也许苹果可以在这次WWDC期间让我们一睹它的风采...
此前几年的开发者大会通常是在加利福尼亚州圣何塞的麦克恩利会议中心举行，但从2020年开始，苹果的开发者大会和发布会，都是以线上的方式举行，今年的全球开发者大会，预计也难以在线下举行...苹果的全球开发者大会是苹果应用开发者的盛会，苹果在会上主要也是宣布各大产品线的操作系统...去年苹果全球开发者大会的邀请函，是在3月30日发布的，在6月7日-11日举行，宣布了iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey和watchOS 8......
iOS 16要来了，大家期待吗？爆料者@Jon Prosser给出的最新爆料称，苹果可能会在6月6日举行开发者大会，而今年的WWDC 2022可能会在线下举行...虽说是开发者的大会，每年WWDC依然有很高的关注度，因为在会上，苹果会宣布旗下诸多新系统，其中关注度最高的就是iOS 16了...之前有消息人士爆料称，iOS 16的开发正在稳步推进中，目前没有遇到任何问题，会在今年WWDC上正式公布......
谷歌今天宣布，其年度谷歌I/O开发者大会定于5月11日星期三和 5 月 12 日星期四举行，比苹果的年度全球开发者大会的时间提前了大约一个月...苹果公司尚未宣布2022年全球开发者大会的日期，也没有表示今年的活动是否会有线下面对面的元素...苹果去年在 3 月 30 日宣布了 2021 年全球开发者大会的日期，因此今年的日期预计也会很快公布...
微软宣布Build2022 开发者大会将于 5 月 24 日至 26 日在线上举行...自疫情爆发以来，微软的 Build 开发者大会已经连续两年在线上举办，今年依然无法恢复线下活动，Build 2022 将继续以线上形式举行...
谷歌公司周三宣布，其2022年度Google I/O开发者大会将于5月11日至12日举行...他表示，此次活动将“在海岸线露天剧场进行现场和网络直播”...
还记得去年微软发布的Windows 365吗？...这里注意，Windows 365是Windows云电脑的名称，而不要混淆Microsoft 365，后者是Office 365的新名字...在..
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