首页 > 业界 > 关键词  > iPad最新资讯  > 正文

郭明錤：苹果可折叠 iPhone 最快 2025 年推出

2022-04-02 17:19 · 稿源：站长之家

苹果分析师郭明錤表示，苹果最早将于2025年推出首款可折叠产品，或许是可折叠的 iPad 或 iPad 和 iPhone 混合体。郭明錤在社交媒体上称，苹果正「积极测试」一款配备9英寸可折叠 OLED 显示屏的设备，其 PPI 介于 iPhone 和 iPad 之间。据称，这款设备将被用来评估和验证苹果可折叠关键技术，可能不会以任何最终零售产品的规格为特征。

郭明錤还认为，苹果可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，之后是采用更大屏幕的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM