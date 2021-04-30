郭明錤：苹果可折叠 iPhone 最快 2025 年推出

苹果分析师郭明錤表示，苹果最早将于2025年推出首款可折叠产品，或许是可折叠的 iPad 或 iPad 和 iPhone 混合体。郭明錤在社交媒体上称，苹果正「积极测试」一款配备9英寸可折叠 OLED 显示屏的设备，其 PPI 介于 iPhone 和 iPad 之间。据称，这款设备将被用来评估和验证苹果可折叠关键技术，可能不会以任何最终零售产品的规格为特征。
郭明錤还认为，苹果可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，之后是采用更大屏幕的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备。
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据MacRumors报道，分析师郭明錤表示，苹果正在测试一款9英寸可折叠显示屏的设备，但该公司传闻已久的可折叠iPhone不太可能在2025年之前推出...郭明錤在Twitter上表示，苹果正在积极测试一款配备9英寸可折叠OLED显示屏的设备，其PPI介于iPhone和iPad之间...今年2月，显示器分析师Ross Young报告了关于苹果正在开发大型可折叠设备的传言，他解释说，该公司正在探索全屏可折叠笔记本，显示器尺寸约为20英寸...
据国外媒体报，在苹果产品预测方面有很高准确性的分析师郭明錤，日前预计苹果正在测试配备9英寸屏幕的可折叠设备，但可能并不是可折叠的iPhone，可折叠iPhone的推出时间预计会晚于他此前预计的2024年...郭明錤是当地时间周一，在社交媒体上表示他预计苹果正在测试9英寸屏幕的可折叠设备的，配备的是iPhone已采用多年的OLED屏幕...他认为苹果在可折叠设备方面的优先顺序会是中、大、小，也就是会优先推出屏幕中等尺寸的产品，随后是屏幕尺寸更大的产品，再推出屏幕尺寸较小的产品...
2023 或2024 的iPhone 15/16 系列也不会配备屏下指纹...苹果在新款iPad Air和iPad mini 在电源键加入指纹识别，不能排除未来iPhone 也可能随时将这功能引进...
天风国际证券公司知名分析师郭明錤在最新推文中表示，装备 OLED 屏幕的 MacBook 至少要等到 2025 年。在推文中他表示，OLED MacBook 的发布日期可能取决于苹果在推出 OLED iPad Pro 方面的成功。推文中写道：“我认为 OLED MacBook 的发布日期主要取决于 iPad 采用 OLED 的时间表。如果苹果能在 2024 年成功发布 12.9 英寸和 11 英寸 OLED iPad，MacBook 最早将在 2025 年使用 OLED”。这与之前的报道一致，即苹果正在努力为 iPad 和 MacBook 开发高亮度的串联 OLED 面板。 目前，苹果新的14英寸和16英寸MacBook Pro采用了 mini LED 显示?
天风国际证券公司知名分析师郭明錤在最新推文中表示，配备 OLED 屏幕的 MacBook 至少要等到2025年...如果苹果能在2024年成功发布12.9英寸和11英寸 OLED iPad，MacBook 最早将在2025年使用 OLED」...苹果新款14英寸和16英寸MacBook Pro采用了 mini LED 显示屏，对比度为1，000，000:1，HDR峰值亮度为1600尼特，并支持自适应刷新率，最高可达120Hz...
称苹果计划将Phone SE3今年的年出货量从2500-3000万下调至1500-2000万...苹果之所以会直接下调一千万的出货量，很大程度上是因为iPhone SE3在发布后需求量未达预期...实际上，iPhone SE3面临的这一局面，也并没有超出很多用户的预期...在外观设计上，iPhone SE3依旧沿用了iPhone 8的设计，在全面屏遍地走的2022年，这样一块4.7英寸的LCD屏幕确实有点怀旧”...
分析师郭明錤发推文表示，苹果公司从事该公司传闻已久的电动汽车的员工团队已经「解散了一段时间」，必须尽快重组，以便在2025年前开始大规模生产该汽车...2021年11月，彭博社的Mark Gurman报道说，苹果正在加快该项目的工作，目标是推出具有完全自动驾驶能力的电动汽车...Kevin Lynch因其在Apple Watch上的工作而闻名，他自2013年以来一直在苹果公司工作，在此之前他是Adobe公司的高管...
天风国际分析师郭明錤在社交媒体表示，iPhone 14系列中，只有两款Pro版机型才会升级A16处理器，iPhone 14、14 Max依然会沿用老款的A15处理器...他表示，尽管台积电高端工艺制程供应紧张，但他认为这更像是苹果的营销和财务导向决策...今年秋季将发布的iPhone 14系列将有四款型号，命名分别为iPhone 14 、iPhone 14 Max ，、iPhone 14 Pro 以及iPhone 14 Pro Max......
据MacRumors报道，分析师郭明錤今天在一条推文中说，苹果不太可能在未来两年内发布任何带有屏下指纹识别的iPhone机型...在2021年9月的一份研究报告中，郭明錤曾预测，苹果将在2023年下半年至少推出一款带有屏下指纹系统的新iPhone机型，但他最新的推文表明这不太可能再发生...「但最新调查显示，2023年和2024年的新iPhone可能不会采用屏下指纹识别......
此前天风国际分析师郭明錤发推文首次表示，iPhone14系列中，只有两款Pro型号会升级到A16处理器，iPhone14和iPhone14Max仍将搭载A15...郭明錤指出，更便宜的iPhone14和iPhone14Max采用A15芯片可降低成本压力，并与两款Pro机型（iPhone14Pro和iPhone14ProMax）实现更多差异化......
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