郭明錤：苹果可折叠 iPhone 最快 2025 年推出

苹果分析师郭明錤表示，苹果最早将于2025年推出首款可折叠产品，或许是可折叠的 iPad 或 iPad 和 iPhone 混合体。郭明錤在社交媒体上称，苹果正「积极测试」一款配备9英寸可折叠 OLED 显示屏的设备，其 PPI 介于 iPhone 和 iPad 之间。据称，这款设备将被用来评估和验证苹果可折叠关键技术，可能不会以任何最终零售产品的规格为特征。

郭明錤还认为，苹果可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，之后是采用更大屏幕的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备。