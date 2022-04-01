淘宝联盟：连续12个月总收入达50万元淘宝客需升级企业主体

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:日前，淘宝联盟发布了关于高收入淘宝客升级企业通知，平台要求连续 12 个自然月总收入达到￥ 50 万元的淘宝客需升级为企业主体。

淘宝联盟表示，为了构建更良性循环的淘宝客经营生态，同时调研年度收入超过 50 万元以上的淘宝客，通常存在团队/公司化运作的经营现状，故淘宝联盟平台将要求连续 12 个自然月总收入达到￥ 50 万元的淘宝客推广者，需注册认证支付宝企业账号，并将淘宝联盟账号更新为企业主体进行淘宝客推广经营。

在时间上，自 2022 年 5 月 31 日后，对“符合条件但未更新为企业主体”的淘宝客账号，淘宝联盟平台将采取关闭淘宝联盟部分功能权限，限制淘宝联盟推广等相关管理措施。

关于淘宝联盟账号升级企业主体更详细解答如下：

一、如何查看淘宝联盟账号是否为企业主体？

1、目前淘宝联盟个人/企业类型，是根据您开通淘宝联盟权限的淘宝账户绑定的支付宝个人/企业类型进行区分，若为个人支付宝则定义为个人淘宝客，若为企业支付宝则定义为企业淘宝客；

2、登录淘宝联盟后台→账户管理→管理中心→账户信息→支付宝管理，查看账户类型即可区分企业/个人账户。

二、如何将淘宝联盟账号更换为企业主体？

1、首先您需前往工商局完成注册营业执照等相关事宜，并完成企业支付宝注册；

2、个人淘宝账户换绑企业支付宝，要求企业支付宝对应的法人身份与淘宝账户绑定的原支付宝一致，当您同个人法人主体的企业支付宝注册完成后，请登录淘宝账户解绑当前个人支付宝，并换绑为企业支付宝，。注：淘宝账户解绑支付宝有一定要求，请您根据换绑流程中的提醒进行换绑操作

3、淘宝账户换绑支付宝操作示意：

--淘宝PC端

--淘宝APP：

三、常见支付宝换绑失败的问题和解决方案有哪些？

1、淘宝账户有进行中的交易无法换绑支付宝。

-进入订单列表，将进行中的交易（拍下未付款、付款未发货、发货未确认收货）确认收货或关闭后再进行换绑操作。

2、淘宝账户有过创建过店铺的行为无法换绑支付宝。

--注销店铺后再进行换绑操作。

3、淘宝账户闲鱼还有在线商品无法换绑支付宝。

-登录闲鱼进入-【我的】-【我发布的】-【管理】-【删除】或【下架】商品再进行换绑操作。

4、换绑支付宝需绑定与当前淘宝账户身份信息相同的支付宝账户，否则无法换绑。

-身份信息不同指的是：淘宝账户A原本绑定支付宝账户B（账户B认证人是“张三”），现有支付宝账户C（认证人为“李四”），则淘宝账户A与支付宝账户C身份信息不同。

-个人淘宝账户换绑企业支付宝，要求企业支付宝对应的法人身份与淘宝账户绑定的原支付宝一致，否则无法换绑成功.