国家级权威榜单发布 蚂蚁链金融分布式账本技术应用再入选

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:近日，2021年度金融领域企业标准“领跑者”榜单正式公布，蚂蚁集团两项应用上榜，分别是支付宝的移动金融客户端应用、蚂蚁链的金融分布式账本技术应用。这也是以上应用连续两年入选企业标准“领跑者”榜单。

企业标准“领跑者”制度是确定标准领跑者的一项国家鼓励性政策，由国家市场监督管理总局、中国人民银行等八部门联合下发。入选“领跑者”的企业，意味着其产品或服务标准的核心指标处于领先水平。

随着金融领域持续技术创新，企业标准公开领域覆盖面进一步扩大，由“移动金融客户端应用”扩大至“区块链电子证据”、“分布式账本技术应用”等行业重点热点领域。

以蚂蚁链申报入选的金融分布式账本应用规范为例，在性能、安全、国产化等方面提出具体标准，是企业搭建金融级区块链架构的重要参考。如:金融分布式账本业务场景每秒钟能够处理的实际交易数≥20000;具备数据共享隐私保护能力，支持原始数据不出库情况下，实现数据价值的共享流通。此外，金融分布式账本应具备软硬件国产化支持能力，软件系统代码自主率≥85%。

引导行业在创新中规范化、标准化发展是“领跑者”制度的题中之义。通过选标杆、立标准，有利于金融企业规范、提高产品和服务的科技标准化水平，降低金融风险，保护金融消费权益，促进金融服务实体经济。

2021年金融领域企业标准“领跑者”由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会组织，包括中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国证券业协会等13家组织共同评估。