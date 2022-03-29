Jeff Pu：iPhone 14进入工程验证阶段 潜望式摄像头或将用于iPhone 15

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日消息:据9to5Mac报道，在我们距离苹果发布下一代iPhone发布还有6个月左右，iPhone14现在正处于工程验证测试阶段。一份新的报告显示，2023年的iPhone系列可能会采用传闻已久的潜望式设计，配备5倍光学变焦。

在9to5Mac看到的一份说明中，海通国际证券的分析师Jeff Pu称，根据他的供应链调查，iPhone14现在处于工程验证测试阶段（EVT） 阶段，没有受到之前深圳疫情的影响。

此外，这位分析师还分享了一些关于即将推出的iPhone14的小道消息。他说，A16芯片将用于iPhone14Pro和14Pro Max，尽管迁移到4纳米技术，但与A15相比，它的芯片尺寸更大。

在产品方面，预计iPhone14将有一个强大的系列，由更大的屏幕（入门机型）和相机升级(专业版为4800万像素)支持。另一方面，定价是关键，预计iPhone14的起价将接近iPhone13的价格。

展望2023年的产品线，Jeff Pu说，苹果仍有很大的机会为iPhone15Pro/Pro Max推出具有5倍光学变焦的潜望镜相机。此前，分析师郭明錤的一份报告称，苹果可能为iPhone14机型推出这种新的相机设计。

Jeff Pu还预计苹果将在2024年为11和12.9英寸iPad采用OLED面板。The Elec之前的一份报告证实了Pu的分析，尽管苹果不太可能在其iPad Pro上从miniLED转向OLED。最有可能的是，OLED iPad将用于Air系列。