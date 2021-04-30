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苹果iPhone 14 Pro/Max 后置镜头或将更凸

2022-03-28 17:04 · 稿源：站长之家

知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组。

郭明錤认为，苹果用 4800 万传感器取代了原本的1200 万主传感器是这一代机型摄像头凸起较厚的主因。他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10% 。

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