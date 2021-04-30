苹果iPhone 14 Pro/Max 后置镜头或将更凸

日前，有海外科技媒体曝光了iPhone 14 Pro外观CAD渲染图，提前展示了iPhone 14 Pro系列的设计。今天，又有媒体曝光了iPhone 14的CAD渲染图，其中显示iPhone 14系列与目前的iPhone 13系列在外观上基本没有变化，依然是直角边框、小刘海方案，按键和开孔布局也没有任何改变。不过需要注意的是，爆料者透露这次iPhone 14的后摄部分的凸起更加严重了，这就意味着其影像部分将会再一次升级，拍照表现会更出色。另外，按照此前爆料显示，今年iPhone 14系列的产品线规划也会出现一些改变。首先是mini机型取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.