苹果iPhone 14 Pro/Max 后置镜头或将更凸

知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组。
郭明錤认为，苹果用 4800 万传感器取代了原本的1200 万主传感器是这一代机型摄像头凸起较厚的主因。他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10% 。
知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组。
郭明錤认为，苹果用 4800 万传感器取代了原本的1200 万主传感器是这一代机型摄像头凸起较厚的主因。他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10% 。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
行业人士推测iPhone 14和iPhone 14 Pro可能配备6.1英寸（或 6.06 英寸）OLED面板，分辨率为1170 x 2532，而iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max可能配备6.7 英寸（或 6.68 英寸）1284 x 2778 OLED屏幕...据报道，iPhone 14基础款将售价799美元，iPhone 14 Max将售价899美元......
iPhone 14 可能无缘潜望式变焦镜头...而传说中的 2022 款入门 iPhone 智能机，据说会被称作 iPhone 14 / 14 Max...iPhone 14 机型将保持后置双摄，而 iPhone 14 Pro / Pro Max 将拥有包括长焦镜头在内的后置三摄，且其变焦能力至少会不逊于 iPhone 13 Pro...此外分析师注意到高端 Pro 机型将迎来 48MP 广角相机升级，且苹果有望于明年的 iPhone 15 Pro 产品线上引入支持 5X 光变的潜望式镜头......
作为今年苹果的旗舰产品，现在有所谓的消息人士已经提前晒出了iPhone 14 Pro和14 Pro Max，大家觉得如何？具体来看，iPhone 14 Pro Max的宽度为77.58毫米，比 iPhone 13 Pro Max的78.1毫米窄一些。iPhone 14 Pro Max的高度为160.7毫米，而 iPhone 13 Pro Max 是160.8毫米，几乎相同。厚度方面，iPhone 14 Pro Max为7.85毫米，目前 iPhone 13 ProMax是 7.65 毫米。iPhone 14 Pro Max的相机突起厚度为4.17毫米，iPhone 13 Pro Max的相机突起为3.6毫米。iPhone 13 Pro Max相机突起尺寸为35.01 毫36.24毫米，iPhone 14 Pro Max增加为 36.73 毫
根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了...预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺...
从分享的图片来看，iPhone 14 Pro机身宽71.45毫米，高147.46毫米，机身厚度为7.85毫米，摄像头部分的厚度为12.02毫米，摄像头凸起部分的厚度为4.17毫米；iPhone 14 Pro Max机身宽77.58毫米，高160.7毫米，机身厚度与iPhone 14 Pro相同，摄像头凸起的部分也是4.17毫米...而苹果去年去年推出的iPhone 13 Pro，机身宽71.5毫米，高146.7毫米，机身厚7.65毫米，摄像头凸起的部分为3.6毫米......
今天科技博客 91Mobiles 分享了一系列 iPhone 14 Pro CAD 工程图，再次确认 iPhone 14 Pro 将采用「感叹号」屏，取代之前的刘海屏...预计苹果今年将发布四款 iPhone 14 系列机型，包括两款 6.1 英寸标准版和两款 6.7 英寸 Pro 版，放弃在 iPhone 12 和 iPhone 13 系列中看到的 mini 版本...
一份新的报告显示，2023年的iPhone系列可能会采用传闻已久的潜望式设计，配备5倍光学变焦...在9to5Mac看到的一份说明中，海通国际证券的分析师Jeff Pu称，根据他的供应链调查，iPhone14现在处于工程验证测试阶段（EVT） 阶段，没有受到之前深圳疫情的影响...他说，A16芯片将用于iPhone14Pro和14Pro Max，尽管迁移到4纳米技术，但与A15相比，它的芯片尺寸更大...另一方面，定价是关键，预计iPhone14的起价将接近iPhone13的价格...
对于不少用户想要在iPhone 14系列上看到的升级，恐怕是没戏了，苹果留给了下一代。据供应链最新消息称，iPhone 14 已经正式进入工程验证阶段，这这意味着iPhone 14的主要功能已经确定，不会增加新功能了。爆料中提到，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将搭载A16芯片，A16 芯片的尺寸比 A15 更大，而且会使用台积电 4nm工艺，而iPhone 14系列可能是A15系列处理器，有可能是A15X。传言已久的潜望式镜头已经确定不会出现在iPhone 14系列上，消息人士透露，潜望式镜头会出现在明年的iPhone 15 Pro和15 Pro Max上，支持5倍光学变焦。在这之前?
由于苹果在3月9日凌晨的发布会上才推出支持5G的第三代iPhone SE，目前苹果官网在售的也是这一款，前代已从苹果官网下架，因而苹果此番削减的iPhone SE，就将是苹果新推出的这一款的产量...新推出的支持5G的iPhone SE，被认为在新兴市场会有可观的销量，苹果削减产量，势必也会影响到最终的销量......
日前，有海外科技媒体曝光了iPhone 14 Pro外观CAD渲染图，提前展示了iPhone 14 Pro系列的设计。今天，又有媒体曝光了iPhone 14的CAD渲染图，其中显示iPhone 14系列与目前的iPhone 13系列在外观上基本没有变化，依然是直角边框、小刘海方案，按键和开孔布局也没有任何改变。不过需要注意的是，爆料者透露这次iPhone 14的后摄部分的凸起更加严重了，这就意味着其影像部分将会再一次升级，拍照表现会更出色。另外，按照此前爆料显示，今年iPhone 14系列的产品线规划也会出现一些改变。首先是mini机型取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.
该项目占地面积 285 亩，总投资超过 10 亿元...该项目由广西宁铁建筑有限公司承建，预计今年底建成交付使用.....
OnLeaks爆料，摩托罗拉新旗舰代号为Frontier，全球首发高通骁龙8 Plus旗舰处理器，命名为摩托罗拉Edge 30 Ultra，国行版会命名为摩托罗拉edge X30..
网易旗下《逆水寒》游戏官微发布了一条抽奖信息，其中提到转发微博将会抽一位幸运用户送一套现实里的房子，官方还强调是有房产证的真实住房...不过..
但有英文媒体在报道中表示，联发科和高通5G SoC的报价，在今年二季度可能会下调...从报道来看，联发科和高通5G SoC的报价在二季度可能下调，是受两..
清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂...放假三天，相信很多人都在筹划着清明回家扫墓祭祖的事宜...做运营的小伙伴们肯定在准备文案和海报吧...3、享受..
2021 年下半年，泡泡玛特的营收规模比上半年高了近 10 亿元，但增速只有59.29%，而上半年高达116.8%，这也拉低了全年的增速...全年营收44. 91 亿元..
DNF手游韩服在 3 月 24 日正式上线到移动端，在当日的北京时间 7 点，大量玩家进行了测试，小编也是其中一个，但是小编也发现DNF手游韩服汉化的选..
原神每次开新版本都是有很多免费的原石可以领取的，各大平台上薅的羊毛积累起来原石就多了，下面就来为大家分享一下原神2.6新版本全部福利原石汇总..
天猫发布通知称，为了适应天猫预售业务的发展，平台拟针对《天猫预售业务管理规范》中的部分条款进行优化...3、商家应保障买家预售体验及权益，买..
根据苹果内部一份备忘录，如果一台 iPhone 在 GSMA Device Registry 网站标记为丢失，苹果零售店 Apple Store 和苹果授权服务商将拒绝为这台 iPho..
3 月 28 日，海尔厨电联合中国家用电器研究院、中家院（北京）检测认证有限公司制定的《双腔速吸集成灶吸油烟性能技术规范》，就为用户提供了更多..
顺应后疫情时代消费者的健康需求和大健康产业的发展趋势，营养美学益生菌·即食型乳酸菌产品应运而生，专注国人肠胃健康...为了找到真正适合国人体..
.....
“元宇宙”是什么?“元宇宙”的应用优势?“元宇宙”如何助力智能家居场景打造?带着这些疑问，一起探寻，“元宇宙”在智能家居行业应用优势与前..
财报显示，截至 2021 年年底，阿里巴巴全球年度活跃消费者达到约12. 80 亿，同比增长64.3%，新增用户主要来源于淘特；拼多多年活跃买家数达8. 687..
54岁的蒂莫西-埃德蒙斯（TimothyEdmunds）是美国汽车工人联合会412分部的前秘书-财务主管，上周在联邦法院承认贪污了220万美元的工会资金...他补充..
今天，火狐浏览器更新了100版本，但对于一些依旧在使用Win7的老用户来说，此次更新却将自己堵在了门外...Win7用户想要进行火狐100版本的更新，需要..
@ColorOS小助手 官微宣布，OPPO Reno3 Pro 5G ColorOS 12正式版开放升级，基于Android 12操作系统...打算升级ColorOS 12的Reno3 Pro 5G用户需确保..
相较于第一代葡萄籽，升级了配方后的Swisse斯维诗葡萄籽烟酰胺片，抗氧化+美白淡斑相结合，不仅抗氧化功效更强，拥有双重美白力的还能够更有效从源..
能够入选灯塔工厂代表着什么呢？灯塔工厂由世界经济论坛（WEF）和麦肯锡咨询公司共同推选而出，是“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，代表着全..