支付宝上线游戏锁，超过15万用户已开通

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:近日有网友发现，支付宝悄然上线新功能“游戏锁”。根据功能介绍，可帮助家长管理未成年人游戏支付，预防未成年人游戏沉迷。

站长之家从蚂蚁集团消保专项“蚂蚁315”了解到，这是支付宝对家庭亲子守护的再次升级。当家长账号选择开启游戏锁后，如通过支付宝向主流游戏厂商充值，输完密码后就会出现刷脸验证提示，验证为家长本人才能成功支付。上线至今1个月，已有超过15万用户开通。

根据《中国游戏产业未成年人保护进展报告》，随着各大游戏厂商推出举措引导未成年人适度使用网络游戏，有近九成未成年人玩游戏时遇到过防沉迷限制，但使用家长手机和账号玩游戏、充值仍然是挑战之一。

未成年人保护始终是蚂蚁集团消费者权益保护的重要工作之一。在游戏锁上线的同时，支付宝也结合人机交互、家庭核身等智能技术识别是否为未成年人使用账号。今年初支付宝上线了青少年模式，家长可为孩子账号设置支付限额。如果家长发现未成年人被诱导游戏、直播充值，也可以通过支付宝举报中心“青少年保护”进行反馈。

相关产品负责人表示，游戏锁已接入约70家主流游戏厂商，目前支持通过支付宝APP扣款时的识别，暂不支持苹果商店代扣消费。团队正在推进更多厂商及场景接入，不断优化功能。

对于如何更好地预防未成年人沉迷网游、实现未成年人保护，北京云嘉律师事务所副主任赵占领表示，未成年人游戏防沉迷新政实施以来，各方均在积极行动，一方面除了游戏公司之外，像支付宝这样的平台，推出这些功能也是从支付的角度履行保护未成年人的责任，积极响应国家网信部门、国家新闻出版等部门号召，另一方面，家庭教育也是重要一环，父母当做好表率，带头远离手机沉迷。