删粉、封号！微信公众号打击违规导流行为 运营者应避免这些行为

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:昨日晚间，微信公众平台运营中心发布了关于公众平台违规导流行为的进一步规范。

据了解，公众号平台发现部分运营者在微信多个平台之间互相导流刷量以获取不当利益。这种违规导流的行为损害了用户体验，引发大量投诉，扰乱了平台健康生态。特此对导流行为进行规范。

具体来说，违规导流行为指的是在多个不同的平台如公众号、小程序、视频号等之间互相引流，通过文字、语音、动图等形式诱导用户点击跳转，传播违规内容或进行违规交易，骗取用户流量获取不当利益。

官方表示，一经发现将根据违规程度进行删文、删除粉丝、能力封禁直至封号处理。如出现恶意对抗行为的帐号和主体，将加重处理。

常见的违规导流案例:

一、以获取更多内容或奖励为噱头，诱导用户关注账号、点击违规内容，从而获取不当利益。

1.通过“关注公众号看更多内容”诱骗用户关注，下发违规内容，骗取用户流量牟利;

2.通过“关注公众号观看下集”诱骗用户关注，下发违规内容，骗取用户流量牟利;

3.通过“关注公众号观看完整版视频”诱骗用户关注，但关注后帐号无任何实质有价值的内容或服务，实为养号积累粉丝，未来骗取用户流量牟利;

二、以封建迷信、夸大、低俗、生僻字对抗等形式的标题吸引用户点击文章，主要目的是诱导用户跳转到其他图文页、小程序、第三方平台赚取流量收益。

1.煽动夸大类标题

2.低俗类标题

3.堆砌无意义符号或生僻字标题

4.封建迷信类标题