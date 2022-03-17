网信办：持续打击向未成年人兜售网络游戏账号行为

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:在今日下午的国务院新闻办公室清朗发布会上，针对“在未成年人网络保护方面将采取哪些举措”提问，网信办回应称，《未成年人网络保护条例》经过好几年时间，现在已经基本成熟。这个《条例》针对未成年人网络素养培育、网络信息内容规范、未成年人个人信息保护、未成年人网络沉迷防治这些重点问题，都作出了明确规定。

针对“未成年人沉迷网络的问题”，网信办表示，围绕防沉迷这项工作，网信办指导主要平台上线了青少年模式，今年，我们在防沉迷工作中，重点要在八个字上狠下功夫，这八个字就是“能用管用、好用爱用”。“能用管用”，就是要进一步扩大青少年模式覆盖范围，把未成年人经常用的平台应用、服务类型都纳进来，做到全推广、全覆盖，能覆盖的要尽量覆盖，力争覆盖所有的平台应用和所有的应用功能。还要通过精准识别，有效引导未成年人使用青少年模式。同时，要号召家庭和社会，加强监督、管理和教育，监督管理教育家里的未成年人使用这个防沉迷系统。“好用爱用”，就是要针对不同年龄阶段未成年人的一些特点和需求，在时间限制、功能设置、内容工具上，进行一些区分，使青少年模式这个功能更具有个性化、更具有吸引力，让未成年人（当然也包括家长）更加愿意使用这个模式。

另外，针对网上向未成年人兜售网络游戏账号的问题，在去年的专项整治行动中作为互联网账号运营乱象的一个重点内容进行整治。有些通过网络向青少年兜售游戏账号，网信办将配合有关部门持续加大打击力度。

此外，针对“怎样加强涉未成年人网络乱象的治理”问题，网信办表示，第一个字是“严”，要聚焦软色情、网络暴力等严重影响未成年人身心健康的突出乱象，坚持露头就打、高压严打，坚决做到严格管控、严肃查处、严厉惩治。

第二个字是“深”，要查找未成年人网络乱象的一些深层次的问题，把整治重点放在未成年人使用频率比较高的一些网站平台，把监管的触角深入到未成年人参与度高的一些互动环节当中去，深挖根源，才能做到标本兼治。

第三个字是“细”，就是要针对不同平台、不同应用的一些特点，细化举措，分类施策。比如说，针对直播、短视频平台，我们要重点解决好利用“网红儿童”吸引流量、不良导向引发未成年人跟风模仿的问题。针对社区群组的环节，要重点解决好未成年人社交欺凌等问题。

第四个字是“实”，要强化目标导向、问题导向、结果导向，适时组织开展专项督查检查，把各项工作举措做实。同时，对重点地区、重点平台，围绕一些重点问题，要督促他们整改，督促他们完善好内部的社区规则和制度，建立长效机制。