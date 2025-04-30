移动互联网未成年人模式正式发布 小米、荣耀等新机已支持

在第八届数字中国建设峰会主论坛上，移动互联网未成年人模式正式发布。这一模式的推出旨在满足未成年人网络保护的现实需求，回应社会各界的期待和关切。国家网信办持续指导国内软硬件企业共同推进未成年人模式的建设工作，今年4月，该模式突破了一系列技术瓶颈，实现了全方位优化和系统性升级。

在发布仪式上，全面展示了未成年人模式的特色亮点和主要功能。从操作方式上看，移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台实现了三方联动，大大降低了模式的使用门槛。家长可以在手机端显著位置点击图标，“一键启动”未成年人模式，所有应用程序将同步切换，形成一个相对独立、安全可控的上网环境。

在内容生态方面，适合未成年人的优质内容得到了大幅扩充。重点平台依托儿童内容创作者、版权资源和权威机构等，筛选了海量内容纳入未成年人模式，并建立了年龄分层、内容分类、推荐分众的梯度化内容体系，更好地满足未成年人的精神文化需求。

从功能服务来看，未成年人模式提供了每日上网总时长控制、使用时段设置、休息提醒、应用管理、使用情况统计等功能。家长可以根据实际情况调整各项设置，实现对未成年人上网行为的合理引导。

在覆盖范围方面，华为、OPPO和中兴在手机系统更新后提供了未成年人模式，小米、荣耀和vivo在发布的新机上搭载了未成年人模式。应用商店建立了未成年人专区，短视频、社交、电商、教育、工具等领域的重点应用程序也全面升级了未成年人模式。后续，该模式的覆盖范围还将持续扩大，以满足未成年人的日常使用需求，提供丰富多元的服务。

国家网信办相关负责人表示，充分发挥未成年人模式的保护作用，离不开各方面的共同努力。一方面，将持续指导和支持平台优化未成年人模式，让这一技术工具更易用、更好用;另一方面，希望广大家长和未成年人主动开启未成年人模式，提出宝贵意见，共同营造安全健康、清朗向上的网络环境。

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