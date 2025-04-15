网信办整治恶意虚假摆拍短视频 卖惨营销等短视频将被打击

据国内媒体报道称，国家发展改革委副主任郑备公开表示，维护公平的竞争，加强国内汽车市场的价格监测等。郑备表示：当前我国汽车行业无序竞争问题比较突出，有的企业不惜牺牲利润，抢占市场，虚假宣传、恶意抹黑等现象也时有发生。”郑备的发言主要提到了以下几点：1、维护公平的竞争，加强汽车市场的价格监测，行业自律、舆论引导，及时通报不正当竞争的典型案例；2、严格市场监管，严格查处技术标准不达标、质量安全不过关的产品，守牢质量安全底线；3、规范招商引资，按照加快构建全国统一大市场的要求，打破地方保护和市场，规范地方招商行为；希望骨干企业树立长远眼光，强化责任担当，将发展重点放在提质量、优服务创品牌上来，把保障消费者利益摆在更加突出的位置，走在前做表率。