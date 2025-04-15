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网信办整治恶意虚假摆拍短视频 卖惨营销等短视频将被打击

2025-04-15 09:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息: 中央网信办宣布，自4月15日起开展为期三个月的“清朗·整治短视频领域恶意营销乱象”专项行动。该行动旨在集中整治短视频领域恶意营销突出问题，严厉打击恶意虚假摆拍、散布虚假信息、违背公序良俗、违规引流营销等乱象，切实维护网民合法权益，推动短视频行业健康有序发展。

此次专项行动将重点聚焦四类问题:

一是恶意虚假摆拍问题，包括打造悲惨人设、假冒新就业群体身份、虚构“苦情”戏、利用公众善意卖惨营销，编造“社会名流”“成功人士”等虚假人设和情节，以及打造低俗恶俗人设等行为;

二是散布虚假信息问题，如通过“剪切拼凑”“断章取义”“故意模糊时间地点”“冒用身份”等方式制造不实信息，编造、夸大渲染家庭矛盾、职场冲突、暴力案事件，以及利用“换脸”“换声”“P图”等手段编造不实内容;

三是违背公序良俗问题，例如以“户外搭讪”“街头采访”等方式尾随陌生路人进行骚扰，或在互动交流中诱导受访者口述隐晦色情内容，以及在短视频标题、配文中故意关联低俗、“软色情”字眼或话题;

四是违规引流营销问题，包括诱骗老年人等特定群体非理性消费，使用“标题党”文案博眼球吸粉引流，以及发布虚假“打假”“测评”“探店”内容误导用户。

为确保专项行动取得实效，中央网信办提出了明确的工作要求。首先，要明确工作重点，坚持问题导向，聚焦重点整治问题和网民权益保护，及时发现处置各类反弹反复、隐形变异问题，对重点难点问题要持续督导、一抓到底。其次，要压实平台责任，督促属地短视频服务平台对照专项行动整治重点，明确审核和处置标准，强化重点环节内容管理，完善标签标注功能，健全算法推荐和流量分配规则，优化营利权限管理，畅通举报渠道。最后，要从严处置处罚，重拳打击短视频恶意营销行为，对存在突出问题的网站平台及账号依法依规从严采取处置措施，并及时公开曝光一批典型处置案例，形成有力震慑。

官方出手！重拳打击恶意虚假摆拍等4类短视频营销乱象

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