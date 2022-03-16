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摩托罗拉发布edge X30屏下摄像头版、edge S30冠军版

2022-03-16 15:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:今日，摩托罗拉发布了edge X30 屏下摄像头版，12GB+256GB版售价3499 元。

据了解，与标准版对比，edge X30 屏下摄像头版前置采用了屏下摄像头技术

影像方面，moto edge X30屏下摄像头版前置采用6000万摄像主摄，后置采用5000 万广角主摄+ 5000 万超广角微距主摄+ 6000 万前主摄三摄方案。

其他配置方面，摩托罗拉edge X30 屏下摄像头版全球首发高通骁龙 8 平台，安兔兔跑分超 106 万分。屏幕采用了6. 7 英寸柔性 OLED 屏，支持144Hz高刷+576Hz高触控。

续航方面，配备了5000mAh超大容量电池，支持68W快充。

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除了edge X30 屏下摄像头版，摩托罗拉还发布了edge S30冠军版。

edge S30 冠军版与edge S30配置相同，但新增了12+512GB 版本，尝鲜价 2499 元，3 月 17 日 0 点开售。

据悉，摩托罗拉edge S30搭载骁龙888 Plus，拥有6. 8 英寸LCD全面屏，刷新率为144Hz，电池为5000mAh，支持33W快充。还配备了LPDDR5 内存、UFS 3. 1 闪存。

影像方面，edge S30 后置AI三摄，分别是 1 亿像素主摄（1/1. 52 英寸大底）+ 1300 万广角镜头（ 120 度超广角）+ 200 万景深，以及 1600 万前置镜头。

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此外，摩托罗拉还宣布edge S30 降价，6GB+128GB版售价 1599 元，8GB+128GB版售价 1799 元，8GB+256GB版售价 1999 元，12GB+256GB版售价 2199 元。

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