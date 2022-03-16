摩托罗拉发布edge X30屏下摄像头版、edge S30冠军版

仔细观察照片左侧的手机不难发现，这款手机并没有前置开孔，且屏幕上设备名称”一栏赫然写着：moto edge X30屏下摄像版...从照片不难看出，edge X30屏下摄像版的屏下开孔在白色背景下很难分辨，且屏幕四边基本等宽，给人相当不错的视觉观感...除了屏下摄像头外，edge X30屏下摄像版还配备了骁龙8 Gen 1处理器，5000mAh大电池以及68W快充...edge X30屏下摄像版12+256CB顶配的售价为3999元，是目前最便宜的骁龙8屏下摄像头手机...