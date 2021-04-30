iPhone口罩解锁来了 苹果iOS15.4正式版发布

苹果今天正式推送了 iOS15.4系统更新，其中最大的更新就是支持戴口罩使用面容ID，此项功能仅支持iPhone12及后续机型用户在戴口罩状态下进行面容识别。
根据苹果的说明，该功能的工作原理与普通的面容ID类似，但会扫描眼睛周围的区域以进行身份验证。用户还可以使用戴口罩的面容ID进行Apple Pay支付。
在升级至iOS15.4后，用户进入系统设置选择“面容ID与密码”，开启“戴口罩使用面容ID”开关，根据提示进行面容ID录入，完成后就能戴着口罩解锁iPhone。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
苹果在今天推送了iOS15.4正式版系统，本次更新最大的功能就是加入了戴口罩也能解锁Face ID，只要机型在iPhone12系列、iPhone13系列的用户均可以更新后使用该功能，以下我们来看下iOS15.4正式版的更新内容汇总...“放大器”中的特写功能使用iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max上的超广角相机，助您看清微小物体......
京时间3月15日凌晨消息，苹果今天正式向用户推送iOS15.4更新，其中最大的更新就是支持戴口罩使用面容ID，iPhone 12及后续机型支持用户在没有Apple Watch时戴口罩状态下也能识别，只需要打开系统内戴口罩使用Face ID的开关之后，重新录入一遍面部数据即可。对于本次升级，苹果要求符合条件用户都第一时间升级，除了有重要的新功能外，同时还带来了一些安全更新。还应该注意的是，iPhone 12及后续机型上新增戴口罩时使用面容ID选项，戴口罩时使用面容ID可用于在App和Safari浏览器中使用Apple Pay以及自动填充密码。具体更新如下：表情符号键
今天凌晨，苹果正式发布iOS 15.4正式版更新，更新包容量1.32GB，这也是iOS 15发布以来最特别的一次更新，备受用户期待的戴口罩使用面容ID终于来了...在升级至iOS 15.4后，进入系统设置选择面容ID与密码”，开启戴口罩使用面容ID”开关，根据提示进行面容ID录入，完成后就能戴着口罩解锁iPhone了...目前该功能仅支持iPhone 12及iPhone 13系列机型，虽然iPhone X、iPhone XR、iPhone 11等机型同样采用了面容识别技术，但暂不支持口罩解锁”功能......
苹果在今天推送了iOS15.4 RC版本，这一版本十分接近正式版...RC版本更新总是在最终版本前一周发布，所以如果没有发现重大错误，iOS 15.4正式版将在 3 月 15 日下周二发布...不过需要注意的是，仅只有iPhone12系列和iPhone13系列的手机支持上述的功能，更早之前发布的iPhone不能支持本次更新的新功能...
据国外媒体报道，苹果在今天推送了iOS15.4 RC版本，也就是所谓的准正式版，此次更新最大的亮点就是增加了口罩面容解锁功能...此前虽也有口罩面容解锁功能，但需要用户佩戴AppleWatch，但ios15.4将取消利用AppleWatch解锁...
3月3日凌晨，苹果正式公布了2022年首场新品发布会的消息。据官方表示，2022年苹果春季新品发布会将于北京时间3月9日凌晨2点在Apple Park在线直播。此次发布会的slogan为高能传送”，由此来看本次新品发布会大概率会有多款新品亮相，到底都会有哪些新品呢？从目前的情况看，iPhone产品线将推出全新的iPhone SE，而iPad产品线将发布最新一代的iPad Air，至于Mac产品线，包括全新Mac mini、MacBook Pro等都有可能与消费者见面。第三代
今天凌晨，苹果正式推送了iOS 15.4的正式版，带来了一系列功能更新，其中iPhone 12及后续机型支持戴口罩时解锁，Siri也能在离线时使用，都是很实用的更新...在当前的情况下，戴口罩也能Face ID解锁就很方便了，不需要再买Apple Watch，省事不少，只不过该功能仅限于iPhone 12及iPhone 13系列，之前的用户被放弃...其他一些小的功能还有iOS 15.4带来了超过37个新的emoji表情，包括融化表情、偷看表情，巨魔...
今天苹果终于推送了iOS 15.4 RC版（内部版本号:19E241），也就是所谓的准正式版...iOS 15.4版本最大的亮点就是增加了口罩面容功能，用户终于可以戴着口罩解锁iPhone了...虽然iPhone以前也可以戴着口罩解锁，但需要用户佩戴Apple Watch，对于大部分用户并不现实，现在连Apple Watch也不需要了...今天凌晨，全新一代iPhone SE发布，价格3499元起，不出意外的话，预装的已经就是iOS 15.4版本了...
网络上大批媒体的新配色上手已经解禁，放出了大量的新机实拍图，从目前的效果上看，iPhone 13 Pro的苍岭绿明显更受欢迎一些...根据一些博主的实际上手发现，iPhone 13 Pro新配色目前已经预装了正式版的iOS 15.4，支持戴口罩解锁功能...而这也意味着，苹果将会在新配色正式发售之前，也就是3月18日下周五之前，向大家推送iOS 15.4的正式版本，届时大家都能用上戴口罩解锁的功能...更重要的是，新系统还能戴口罩使用Face ID验证来付款，这是此前连佩戴Apple Watch都无法实现的功能......
据MacRumors报道，苹果今天发布了一份新的支持文件，指出iOS15.4和watchOS8.5允许使用iPhone来恢复Apple Watch...具体来说，苹果公司建议尝试使用2.4GHz网络，而不是5GHz，并避免使用802.1X或Captive Wi-Fi网络，如酒店房间内的网络...在MacRumors获得的一份给苹果商店和苹果授权服务供应商的内部备忘录中，苹果表示，这项功能允许客户和技术人员在某些Apple Watch型号上恢复watchOS，而无需将设备邮寄到苹果维修中心......
据多方了解，目前品牌方寻求虚拟人付费代言合作的成本一般在数十万元...与此品牌渴望虚拟人带来的科技感以及跨次元的新鲜感，创造专属自己的虚拟形..
今日下午，市场监管总局表示，针对央视“3·15”晚会报道的“土坑酸菜”“木薯粉条”等问题，已派出督导组分赴湖南省、河南省，督促两省市场监管部..
在这份榜单中，乌江鲜脆榨菜丝入选，入选理由是营养指标与其它产品有较大差距...今天下午，乌江榨菜官方微博对此发布声明，称我司所有生产均严格按..
周三A股三大指数集体高开涨超1％，不过早盘市场却呈现震荡下挫态势，其中沪指跌超1％再创年内新低，午前市场快速反弹翻红；A股、港股均现强势反弹..
市场研究公司Counterpoint Research发布的报告显示，今年1月，在新iPhone的推动下，全球5G手机销量在总智能机销量中的占比首次突破了50%...报告称..
短剧受众不断增加，平台在短剧上的投入还在深入，但是“难赚钱”仍然是围绕着短剧的最大问题...短剧带来的这种魔力让更多人产生好奇：短剧好看在哪..
作为一直倡导乐观积极生活态度、合理营养搭配和健康运动的天然营养品牌，健合集团Swisse斯维诗与年轻人如今崇尚的健康生活方式不谋而合，那就是时..
工作不确定、体检异常、隐形加班、包揽家务、照看孩子、熬夜等引发的各项经济、健康、生育方面的压力，宛如一座座大山压在职场女性的背后，加速着..
那么男士们要如何去穿衣搭配呢？七匹狼2022春季新装来袭，跟随吴尊&袁弘&刘畅探班风格片场，把握住春季着装的舒适度和帅气感！...身着七匹狼经典黑..
CAPCOM 于今日晚间10:00以直播方式播出预录好的特别节目「MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK 特备节目2022.3.15」，宣布《怪物猎人 崛起:曙光（暂译，..
刚刚发布的政府工作报告也提出，将使用 1000 亿元失业保险基金支持稳岗和培训，延长人的学习发展时间轨迹，助力终身学习型社会建设...自成立以来，..
讯飞听见 6 周年之际，正式发布AI+办公跨产品“超级会员”，上市售价9. 8 元，可享受讯飞听见旗下转文字、云会议、拍字幕、找翻译、找同传 5 款产..
因此，很多人在初次挑选时，往往会关注哪个手表品牌比较好？...沛纳海的历史起源于1860年，意大利的佛罗伦萨的感恩桥创立钟表店，这家钟表店不仅一..
人瑞人才在 2021 年底发布的《中国灵活用工发展报告（2022）》蓝皮书显示， 2021 年国内采用“灵活用工”的企业占比已达到61.14%，越来越多的企业..
TCL华星与索尼在高端面板方面的深度合作，彰显着中国显示技术方面的崛起，展示了中国显示面板的企业在技术方面，已经实现追赶甚至赶超的跨越性进步..
源自领先制药企业、深耕母乳营养和婴幼儿肠道健康领域多年的韩美集团，Ofmom润尔美婴幼儿配方奶粉，一直秉持“用母亲的心和真诚制造产品”的理念，..
据中商产业研究院数据显示，我国线上短视频营销市场规模从 2016 年的 18 亿元快速增长至 2020 年的 1846 亿元，年均复合增长率达218.23%，且预计 ..
那么，价格相仿的微信电动车是否还有其他选择呢？今天说的这款长安新能源汽车显然更值得考虑，它就是长安新能源奔奔 Estar...自上市以来，这款长安..
寺库上线的Michael Kors高帮帆布鞋就集时尚潮流、大牌品质、舒适穿着体验等优势于一身...寺库上线的这款Michael Kors高帮帆布鞋以米色和乌木色为主..
与此 2021 年社交平台无效流量为58.6%，同比出现了14.5%的不小增幅;而作为越发受到广告主关注，迅猛增长的户外广告数据则显示， 2021 年的正常上刊..