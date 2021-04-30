iPhone口罩解锁来了 苹果iOS15.4正式版发布

苹果今天正式推送了 iOS15.4系统更新，其中最大的更新就是支持戴口罩使用面容ID，此项功能仅支持iPhone12及后续机型用户在戴口罩状态下进行面容识别。

根据苹果的说明，该功能的工作原理与普通的面容ID类似，但会扫描眼睛周围的区域以进行身份验证。用户还可以使用戴口罩的面容ID进行Apple Pay支付。

在升级至iOS15.4后，用户进入系统设置选择“面容ID与密码”，开启“戴口罩使用面容ID”开关，根据提示进行面容ID录入，完成后就能戴着口罩解锁iPhone。