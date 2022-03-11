中国联通2021年营收3279亿元 5G套餐用户达到1.55亿户

2月24日消息，网易有道发布截至截至12月31日的2021年第四季度及全年财报。第四季度，网易有道总净营收为10亿元人民币（1.646亿美元），同比增长22.6%；归属于网易有道普通股股东的净亏损为2.159亿元人民币（3390万美元），而去年同期净亏损为2.512亿人民币；基于非美国通用会计准则，归属于网易有道普通股股东的净亏损为1.682亿元人民币（1570万美元），而去年同期净亏损为2.381亿人民币。按照业务划分，第四季度，网易有道课程服?