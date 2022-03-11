中国联通2021年营收3279亿元 5G套餐用户达到1.55亿户

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:今日，中国联通发布 2021 年度业绩称， 2021 年营收 3279 亿元，同比增长7.9%；归母净利润 144 亿元，同比增长15.0%。
其中，移动服务收入达1641亿元，同比提升4.8%。手机上网总流量增长32.2%，手机用户月户均数据流量达到约12.7GB。5G套餐用户达到1.55亿户。
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3月11日，中国联通发布2021年度业绩报告。报告显示，2021年中国联通收入增速创八年新高。2021年，公司实现营业收入达到人民币3279亿元，同比增长7.9%；全年利润总额达到人民币178亿元，归属于母公司净利润达到人民币63.1亿元，同比增长14.2%，增速较2020年全年提高3.4个百分点。2021年，移动主营业务收入达到人民币1641亿元，同比提升4.8%；移动出账用户净增达到1130万户，大幅优于2020年的净减1266万户。用户价值持续优化，移动用户ARPU达到人民币43.9元，同比提升4.3%。5G业务加速发展，公司5G套餐用户达到1.55亿户，5G套餐用户渗透率超
3月12日消息，呷哺呷哺对外发布公告称，预期2021年收入约为61.5亿元，同比增长约13%；2021年净亏损约2.75亿元至2.95亿元，上年同期净利润1149万元。公告指出，亏损的主要原因包括全年关闭约230家餐厅导致的长期资产一次性亏损；因为部分餐厅经营业绩下滑而导致的计提减值亏损，合计约2.2亿元；以及2021年部分地区餐厅仍然受疫情影响无法充分营业。 呷哺呷哺表示，将持续密切关注市场状况，视餐厅经营情况，以及时调整组织架构和业务策略，同时将采取多项措施增加餐厅运营收入和控制各项经营成本。
理想汽车发布2021年Q4及全年财报，第四季度，理想汽车收入总额为人民币106.2亿元，同比增长156.1%；净利润方面，2021年第四季度，理想汽车净利润为2.955亿元，较去年同期增长174.88%...2021年全年，理想汽车全年的收入总额为270.1亿元，较2020年的94.6亿元增加185.6%...理想汽车预计2022年第一季度预计交付30000到32000辆，较2021年第一季度增长138.5%至154.4%...理想汽车发布公告披露公司首席技术官王凯因个人原因辞去理想汽车首席技术官的职务......
财报数据显示， 2021 年达达集团总营收为 69 亿元人民币，同比增长78%...第四季度，京东到家平台营收为 13 亿元人民币，与 2020 年第四季度营收的差异，主要得益于平台活跃消费者数量和客单价的增加...
网易公司发布2021年第四季度及全年财报，其中四季度营收244亿元，同比增长23.3%，非公认会计准则下净利润66亿元，同比增长312.5%...网易有道Q4净收入达到13亿元，同比增长21%；2021年净收入54亿元，同比增长69%...创新板块Q4净收入38亿元，2021年净收入124亿元...
2月24日消息，网易有道发布截至截至12月31日的2021年第四季度及全年财报。第四季度，网易有道总净营收为10亿元人民币（1.646亿美元），同比增长22.6%；归属于网易有道普通股股东的净亏损为2.159亿元人民币（3390万美元），而去年同期净亏损为2.512亿人民币；基于非美国通用会计准则，归属于网易有道普通股股东的净亏损为1.682亿元人民币（1570万美元），而去年同期净亏损为2.381亿人民币。按照业务划分，第四季度，网易有道课程服?
3月1日晚，百度发布2021年Q4及全年财报，当季营收营收331亿元，同比增长9%。归属百度的净利润(非美国通用会计准则)达到41亿元，同比下滑41%。2021年全年，百度营收1245亿元，同比增长16%。百度核心研发费用221亿元，占百度核心收入比例达23%。2021年运营利润为105.18亿元，较上年同期的运营利润143.40亿元下滑27%。不按照美国通用会计准则，2021年运营利润为190.30亿元，较上年同期的217.32亿元下滑12%。截至2021年12月，百度App月
2021年，百度营收1245亿元，同比增长16%，百度核心营收952亿元，同比增长21%，其中非广收入同比增长71%...
2021年第四季度，京东集团净收入为2759亿元人民币，同比增长23.0%；2021年全年净收入达到9516亿元人民币，同比增长27.6%...财报显示，过去三年来，京东累计用于商品采购、基础设施、技术研发、物流履约、员工薪酬福利、品牌商家扶持等实体经济相关投入总额超过2万亿元人民币...
凤凰网科技讯 3月3日消息，哔哩哔哩（NASDAQ: BILI，HKEX:9626；以下简称“B站”）发布2021年第四季度及全年财报。财报显示，2021财年B站总营收达193.8亿元人民币，同比增长62%。其中，第四季度B站营收同比增长51%，达57.8亿元人民币，上年同期营收38.4亿元，市场预期57.42亿元。第四季度调整后每股亏损4.22元，市场预期亏损4.44元。用户数据方面， 2021年第四季度B站月活用户同比增长35%，达2.72亿；移动端月活用户同比增长35%，?
3月17日，Redmi将带来全新旗舰K50系列，预计有三款机型，分别搭载骁龙870、天玑8100和天玑9000...除了顶级性能外，Redmi K50的其他旗舰配置也拉满..
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3月13日，海信集团通过微信公众号发文宣布，执掌海信30年的周厚健已辞去董事长职务，正式退休，董事会已选举原副董事长林澜接任董事长。3月12日下..
当市场语境从“烟瘾”转变为“口感”，被予以替烟重任的电子烟，似乎已如餐盘，成为满足口欲的工具，电子烟也因此披上了“糖衣”...自诩为电子烟玩..
不少玩家认为项目早已难产，团队卷铺盖跑路了...游戏的核心体验是探索赛博都市，团队用故事、小游戏、NPC互动、战斗等元素撑起了整个探索流程...对..
近日，有网友发文质疑B站让用户卖隐私换会员一事，对此， B站道歉称是推广活动，已下线页面并整改。..
昨日，有网友爆料称：b站让用户卖隐私换会员，这个思路绝了”...该网友晒出的相关截图显示，B站的答题领卡兑换大会员”活动，需要用户填写真实姓名..
北京时间3月13日，冬残奥会所有比赛结束，中国队的成绩定格在了18金20银23铜，共收获了61枚奖牌，金牌奖牌都断层第一，创造8大历史纪录...残奥会完..
据@共富视频报道，郑州网友爆料称网上可购买海底捞插队服务...在花费40元购置网上插队服务后，仅十几分钟等待，便可顺利插队进店...2020年10月，中..
3月12日晚间，万孚生物发布严正声明，称公司研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）进行了医疗器械批准证明文件变更，现发现..
据他介绍，FSR 2.0采用了时间缩放的算法，这和现在的FSR空间缩放算法截然不同，而是向NVIDIA DLSS靠拢，并且会结合优化的AA抗锯齿...有趣的是，不..
牵引骡子”、马、牛此类牲畜上路，一旦受惊，极易给自己和他人，带来交通安全隐患。近日，1818黄金眼”报道，在温州永嘉，一名男子牵着两只骡子在..
通报称，深圳梅林海关、皇岗海关对某公司一票从皇岗口岸申报进口的货物进行联合查验时，发现其中3项显卡标签有被其他标签覆盖的痕迹...经查验，发..
前不久，联想集团中国区手机业务部总经理陈劲表示，摩托罗拉将会在3月17日发售一款闭着眼睛买的手机。虽然官方并未公布该机的参数细节，但据博主和..
据杭州发布”官方通报，3月12日18时-3月13日8时，杭州新增7例新冠肺炎确诊病例，均为轻型，已闭环转运至定点医院隔离治疗，目前情况稳定...3月9日..
2月份，比亚迪旗舰SUV唐DM，狂卖10026辆，同比大增1143%，成为国内车市最大的一匹黑马”，唐DM也成为中国中大型SUV销量榜的销冠车型...唐DM家族，..
随着国内发布会的临近，前两天荣耀CEO赵明在微博上率先剧透了荣耀Magic4系列的游戏性能体验：荣耀Magic4系列又将是最强驯龙高手，将超越iPhone13 ..
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DDR2/DDR3、DDR3/DDR4内存过渡时代，都有不少同时搭载两种内存插槽的主板，方便自由选择、后期升级，但是在DDR4/DDR时代，主板厂商却都在分开做....
据体验，用户登陆美团App或美团外卖App进入买药频道后，即可在页面内进行购买，此外搜索“新冠抗原自测”或点击美团买药频道内“新冠自测”专区，..