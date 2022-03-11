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中国联通2021年营收3279亿元 5G套餐用户达到1.55亿户

2022-03-11 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:今日，中国联通发布 2021 年度业绩称， 2021 年营收 3279 亿元，同比增长7.9%；归母净利润 144 亿元，同比增长15.0%。

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其中，移动服务收入达1641亿元，同比提升4.8%。手机上网总流量增长32.2%，手机用户月户均数据流量达到约12.7GB。5G套餐用户达到1.55亿户。

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