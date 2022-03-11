严打博取流量行为！微信视频号2月份处置恶意营销帐号3143个

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:随着视频号平台的发展，有部分用户企图通过不良手段来吸引用户，博取流量的行为。

据视频号官方消息，视频号安全团队近期加强了对“煽动人设"这一违规行为的治理力度，止此类违规用户通过发布刻意卖惨或大量美女、单身男士等内容的视频，诱导用户进一步私信沟通，引导用户点击风险产品／品牌的推广页面，吸引用户购买无正规资质认可的三无产品；或进行加盟、拉下级代理等行为，存在较大的安全风险。严重的甚至演变为杀猪盘等欺诈行为，导致用户财产损失。

为保证良好的用户体验，视频号安全团队对涉及上述违规行为的帐号及内容予以禁止发布视频或清除相关违规视频等处罚，累计处置 2154 条违规视频， 580 个帐号。

具体来说，针对视频号创作者，微信累计处置 1134 条色情招嫖视频232 个帐号； 26272 条恶意营销视频 3143 个帐号； 316 个仿冒搬运帐号。同时，对于 2077 个涉及在视频号场景使用刷量外挂、恶意引流的微信个人帐号进行了阶梯处置。

对于视频号用户，累计处置色情招嫖、恶意引流／恶意营销、辱骂、低俗、低俗色情不友善等评论 98106 条。

微信根据相关规定，视情节严重程度，对违规视频号、微信帐号给予功能限制、定期间暂停或永久停止提供服务等阶梯处置。