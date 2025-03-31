抖音：严打涉未成年人“毒流量”与违规行为

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:近日，抖音平台正式对外发布了关于严厉打击涉及未成年人毒流量与违规行为的治理公告。这一举措是在多家媒体纷纷报道网红儿童乱象的背景下推出的，其中涉及到一些家长为了博取网络流量，不惜牺牲未成年人权益，为孩子打扮过分成熟，如佩戴假睫毛、化浓妆等现象。尽管这些报道中的案例大多源自其他平台，但抖音依然高度重视，并迅速采取了行动。

抖音平台一直以来都将未成年人安全治理视为工作的重中之重。为了回应公众的关切，平台已经启动了自查自纠程序，并针对涉及未成年人的有害内容和低俗导向行为开展了专项整治行动。此次整治行动将从严打击治理，旨在为广大未成年人营造一个清朗的网络空间。

具体而言，抖音平台将重点打击以下几类行为:首先，从严治理未成年人不良价值观的传播;其次，严厉打击展示未成年人成人化行为的不良内容;最后，坚决打击非法侵害未成年人权益的行为。对于展示未成年人穿着暴露、涉及身体隐私的性感装扮的内容，抖音平台明确表示将秉持零容忍态度。这类内容不仅不利于未成年人的身心健康，还可能扭曲社会对未成年人的认知，甚至构成对未成年人隐私权等合法权益的侵害。

此外，针对部分家长通过让未成年人展示“奶辣风”穿衣风格来博眼球的现象，抖音平台也进行了严格管控。平台将前置拦截相关敏感搜索词组，并对违规账号进行从严处理。

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