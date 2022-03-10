小米多个造车商标获批 小米汽车预计将在2024年量产

美国奥迪公司和Verizon正在合作在2024年前为该汽车制造商的产品系列增加5G连接...奥迪和Verizon表示，计划从2024年的车型开始将5G超宽频技术引入汽车制造商的汽车阵容...奥迪吹嘘其作为首批引入车载Wi-Fi和4G LTE连接的汽车制造商之一的地位，从2015年的奥迪A3轿车开始...据该公司称，车辆跟基础设施之间的通信，特别是为仪表板带来了高科技的光泽，另外还有助于向客户推销使用新功能所需的订阅套餐...这包括车辆对车辆、车辆对基础设施和车辆对行人......