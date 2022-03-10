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小米多个造车商标获批 小米汽车预计将在2024年量产

2022-03-10 17:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:近日，小米科技有限责任公司申请的三项“小米造车”商标获批，国际分类为运输工具、科学仪器、建筑修理。

去年 11 月，运输贮藏类“小米造车”商标已注册成功。

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去年 3 月，小米集团宣布成立汽车公司，创始人雷军任汽车公司CEO，预计 10 年投入 100 亿美元，初期投入 100 亿人民币。

据小米创始人雷军透露，小米汽车预计将在 2024 年上半年正式量产。

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