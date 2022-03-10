小米多个造车商标获批 小米汽车预计将在2024年量产

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:近日，小米科技有限责任公司申请的三项“小米造车”商标获批，国际分类为运输工具、科学仪器、建筑修理。
去年 11 月，运输贮藏类“小米造车”商标已注册成功。
去年 3 月，小米集团宣布成立汽车公司，创始人雷军任汽车公司CEO，预计 10 年投入 100 亿美元，初期投入 100 亿人民币。
据小米创始人雷军透露，小米汽车预计将在 2024 年上半年正式量产。
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小米科技有限责任公司申请的三项小米造车”商标均获批，国际分类为运输工具、科学仪器、建筑修理，申请日期为2021年4月...小米同批申请的运输贮藏类小米造车”商标已于2021年11月注册成功...对于小米来说，智能手机市场日趋饱和，增长天花板在望，新能源汽车就是下一代互联网红利高地，小米当然不想错过...比亚迪、上汽、北汽这些传统企业已开始蚕食新能源汽车市场，蔚小理”已经成为造车新势力获得年轻人的青睐，行业较低的入局门槛让有能力的玩家都跃跃欲试，进入牌桌参与洗牌...
对于芯片技术的向前推动，很多国际头部公司也一直在未知的道路上疾驰，英特尔CEO基辛格最近透露了2nm芯片的量产时间...产业分析师此前表示，英特尔希望在纳米世代结束前对台积电实现赶超，可先进的制程技术牵涉的是整体供应链生态系、制造能力、良率和商业技术...英特尔先进制程接单生产情况被业界认为，这个将对台积电短中期（约二年至三年）影响不大，因为台积电在该领域的影响力有目共睹...Statista 研究库数据显示，预计 2021 年台积电是英特尔的第六大客户，这是因为台积电源自英特尔相关营收占比约 7.2%......
马斯克在社交媒体上非常受追捧，有网友在Twitter上分享了他们对马斯克将成为全球第一个个人财富达到1万亿美元富豪的看法...无论谁成为世界上首个万亿美元富豪，都将与石油大亨约翰•洛克菲勒（John D. Rockefeller）和微软联合创始人比尔•盖茨（Bill Gates）一样“名垂青史”，前者1916年成为全球首个个人财富达到10亿美元的富豪，后者个人财富1999年超过1000亿美元，成为全球首个个人财富达到1000亿美元的富豪.......
美国奥迪公司和Verizon正在合作在2024年前为该汽车制造商的产品系列增加5G连接...奥迪和Verizon表示，计划从2024年的车型开始将5G超宽频技术引入汽车制造商的汽车阵容...奥迪吹嘘其作为首批引入车载Wi-Fi和4G LTE连接的汽车制造商之一的地位，从2015年的奥迪A3轿车开始...据该公司称，车辆跟基础设施之间的通信，特别是为仪表板带来了高科技的光泽，另外还有助于向客户推销使用新功能所需的订阅套餐...这包括车辆对车辆、车辆对基础设施和车辆对行人......
据国外媒体报道，英特尔旗下自动驾驶技术部门Mobileye计划于2024年在美国合作制造和部署无人驾驶公共汽车...出行服务提供商Beep表示，这些自动驾驶公共汽车将在限速不超过每小时35英里（约合56公里）的“限制区域”内运行...除了无人驾驶公共汽车，Mobileye还计划于今年年底前在以色列和德国部署自动驾驶出租车，目前正等待当地监管部门的批准；此外其还与硅谷初创公司Udelv合作，计划于2023年在美国市场投放自动电动送货车...
马斯克在社交媒体上非常受追捧，有网友在Twitter上分享了他们对马斯克将成为全球第一个个人财富达到1万亿美元富豪的看法...无论谁成为世界上首个万亿美元富豪，都将与石油大亨约翰•洛克菲勒（John D. Rockefeller）和微软联合创始人比尔•盖茨（Bill Gates）一样“名垂青史”，前者1916年成为全球首个个人财富达到10亿美元的富豪，后者个人财富1999年超过1000亿美元，成为全球首个个人财富达到1000亿美元的富豪....
现在，延续零排放赛车的精神，Extreme E赛车将加入，甚至可能被绿色氢气驱动的Extreme H赛车所取代...底盘和电动动力系统将保持不变，而电池则将被氢气罐和燃料电池取代...可以想象的是，尽管电动马达运转起来快速、高效，但顶级的赛车工程师可能会发现它们的工作有点无聊和无菌，并且没有多少赛车迷不欢迎用发动机的噪音来取代电池汽车的声音......
Canalys 的最新智能手机统计数据显示，尽管价格高昂，可折叠屏产品市场同比增长达148%，而整体智能手机市场仅增长7%...根据IDC发布的数据显示，2021年全球可折叠手机出货量（包括翻盖和折叠屏）总计达到710万部，比2020年增长了264.3%，并预测2025年可折叠手机出货量将达到2760万部，2020年至2025年的复合年增长率为69.9%...
松下公司今天宣布，将于2024财年在日本工厂开始为特斯拉公司生产新型4680锂离子电池...松下今天发布新闻稿称，为了推动电动汽车的快速普及，公司一直在努力加强汽车锂离子电池的产品阵容...
Canalys的最新报告对可折叠智能手机市场在不久的将来有一些大胆的预测。早期的预测表明，2024年可折叠手机的年出货量将达到3000万部，意味着2021年至2024年的复合年增长率（CAGR）为53%。同时，Canalys预计，可折叠手机的平均销售价格（ASP）将从2019年的价值下降一半，到2024年达到1000美元左右。 2021年，可折叠设备领域的年增长率为148%，预计2021年的总出货量为890万部。 作为比较，同期普通智能手机市场增长了7个百分点。与2019年的数值相比，高级Android手机的出货量下降了18%，因此Android制造商正在尝试用新的可折叠形态产品来提?
虽然AMD的CPU似乎不受影响于影响英特尔和ARM的CPU的Spectre-HB，但英特尔的IPASSTORM安全团队声称，AMD用于修复Spectrev2漏洞的补丁自2018年以来就..
分支历史注入（BHI）是SpectreV2漏洞的一个新变种，影响到几个英特尔处理器和少数Arm核心，本周早些时候由阿姆斯特丹Vrije大学的系统和网络安全小..
天眼查数据显示，2021年有超过100万家餐饮门店关闭，而在2020年这一数字为30万家...2020年，海底捞开出544家新门店，将全球门店数扩张至1298家，而..
今天，爆料人CapFrameX在社交媒体透露，称AMD正在为FSR技术的2.0版本做准备，并表示已经看到了一些令人印象深刻的演示。FSR（FidelityFX Super Re..
根据美国燃料价格统计网站GasBuddy的数据，美国全国平均油价在3月7日创下每加仑4.104美元的历史新高，超过了2008年的最高价格，仅在过去一周内就上..
在新能源车销量大增的不少车企近期也纷纷上调价格，央视财经公布的数据显示，这一轮涨价，少则千元，多则上万元...进入3月份以来，已经有近20家新..
前几天俄罗斯解禁最大盗版网站RuTracker的消息满天飞，不少人以为这是他们对抗正版封锁的招数，软件及游戏以后可以免费下载了，然而这事并不是大家..
最近，阿姆斯特丹大学的安全小组VUSec在英特尔和ARM CPU中发现了一个新的BHI Spectre v2漏洞。随着缓解补丁的到位，人们发现即使是最先进的第11代..
据红星新闻大半年时间过去后，农夫山泉悄悄停售了相关产品拂晓白桃味的苏打气泡水，转而上架了知夏桃桃味...换名字、换包装、换了部分配料后，新的..
一直以来，微信的Windows端都因为没有包括添加好友在内的基础功能而被诟病，在近日官方推送的3.6版本更新中，这个问题终于得到了解决。在Windows端..
据新浪科技报道，今日凌晨，蚂蚁集团旗下投资主体API向美国证券交易委员会（SEC）提供的备案文件显示，蚂蚁集团已将其持有的36氪公司的股份全部出..
在 1 月的 CES 2022 消费电子展期间，三星曾展示 QS95B 电视新品。但是在正式上市前，三星显示器（Samsung Display）与三星电子（Samsung Electro..
在知名开源代码托管平台 GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 于 3 月初发表了针对俄乌冲突“一视同仁”的和平表态后，GitLab 联合创始人兼首席执行官..
据白罗斯媒体《Zerkalo》报道，该国打击有组织犯罪与腐败总局（GUBOPiK）刚刚拘留了维基百科知名编辑 Mark Bernstein 。早些时候，这位在俄语 Wik..
日前有消息显示，腾讯旗下一个关于“虚拟演唱会的处理方法、装置、设备、介质及程序产品”专利已公布，显示其主要用于创建或举办目标歌手的虚拟演..
在短视频平台上，就有这样一个故事的讲述者，用他的阅历与学识，将一个个名胜背后的故事讲给用户听...这些赋有文化属性的内容是需要长期的沉淀与积..
品牌对艺人更加挑剔，资金充足的条件下，品牌更愿意选择性价比高知名度高且口碑良好的艺人，资金一般的情况下，品牌会直接放弃寻找艺人合作，去拥..
Redmi将会在下周四召开新品发布会，正式推出K50系列旗舰手机，预计应该存在三款手机，分别搭载骁龙870和天玑8100/9000。这也是天玑8100的全球首发..
根据一项新公布的专利显示，三星正在研究开发一种具有部分透明屏幕，可扩展的手机。早在2021年7月，三星电子就向WIPO（世界知识产权局）提交了一项..
Windows 11 系统虽然在用户界面上进行了大幅的调整，但依然遗留了不少旧页面，有些甚至可以追溯到Windows 98时代...在Windows 11 Build 22572最新..