脉脉CEO回应未认证也能评：认证才能点评功能下周一上线

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今日，针对“无认证用户可点评公司”的报道，脉脉创始人兼CEO林凡回应称，认证用户才能点评的功能下周一才上线，点评系统还不成熟，需要一起来共建。
此前，脉脉宣布推出 “先看点评，再找工作”模式。
脉脉表示，点评模式深刻改变了消费互联网，相信一样会深刻改变招聘行业。目前脉脉只开放给现任员工和前任员工可以对企业点评，未来将可能开放第三方的点评。
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针对“先看点评，再找工作”模式争议问题，脉脉官方回应称，诚恳接受所有的批评和建议...脉脉表示，有不少人批评脉脉上的点评是吐槽，带有各种情绪，不客观...最后，脉脉强调，经得起员工点评的企业才是优秀的企业，经得起离职员工点评的企业才是卓越的企业...
职场社区脉脉近日上线了公司点评系统，引发全网热议，脉脉创始人兼CEO林凡发长文回应称，我们有必要澄清一些误解和偏见，希望有一天，公司的HR和管理者能和员工这样对话，亲，给个好评吧...
3月4日晚22:15，Redmi品牌总经理卢伟冰在外微博发文称：刚跟团队开完K50的上市讨论会，现在还在激动中”...现在看来Redmi很可能会在下周一10正式官宣发布会日期...根据此前爆料显示，Redmi K50正代系列将推出Redmi K50、Redmi K50 Pro、Redmi K50 Pro+三款机型，而对应的将分别搭载骁龙870、天玑8100、天玑9000系列芯片......
昨日下午，B站发布《开播前人脸认证功能上线公告》称，为保证开播实名认证且开播人与认证一致，哗哩哗哩直播即将上线开播前人脸认证功能，后续逐步在各个分区开放...去年 12 月，B站发布了 2021 创作者生态报告称，B站创作者月均活跃UP主已达 270 万，同比增长61%...用户数方面，截至去年3季度，B站平均月活跃用户数（MAU）为2. 672 亿，移动月活跃用数为2. 499 亿，与上年同期相比分别增长35%和36%...
2022 年 2 月 21 日，兰超集团旗下品牌Makebody的塑身衣、文胸和腹胯带产品通过了北京世标认证中心的保健功能纺织品认证，正式获得中国保健协会达标标识...中国保健协会于 2008 年宣布，将对保健功能纺织品进行严格的标识管理，凡是符合《保健功能纺织品CAS 115-2005》协会标准的产品，通过系列严格的产品检测、科学评审后，将被允许使用其标识...其中针织锗面料和含棉含锗面料的保健功能已通过中国保健协会官方检测机构认证......
安顿多维无创血糖趋势监测服务不但可以避免刺穿皮肤，实现无创趋势监测，而且相比于市面上其他无创血糖监测服务，安顿多维无创血糖趋势监测服务在数据分析方面不仅可以监测 24 小时动态血糖值，同时创造性结合了血糖控制的“金标准”——糖化血红蛋白（HbA1c）以及糖尿病并发症风险重要参考指标——TIR，对血糖平均水平、波动趋势进行综合研判，让用户对自身血糖状况有更全面的了解；......
昨日下午，B站发布《开播前人脸认证功能上线公告》称，为保证开播实名认证且开播人与认证一致，哗哩哗哩直播即将上线开播前人脸认证功能，后续逐步在各个分区开放...去年 12 月，B站发布了 2021 创作者生态报告称，B站创作者月均活跃UP主已达 270 万，同比增长61%...蔚来汽车科技有限公司注销，注销原因为决议解散...有消息称，字节跳动集团战略部 735 人砍了 300 人到 400 人， 3 月 1 日生效...
脉脉人才智库在2022年1月做了一个跳槽意愿度调研，询问职场人，如果有好的机会，是否愿意选择“损薪跳槽”，2022年的调研结果显示，63.5%的受访者愿意为了好工作放弃年终奖，有33.9%甚至愿意降薪跳槽...职场人找工作前，可以通过真实点评内容来决定是否有必要深入沟通...2021年10月林凡对外表示，2021年脉脉的招聘服务链接了718万职场人，服务了3000家雇主品牌，这一数字较去年同比增长200%，招聘商业收入则较去年同比增长了259%...春节过后，脉脉“先看点评，再找工作”的广告已经在各地铺开......
通过提供经过认证的 Ubuntu Server 服务器，帮助客户快速、自信地完成系统部署和服务器配置...作为该公司对企业解决方案提供认证和帮助客户快速部署承诺的一部分，Gigabyte 会定期与行业伙伴合作，以确保获得相应的服务资格、软硬件兼容、以及开箱即用的系统启动和运行体验...要获得 Canonical 认证，系统必须满足诸多性能与可靠性指标...不久的将来，客户将能够在 Canonical 网站上轻松找到获得 Ubuntu 认证的 Gigabyte 服务器，且这一列表会随着时间的推移而不断得到补充......
因有员工领红包后并未给视频点赞，张涛在群内怒骂员工，并要求不点赞的人将红包退回，除张涛也在群内发表了对友商的贬损言论...据内部信显示，两年前公司推出了一款新产品，我在公司微信群发了红包倡导大家为新产品的视频点赞、为新产品打call，在后来发现红包领完了点赞数却不多时，我用比较强烈的措辞，表达了对于只领红包不点赞现象的不满...普渡科技是机器人行业独角兽”级别的公司，其在成立5年内就拿到了七轮融资，最近一轮融资是2021年9月完成的近5亿元C+轮融资，CEO张涛表示公司现有员工2000余人......
虽然AMD的CPU似乎不受影响于影响英特尔和ARM的CPU的Spectre-HB，但英特尔的IPASSTORM安全团队声称，AMD用于修复Spectrev2漏洞的补丁自2018年以来就..
分支历史注入（BHI）是SpectreV2漏洞的一个新变种，影响到几个英特尔处理器和少数Arm核心，本周早些时候由阿姆斯特丹Vrije大学的系统和网络安全小..
天眼查数据显示，2021年有超过100万家餐饮门店关闭，而在2020年这一数字为30万家...2020年，海底捞开出544家新门店，将全球门店数扩张至1298家，而..
今天，爆料人CapFrameX在社交媒体透露，称AMD正在为FSR技术的2.0版本做准备，并表示已经看到了一些令人印象深刻的演示。FSR（FidelityFX Super Re..
根据美国燃料价格统计网站GasBuddy的数据，美国全国平均油价在3月7日创下每加仑4.104美元的历史新高，超过了2008年的最高价格，仅在过去一周内就上..
在新能源车销量大增的不少车企近期也纷纷上调价格，央视财经公布的数据显示，这一轮涨价，少则千元，多则上万元...进入3月份以来，已经有近20家新..
前几天俄罗斯解禁最大盗版网站RuTracker的消息满天飞，不少人以为这是他们对抗正版封锁的招数，软件及游戏以后可以免费下载了，然而这事并不是大家..
最近，阿姆斯特丹大学的安全小组VUSec在英特尔和ARM CPU中发现了一个新的BHI Spectre v2漏洞。随着缓解补丁的到位，人们发现即使是最先进的第11代..
据红星新闻大半年时间过去后，农夫山泉悄悄停售了相关产品拂晓白桃味的苏打气泡水，转而上架了知夏桃桃味...换名字、换包装、换了部分配料后，新的..
一直以来，微信的Windows端都因为没有包括添加好友在内的基础功能而被诟病，在近日官方推送的3.6版本更新中，这个问题终于得到了解决。在Windows端..
据新浪科技报道，今日凌晨，蚂蚁集团旗下投资主体API向美国证券交易委员会（SEC）提供的备案文件显示，蚂蚁集团已将其持有的36氪公司的股份全部出..
在 1 月的 CES 2022 消费电子展期间，三星曾展示 QS95B 电视新品。但是在正式上市前，三星显示器（Samsung Display）与三星电子（Samsung Electro..
在知名开源代码托管平台 GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 于 3 月初发表了针对俄乌冲突“一视同仁”的和平表态后，GitLab 联合创始人兼首席执行官..
据白罗斯媒体《Zerkalo》报道，该国打击有组织犯罪与腐败总局（GUBOPiK）刚刚拘留了维基百科知名编辑 Mark Bernstein 。早些时候，这位在俄语 Wik..
日前有消息显示，腾讯旗下一个关于“虚拟演唱会的处理方法、装置、设备、介质及程序产品”专利已公布，显示其主要用于创建或举办目标歌手的虚拟演..
在短视频平台上，就有这样一个故事的讲述者，用他的阅历与学识，将一个个名胜背后的故事讲给用户听...这些赋有文化属性的内容是需要长期的沉淀与积..
品牌对艺人更加挑剔，资金充足的条件下，品牌更愿意选择性价比高知名度高且口碑良好的艺人，资金一般的情况下，品牌会直接放弃寻找艺人合作，去拥..
Redmi将会在下周四召开新品发布会，正式推出K50系列旗舰手机，预计应该存在三款手机，分别搭载骁龙870和天玑8100/9000。这也是天玑8100的全球首发..
根据一项新公布的专利显示，三星正在研究开发一种具有部分透明屏幕，可扩展的手机。早在2021年7月，三星电子就向WIPO（世界知识产权局）提交了一项..
Windows 11 系统虽然在用户界面上进行了大幅的调整，但依然遗留了不少旧页面，有些甚至可以追溯到Windows 98时代...在Windows 11 Build 22572最新..