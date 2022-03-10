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脉脉CEO回应未认证也能评：认证才能点评功能下周一上线

2022-03-10 16:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今日，针对“无认证用户可点评公司”的报道，脉脉创始人兼CEO林凡回应称，认证用户才能点评的功能下周一才上线，点评系统还不成熟，需要一起来共建。

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此前，脉脉宣布推出　“先看点评，再找工作”模式。

脉脉表示，点评模式深刻改变了消费互联网，相信一样会深刻改变招聘行业。目前脉脉只开放给现任员工和前任员工可以对企业点评，未来将可能开放第三方的点评。

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