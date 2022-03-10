脉脉CEO回应未认证也能评：认证才能点评功能下周一上线

因有员工领红包后并未给视频点赞，张涛在群内怒骂员工，并要求不点赞的人将红包退回，除张涛也在群内发表了对友商的贬损言论...据内部信显示，两年前公司推出了一款新产品，我在公司微信群发了红包倡导大家为新产品的视频点赞、为新产品打call，在后来发现红包领完了点赞数却不多时，我用比较强烈的措辞，表达了对于只领红包不点赞现象的不满...普渡科技是机器人行业独角兽”级别的公司，其在成立5年内就拿到了七轮融资，最近一轮融资是2021年9月完成的近5亿元C+轮融资，CEO张涛表示公司现有员工2000余人......