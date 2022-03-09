iPhone SE 3、iPhone13苍岭绿等苹果新品在京东上架

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:今日凌晨，苹果在春季发布会上发布了iPad Air5、iPhoneSE3、苍岭绿色iPhone 13 Pro、绿色iPhone13 等新品。目前，上述产品已在京东上架。

预约人数方面，截至发稿，iPhoneSE 3 预约人数达1. 29 万、iPad Air 5 预约人数达2. 43 万、绿色iPhone 13预约人数达2. 05 万。苍岭绿色iPhone 13 Pro预约人数达1. 28 万。

据了解，iPhone SE3 采用了类iphone8 设计，4. 7 英寸机身，有午夜色、星光色、红色可选。搭载A15 仿生芯片，支持5G网络，运行速度是iphone8 的1. 8 倍，搭载 1200 万像素后置镜头。

续航方面，据官方介绍，视频播放最高可达 15 小时。相比iPhone8 以及iPhone SE第二代视频播放时间最长增加 2 小时。

售价方面，64GB 版 3499 元、128GB 版 3899 元、256GB 版 4699 元。3 月 11 日晚 9 点接受预购，3 月 18 日发售。

而iPadAir5 搭载了 M1 芯片，性能相比上代提升 60%，支持 Wi-Fi 6，而蜂窝版本支持 5G 连接，配备10. 9 英寸Liquid视网膜全面屏，设备电源键还支持触控ID。

此外，iPadAir 5前置 1200 万像素超广角前置摄像头自带人物居中。并配备了更高效的USB-C，连接相机、硬盘等外接设备传输数据时，速度比上代最高可提升至 2 倍。

售价方面， 64GB 版 4399 元；256GB 版 5499 元；蜂窝网络 64GB 版 5499 元；蜂窝网络 256GB 版 6599 元。3 月 11 日接受预购，3 月 18 日正式发售。有深空灰色、星光色、粉色、紫色、蓝色五种外观可选。