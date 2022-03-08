Vivo Nex Fold 80W快充出现在3C认证数据库

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:一款名为Vivo Nex Fold的设备已在国内的3C认证数据库中被发现，信息显示该手机将提供80W的快速充电。

根据MySmartPrice 的一份报告，型号为V2178A 的Vivo设备已被列入3C认证数据库。此型号对应于Vivo NEX Fold 设备，预计将在未来几天在国内推出。该清单显示，可折叠智能手机将支持 80W 快速充电。这与微博爆料者早些时候的泄漏一致，他表示 Vivo NEX Fold 将配备 4600mAh 电池，支持 80W 快速充电和 50W 无线充电支持。

到目前为止，据传 Vivo Nex Fold 配备了5倍潜望式变焦镜头相机。但据说Vivo也正在开发另一款名为Vivo X Fold的可折叠设备，据传该设备配备弯曲边缘的 6.5 英寸显示屏，可提供全高清 + 分辨率和 120Hz 刷新率。

据说 Vivo X Fold 采用了向内折叠的设计，就像三星、华为、小米和 OPPO 的可折叠设备一样。VivoX Fold 的内屏尺寸为 8 英寸，支持 Quad HD+ 分辨率和 120Hz 刷新率。就内部显示设计而言，它将在其右半部分配备一个打孔。该设备将内置骁龙8 Gen 1 SoC，并提供4600mAh电池，具有 80W 快速充电和 50W 无线充电。

在摄影方面，据说 Vivo X Fold 配备四摄像头设置，配备一个 500万像素主传感器、一个 4800万像素超宽相机、一个 2倍变焦的 1200万像素相机和一个 5 倍变焦的 800万像素相机.

此外，据说正面和内部显示屏都配备了超声波显示屏指纹扫描仪。