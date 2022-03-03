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抖音：商家不当获取/使用用户信息 将被惩罚

2022-03-03 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:今天，抖音电商发布《商家—不当获取/使用信息实施细则》公示通知，该规则将于 2022 年 3 月 10 日生效执行。

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通知显示，商家不得在未经平台或他人事先许可的情况下，进行如下任一行为：

（1）向第三方租借账号；

（2）与第三方共享账号；

（3）自行、授权或协助第三方对平台商业信息或平台系统进行地址扫描、网络端口扫描、操作系统探测等扫描及/或探测；

（4）自行、授权或协助第三方以包括通过机器人、蜘蛛等程序或设备监视、复制、传播、展示、镜像、上传、下载等方式擅自获取使用平台商业信息；

（5）向第三方有偿或无偿出售平台商业信息或他人信息；

（6）对外披露、共享平台商业信息或他人信息；

（7）商家违规使用第三方软件，导致平台商业信息或他人信息泄露；

（8）商家在职或离职员工，滥用/泄露平台商业信息或他人信息；

（9）商家违规开通子账号，滥用/泄露平台商业信息或他人信息 ；

（10）其他未经允许或违反法律法规的方式。

如果商家不当获取/使用用户姓名、手机号码、收货地址、身份证等信息，将视情况进行处罚。其中，情节一般，每出现一次违规行为，累计违规积分A4 分。情节严重，每出现一次违规行为，累计违规积分B4 分。情节特别严重，每出现一次违规行为，累计违规积分B12 分。

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