抖音：商家不当获取/使用用户信息 将被惩罚

为规范维护抖音盒子APP的正常运营秩序，保障抖音盒子用户体验，抖音电商运营团队发布抖音盒子平台管理规范，本规则适用于APP内的小店商家、全球购平台商家及创作者...（1）商家已入驻小店或全球购平台，且成功在前述平台开设店铺；...（1）商家店铺被小店平台或全球购平台处以停业整顿或清退处罚；...（2）商品被小店平台或全球购平台处以封禁或下架处罚；...商家若违反本规则或小店平台、全球购平台相关规则或协议的，平台有权依据相关规则和协议对商家进行处理......