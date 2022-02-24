拼多多加码短视频 “多多视频”升为一级入口

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:近日，多多视频已经升级到拼多多App首页底部一级入口。2020年，多多视频上线，但一直处于低调的位置。
据了解，多多视频的产品形态采用单列信息流模式，用户通过上下滑动观看内容。这次升级后，为了吸引用户观看视频，拼多多采用现金提现的方式，用户每看一个视频内容，账户便会立马到账现金。
去年年底，拼多多还上线“百万佣金助力计划”，吸引创作者，丰富多多视频的内容生态。
很多网友评价，这个策略真的很“拼多多”，确实能给用户带来新奇的体验，也很吸引用户。
站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:近日，多多视频已经升级到拼多多App首页底部一级入口。2020年，多多视频上线，但一直处于低调的位置。
据了解，多多视频的产品形态采用单列信息流模式，用户通过上下滑动观看内容。这次升级后，为了吸引用户观看视频，拼多多采用现金提现的方式，用户每看一个视频内容，账户便会立马到账现金。
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很多网友评价，这个策略真的很“拼多多”，确实能给用户带来新奇的体验，也很吸引用户。
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人人视频发布品牌升级公告，宣布人人视频正式更名为多多视频...资料显示，人人视频是国内专业的海外视频内容社区，成立于2014年，提供热门美剧，日剧，韩剧，泰剧，由赛富、小米、百度视频和头头是道共同投资，截至2020年10月，人人视频累计拥有用户数量1.6亿，平均月活量用户达4000万+...
这只是一个开端，在 2022 年微信公开课上，微信官方也表示未来不排除会有中长视频或短视频的收费内容提供...和用户给B站上的短视频up主投币不同，投币、打赏均是“事后行为”，也就是用户看完视频之后，可选择性的付费，是否付费、付费金额多少都是用户决定的...短剧内容方面，虽然如今有更多正规影视公司参与制作，但其价格一直以来都是 1 元 1 集、 2 元 3 集、 3 元 5 集、 10 元打包的水平，与长视频平台上的网络电影和超前点播的网剧相比单价都更低...短视频付费，未必会比长视频付费走更艰难的历程......
情绪价值是高转化爆款短视频的核心密码，兴趣电商的另一种解读方式是传递情绪价值寻找情感认同，在我们可触及的传播链中，最容易引人转发和互动的视频，多数都利用了情绪价值...其本质是利用配乐烘托情绪，扎心文案抓住痛点，借此将情感依托附加产品身上，接产品表达情绪，或者产品出现的场景可以激发你的额外需求，本质还是寻求用户共情点...再看一条经典的按摩店走心文案，放在如今的同城探店号依旧有效，典型的调动情绪的同时彰显服务体验和价值，同时还借用《定价》理论埋下价格锚点......
2022年直播电商持续发热，元宇宙观念崛起，内容创作市场不断下沉，对当下的短视频内容来说，如何在快速更新迭代的发展形势下，寻找到短视频的新增长点，降低用户对内容认知与体验的审美疲劳，短视频的创新升级之路还有很长......
元气森林将超过80%的流量导到了淘系，虽然也有经营抖音小店，但毕竟主战场在淘系...通过星图投放达人短视频，引流淘系的方式有两种:一是给达人视频挂购物车组件，二是在评论区发布一条置顶链接（LINK组件，显示为“作者推荐”），前者是抖音原生，后者为内置浏览器打开网页，所以购物车组件的体验要好很多...元气森林主推的 SKU 是白桃味480ml12瓶整箱的气泡水:...有些达人只推一个 SKU，而另一些合作效果好的达人，会推多个商品，这也就是针对达人的“复购”......
当然这条视频不仅仅用了可视觉表达技巧，还有短视频选题角度“卫生巾20年的发展”覆盖的不仅仅是电商用户人群，同时还有内容用户人群...如果匹配场景需求，比如下班回家、深夜偷吃、单身煮面等场景，转化率会更高...适合强视觉化表达的产品，就借用产品自身属性去做爆款，把功夫用到画面上;如果产品需要文案转化逻辑才能说服消费者，那就把可视觉化表达作为加分项辅助文案......
所以如果想用短视频带货，那我有如下几点建议：...自带势能IP 起盘的优势：因为他自带势能会把原来的一些老粉在短视频平台激活，就是粉丝迁移， 而且大 IP 本身自己就肚里有货，有一定的个人魅力，并且有个人影响力，善于表达...刚发布一个视频，只有你的铁粉、近期关注的人、粉丝群的粉丝才能看到，这三类人就是短视频的主要评委，如果这三类人觉得你视频质量不行，就很难进入更大的公域流量...做知识类个人 ip，有一套自己录制的课程肯定是有助于 ip 的长远巩固的，自己的课程拼的是独特性，别人没有的你有你能教......
抖音博主#小乔行中国#拍摄了一期蹭饭视频，视频中的另一个主人公单亲妈妈罗妹妹温柔、善良、好客、独立的性格打动了许多网友，该期视频全网播放量过亿...蹭饭类短视频最大的看点在于它的未知性，因为谁都无法预料到，自己在行走蹭饭的旅途中，会遇到什么样场景...不管你是本地蹭饭还是旅行蹭饭，都要考虑自己每一期拍摄的成本...别人都是去农村蹭饭的，那么你去城市里拼桌蹭饭如何？或者你继续下沉到更加偏远的农村...做蹭饭类视频，单纯靠视频补贴，对于一个人来说也许可行......
在自制综艺这条道路上，短视频平台已经走了一段时间了...而且目前市场的S级综艺大多来自长视频平台，对用户来说，长视频平台仍是观看综艺的首选...但要说起短视频与综艺的结缘的起点，就要从短视频平台作为综艺节目的宣推工具开始谈起...于是，短视频平台为了进一步实现引流、破圈的目标，纷纷在自制综艺内容上进行探索...创新是内容行业的刚需，对于短视频平台来说，自制综艺是在内容层面的一次迭代，也是在存量时代向长视频平台争夺用户的一次挑战...另一个则是以平台达人生态为基础联动，发挥达人在平台的粉丝效应，推动综艺内容的扩散
国内第三方数据机构QuestMobile一份报告中提到短视频在公共服务变得越来越重要，更确切地讲在以一种“短视频+X”的形式扩张...短视频、直播与线上招聘融合，只是短视频改变业态诸多案例中的一个，外卖、直播电商、疫情查询等等都预示着短视频与各行各业有着极高的亲缘性，客观上加速了抖快平台化进程...作为最大的流量入口，短视频的渗透率一骑绝尘，尤其在上网需求偏低的下沉市场，从侧面印证了浙商证券的判断...”一位前短视频从业者表示，挤掉泡沫之后，快手乃至短视频行业都将迎来一次重估机会...这将催生一批“六边形”巨头......
两个勒索软件团伙赞同俄罗斯对乌克兰的入侵，其中一个还扬言对任何对莫斯科采取行动的国家进行报复。据Emsisoft公司驻加拿大的威胁分析员Brett Ca..
今日下午，抖音官方发布公告称，国际热点地区的冲突引发各方关注...抖音称，对此现象，平台进行了集中打击，共处理违规视频6400条，中断违规直播1..
滴滴出行官方发文称，在俄罗斯当地的业务不会关闭，未来将在俄罗斯继续运营并持续服务好司机和乘客...据滴滴于去年12月公布的财报显示，滴滴2021第..
特别是以痛点为笑点，发布诸如“俘虏乌克兰美女”等视频，传播不当价值观，破坏平台氛围...对此现象，平台进行了集中打击，共处理违规视频6400条，..
QQ安装包容量接近1GB引发热议，一个社交APP安装包都比以前的Win系统还要大，原因就在于腾讯开始在QQ中集成虚幻4引擎，现在安卓QQ最新版8.8.80.740..
今天，万代南梦宫官方公布，即将推出《艾尔登法环》黑胶原声集，唱片售价160美元（折合人民币约1010元）...根《艾尔登法环》黑胶唱片将包含4套共8..
滴滴官微发文表示，不会关闭俄罗斯当地的业务，未来将在俄罗斯继续运营并持续服务好司机和乘客...此前知情媒体曾报道，3月4日起滴滴出行将停止在俄..
美国有线电视新闻网（CNN）援引知情人士的话称，联邦通讯委员会（FCC）主席 Jessica Rosenworcel 于本周开启了此前未曾报道或公开披露的内部评估工..
小米平板5在Win11系统下的Geekbench 5跑分结果为单核分数465，多核分数1992...鲁大师的跑分结果则是综合的分37787，处理器的分14253，显卡得分704..
作为英特尔最新的片上系统（SoC），该系列产品面向软件定义的网络及边缘而打造，集成了AI和加密加速功能、内置以太网、可支持英特尔时序协调运算（..
早在去年 11 月，AMD 就已经发布了第三代霄龙（EPYC）7003X 系列“Milan-X”服务器 CPU 。不过直到近日，该公司才开始向全球数据中心客户正式发货..
艾尔登法环中在角色去往圆桌大厅的时候会在一个房间遇到一个女性的NPC菲雅，她会向你索要一个拥抱，很多玩家还不清楚会怎么样，下面就来为大家详细..
斯洛伐克技术公司DEEP已经成功地改装了一台苹果iPhone 12 ProMax，使其完全具备USB-C接口的功能。长期以来，消费者一直想知道为什么苹果公司还没有..
Intel曾宣布，将与万代南梦宫合作，为《艾尔登法环》提供首日显卡驱动，但昨天整整一天，玩家都没能等来这个首日更新”...而今天，在漫长的等待后..
获得评论家高度赞扬的《艾尔登法环》，首发时却遇到了一些尴尬的问题。从大家的反馈来看，可知 PC 玩家主要受到了帧率下降和鼠标灵敏度过高的性能..
先是数数计时，行驶一段时间后猛踩刹车...而在此过程中，可以看到副驾驶位置上的安全员起初并无异常，但随着女学员开始背书”，表情逐渐不淡定，强..
在文件管理器只支持固定文件夹...Windows 11 Build 22557 版本中开始引入的一项新功能，是能够看到文件夹中项目的预览...从 Windows 11 Build 225..
Strategy Analytics的最新发布的报告显示，realme是2021年欧洲增长最快的智能手机品牌，其年增长率达到了惊人的548%...Strategy Analytics行业分析..
有关英特尔 12 代 Alder Lake 酷睿 i9-12900KS 处理器的 5.5 GHz 跑分成绩已经曝光，可知与标准的 i9-12900K CPU 相比，其单核 / 多核性能都有不错..
乌克兰网络安全官员警告称，疑似具有白俄罗斯官方背景的黑客，正在瞄准该国军事人员的私人电子邮件地址发起攻击。乌克兰计算机应急响应小组（CERT..