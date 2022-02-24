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拼多多加码短视频 “多多视频”升为一级入口

2022-02-24 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:近日，多多视频已经升级到拼多多App首页底部一级入口。2020年，多多视频上线，但一直处于低调的位置。

据了解，多多视频的产品形态采用单列信息流模式，用户通过上下滑动观看内容。这次升级后，为了吸引用户观看视频，拼多多采用现金提现的方式，用户每看一个视频内容，账户便会立马到账现金。

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去年年底，拼多多还上线“百万佣金助力计划”，吸引创作者，丰富多多视频的内容生态。

很多网友评价，这个策略真的很“拼多多”，确实能给用户带来新奇的体验，也很吸引用户。

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