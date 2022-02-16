K40系列销量突破1000万，K50宇宙首款大作Redmi K50电竞版3299元起

2022年2月16日，小米集团旗下品牌Redmi举办发布会，正式发布Redmi K50电竞版、与梅赛德斯-AMG 马石油 F1车队深度合作的K50冠军版手机和Redmi电竞路由器AX5400三款旗舰新品。小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰在发布会上表示:全新Redmi K50电竞版，是以极致竞技精神打磨的硬核旗舰，不仅拥有巅峰的旗舰性能配置，还有巅峰的电竞体验，3299元起的售价将会是2022年度骁龙8旗舰的性价比之王。

Redmi K50电竞版搭载目前最顶级的骁龙8处理器，拥有业内面积最大的4860mm² 双VC液冷散热，堪称最冷骁龙8旗舰。功率拉满的120W神仙秒充熄屏充满仅17分钟，而且创新性的带来行业最快边玩边充技术。120Hz高刷A+级OLED电竞直屏，首次加入1920Hz高频PWM调光，解决低亮度频闪问题，夜间游戏不伤眼。此外，还有音质拉满的JBL宽频四单元扬声器，振感拉满的安卓最大尺寸、媲美iPhone的第三代超宽频X轴马达，操控拉满全新升级的新一代磁动力弹出式肩键2.0，网络拉满的专属电竞天线、四网协同技术，和遥控范围可以覆盖百人阶梯教室的红外Pro，多功能NFC、金属边框、AG玻璃后盖等全线拉满的旗舰配置，并且出厂搭载备受好评的最新MIUI13系统。

Redmi与梅赛德斯-AMG F1车队联名的K50冠军版同步登场，该机基于Redmi K50电竞版打造，机身融入AMG F1专属绿色中腰线、AMG F1专属绿色呼吸灯、碳纤维纹理两翼设计、F1方格旗图案等众多F1赛事及AMG F1车队专属元素，巅峰设计带来的视觉冲击展现出极强速度感和竞技感，限量1万台。

Redmi K50电竞版和冠军版现已开启订金预售，2月18日10点全渠道首卖，Redmi K50电竞版8GB+128GB版3299元，12GB+128GB版3599元，12GB+256GB版3899元;Redmi K50冠军版12GB+256GB版4199元，限量1万台。Redmi电竞路由器 AX5400售价599元，首发预订定金50抵100元，到手价仅需549元。

Redmi品牌持续升级 成为AMG F1车队独家官方手机合作伙伴

2月14日，Redmi手机通过官方微博宣布，Redmi成为梅赛德斯-AMG 马石油F1车队独家手机合作伙伴 ，双方将强强联手，将竞技精神投入科技革新，探索极限性能，用前沿技术为用户提供极致的产品。发布会当天，Redmi与梅赛德斯-AMG F1车队联名的K50冠军版重磅登场，其机身融入了众多汽车运动特色，尤其是梅赛德斯-AMG F1车队专属元素，展现出极强速度感和竞技感。

梅赛德斯-AMG F1车队是现代F1的性能神话，自2014年以来连续八年获得制造商世界冠军，成为F1有史以来唯一的“八连冠”缔造者。秉承着对极致性能的追求，车队不断革新F1前沿科技，并将其应用到民用车型，让每一位性能爱好者都能体验极致驾驭感受。

这一精神和Redmi的品牌追求不谋而合。自双品牌战略实施以来，为性能而生的Redmi凭借极致的热爱，不断突破极限、不断创新，力求将高端产品大众化，为年轻人打造顶级的性能和最好的体验。

全线拉满的性能巅峰旗舰 Redmi K50电竞版疯狂堆料誓要冰封宇宙

Redmi K50电竞版是K50系列的首款产品，也是定位最高的性能巅峰旗舰，产品定义就是“全线拉满”。拥有最强硬件配置、超豪华散热能力、超快神仙秒充、超一流电竞体验，无论是日常使用还是游戏体验，全线拉满的K50电竞版都达到了顶级旗舰水准。

高通骁龙8是目前行业最顶级的旗舰处理器，要充分发挥这款处理器的极致性能，就需要配以极致的散热设计。为此，Redmi K50电竞版在仅8.5mm薄的机身内，创新性地设计了「双热源分离」结构，使处理器热源与充电热源分开，并采用分区控温，避免互相干扰。主体散热材质为超大面积双VC液冷散热，总面积高达4860mm²，是目前业界面积最大的VC散热系统。主VC采用新一代超薄不锈钢 +300目超密毛细结构，导热能力提升40%;副VC采用创新阶梯立体VC工艺;导热铜散热器代替传统凝胶，导热能力提升3.5倍。在强大散热能力支持下，Redmi K50电竞版《王者荣耀》30分钟满帧运行，温度只有43.5℃，堪称2022年同厚度极限散热、更强性能的代表作。

Redmi K50电竞版还可能是目前边玩边充最快的手机，因针对充电热源做了单独的分区散热设计，K50电竞版实现了充电速度的新突破。120W神仙秒充充满4700mAh大电池仅用时17分钟，在边玩边充的游戏过程中，《王者荣耀》仅用37分钟充满，速度远超竞品的84分钟。同时，为了更好的游戏充电体验，K50电竞版赠送1.5米L型充电线，让边玩边充不受任何局限。

屏幕方面，Redmi K50电竞版采用120Hz高刷新率OLED柔性直屏。这款高色准的原色屏不但达成15项屏幕记录、获得权威测评机构DisplayMate的A+评级，而且首次加入1920Hz高频PWM调光，彻底解决低频PWM频闪问题，做到极暗光色彩精准，同时夜间游戏不伤眼。为了保护这块高素质屏幕，Redmi K50电竞版还专门使用了抗摔提升1.5倍、耐刮提升2倍的康宁Victus大猩猩玻璃。拍照方面，采用前后双索尼相机，轻松应对拍照和自拍需求。

Redmi K50电竞版不仅硬件性能全线拉满，电竞体验上同样全线拉满。Redmi K50电竞版全球首发安卓最大尺寸、第三代超宽频 X 轴马达1016，振感效果媲美iPhone13;围绕游戏场景设计沉浸式振感反馈，以《和平精英》为例，根据不同载具、不同枪械提供超200种振动效果;升级第二代磁动力弹出式肩键2.0，真实物理按键带来压感肩键无法比拟的打击感，就像握着游戏手柄，大幅提升游戏操控体验;首次搭载JBL宽频四单元扬声器，能够更好的在游戏中听声辩位，临场感十足;配备专属电竞天线，使游戏延迟降低30%，配合Multi-Link5低延迟四网协同技术，让游戏时刻保持顺畅在线。

K50电竞版是Redmi K系列的性能巅峰，同时也是美学巅峰。设计灵感来源于梦幻跑车，背面摄像头内嵌1600万色呼吸灯，闪光灯沿用凌厉雷电造型，动感酷炫;背部腰线采用跑车尾翼的设计形态，让整机看上去充满速度与激情;使用金属中框，增大强度的同时也大幅提升整机质感。Redmi K50电竞版提供暗影（黑）、冰斩(蓝)、银翼(银)三款配色。此外，操控范围可以覆盖百人阶梯教室的红外Pro，多功能NFC、AG玻璃后盖等旗舰配置也是一应俱全，并且出厂搭载备受好评的最新MIUI13系统。

Redmi K50冠军版是Redmi和梅斯德斯-AMG F1双方以“竞技之心 引领科技”的完美展现，基于电竞版打造，融入AMG F1专属绿色中腰线、AMG F1专属绿色呼吸灯、碳纤维纹理两翼设计、F1方格旗图案等众多F1赛事及AMG F1车队专属元素，展现出极强速度感和竞技感。另外，K50冠军版采用12GB+256GB组合、精致礼盒包装，并赠送120W GaN充电器，限量1万台。

Redmi首款电竞路由器 AX5400配置2.5G电竞网口首发价549元

自从高端路由器进入WiFi6时代，Redmi、小米系列WiFi6路由器凭借高性能且稳定使用的体验，取得了众多用户的一致好评，更是在2021年天猫双十一中取得WiFi6路由器品类销量销售额双第一的成绩。此次发布会上Redmi正式发布了旗下首款电竞路由器——Redmi电竞路由器 AX5400，以旗舰级的配置和为电竞爱好者设计的专属功能，树立2022年千元内电竞路由新标杆。

Redmi电竞路由器 AX5400搭载高通顶级路由器SoC+512MB内存的豪华配置，双核加独立NPU核心大幅提升数据并发转发效率;6颗独立高性能信号放大器配合最新的WiFi6增强版技术，最高支持2.4G+5G频段5400Mbps带宽，WiFi最大速率达到3.5Gbps。作为一款高性能电竞路由器，AX5400拥有千元级专业路由器的接口配置:2.5G WAN口+游戏专用接口，用户亦可外接NAS等设备增加可玩性。1600万色RGB灯带设计游戏氛围拉满，并且针对小米、Redmi手机自动识别手游场景，开启专属电竞加速，降低延迟20%。AX5400支持Mesh互联技术，可以与所有的Redmi、小米WiFi6路由器进行Mesh组网连接，轻松覆盖大平层、多层别墅等大面积或复杂结构的户型房间。Redmi电竞路由器 AX5400售价599元，将于2月18日正式开售，首发预订定金50抵100元，到手价549元。

此前，Redmi K40系列被米粉们称为“K40宇宙”，全系列产品保持了一整年的超强竞争力。卢伟冰在发布会上透露:K40系列累积销量突破1000万台，在2000到3000元价位段，不但是618、双11大促期的京东/天猫单品冠军，而且也是该价位段线上份额的第一，无愧于2021年“旗舰焊门员”的称号。随着K50电竞版的上市，Redmi K系列再次迈上一个新高度，更硬核、更年轻、更潮流、全线拉满的冷血旗舰Redmi K50电竞版正式拉开2022年“K50宇宙”的序幕。