广州发布跨境电商专项补贴政策 单个项目最高300万元

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:近日，广州市商务局发布跨境电商专项补贴政策，单个项目的支持金额最高可达 300 万元，申报时间截至 2 月 25 日。

据悉，此次专项资金主要用于支持广州跨境电商公共服务平台优化升级项目和支持企业建设海外独立站开展国际营销项目。

跨境电商公共平台的优化升级项目，具体包括但不限于通关系统、金融服务体系、业务监测系统、信息共享和统计分析系统等功能新增或升级。

而对独立站项目的要求为：使用境内企业提供的云服务（SaaS）工具建设海外独立站，并已实际开展零售出口业务。

值得注意的是，这两个项目的补贴方式不同。前者采取的是事前补贴的方式，而后者采取的是事后补贴的形式。

其中，跨境电商公共平台的优化升级项目支持项目建设期限为 2022 年 2 月- 9 月。最高补贴标准为建设资金的80%，单个项目支持金额最高不超过 300 万元。而独立站项目企业建站并实际开展零售出口业务的期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，补助金额不超过企业用于云服务（SaaS）工具年服务费、海外独立站建站装修费用及推广费用的实际支出的50%，补助起付线为 5000 元，封顶 4 万元。