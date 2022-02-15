《原神》拿下2022年1月海外手游收入榜冠军

站长之家（ChinaZ.com）2月15日 消息:自2021年海灯节推出以来，在《原神》中寻求极具东方文化氛围的沉浸体验，已经成为中外玩家不可错过的春节活动之一。

Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，随着2.4版本的到来，《原神》移动端海外收入环比增长51%，大幅超越《糖果传奇》、《Roblox》等产品，再次成为海外收入最高的移动游戏。

过去一年多来，米哈游在《原神》中打造的大量高品质内容和市场反馈，既标志着中国游戏企业领先的工业化实力，也代表着中华传统文化走向世界的胜利。

在港澳版本周年庆的带动下，灵犀互娱《三国志·战略版》成功登顶1月中国香港手游畅销榜，其海外收入环比增长18.4%，排名前进4位至榜单第7名。

1月初，《云上城之歌》在韩国市场迎来半周年庆典，其海外收入环比增长11.8%。值得一提的是，凭借代言人和春节主题的宣发活动，2月该游戏在韩国收入保持强劲的增长势头，目前跻身当地手游畅销榜TOP5，仅次于《天堂》系列手游和《奥丁:神叛》。

此外，Sensor Tower商店情报平台1月出海手游下载榜最新数据显示腾讯《PUBG Mobile》以超过1300万次下载，蝉联榜首。

Adaric Music音乐手游《Piano Fire》下载量环比提升15.8%至1200万次，稳居榜单第2名。