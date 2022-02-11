逆风停航免费领取地址 Epic喜加一逆风停航免费领取入口

2022年2月10日的晚上，EPic公布了最新一周的免费游戏，本次送出的游戏是《逆风停航》，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下。

逆风停航免费领取地址

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逆风停航

神秘海岛在呼唤，揭开其中的秘密

沉船在一个未知的岛屿上，在陆地和危险的海洋上探索、适应、航行以求生存。你将化身卡拉，是一个战士，你在一场猛烈的风暴中被困在海上，远离你的族人。你被海浪从船上抛下，任凭波涛肆虐，最终你被冲上了一个海岛，一个神秘的天堂。没有船，没有食物，没有工具，只有生存的意志，和美丽岛屿上等你去发掘的丰富资源。你需要制造工具和武器来猎杀动物，保护自己免受大自然和各种怪兽的伤害。你在探索分散在更远处岛屿上的废墟时，渐渐发现过去的秘密，甚至瞥见到未来的一些片段。揭开它们背后的秘密，你可能发现的不仅仅是回家的路。

揭开其中的秘密

一个人踏上旅程，探索田园诗般美丽的神秘岛;每个岛屿都隐藏着解开某个秘密的钥匙和不期而遇的和启示。

探索你目之所及的每一处

穿过岛屿向地平线前进，每个岛都有不同的野生动物、景色和挑战。

海上生活

探索岛屿上未开垦的土地，寻找资源制造各种工具和武器，猎杀野生动物和升级船只。当陆地资源匮乏时，你必须启航下海。

建造完美海船

你的船是你旅途中的主要伙伴，精心打造你自己的定制海船，在危险的水域上航行，探索一个又一个海岛。不断调整你的船去对抗狂风、巨浪和致命的海洋生物。