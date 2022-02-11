知乎否认视频部门裁员：视频业务上没有裁员计划

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:今日，针对网传“视频部门裁员”一事，知乎方面回应称，在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站。
同时，知乎还表示，视频是知乎内容生态不可或缺的部分。2022 年会在视频领域持续发力，不断改进。
此前，有消息称，知乎目前正在低调裁员，主要是视频相关的部门，几乎裁掉一半员工。
站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:今日，针对网传“视频部门裁员”一事，知乎方面回应称，在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站。
同时，知乎还表示，视频是知乎内容生态不可或缺的部分。2022 年会在视频领域持续发力，不断改进。
此前，有消息称，知乎目前正在低调裁员，主要是视频相关的部门，几乎裁掉一半员工。
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对此，新浪科技知乎方面已经做出回应：我们在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站...知乎方面表示，视频是知乎内容生态不可或缺的部分...如今人们越来月依赖视频来获取知识，知乎作为国内头部知识分享平台，自然不会轻易放弃视频...据此前知乎发布第三季度财报显示，知乎三季度营收8.235亿元，同比增长115.1%；毛利润为4.248亿元，同比增长93%...
近日有网友爆料称，知乎正低调裁员，其中视频相关部门员工几乎被裁掉一半，知乎相关负责人对凤凰网科技回应称，我们在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入...2022年，我们会在视频领域持续发力，不断改进，我们在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站...
据财联社消息，针对“裁员”传闻，喜茶方面回应称，相关传闻皆为不实信息，公司不存在所谓大裁员的情况，年前少量的人员调整为基于年终考核的正常人员调整和优化...有媒体喜茶内部年前已启动裁员，年后还会再裁一部分，总体涉及30%员工...数据显示，截至 2020 年 11 月，喜茶已在中国内地、中国香港以及新加坡超过 55 个城市拥有 660 多家门店...
针对网传“字节跳动裁撤投资业务”一事，字节跳动相关负责人向凤凰网科技回应称，公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合...
据红星资本局报道，随着知乎裁员的传闻传出，一个号称能监控员工离职倾向的系统进入大众视线...一张网传系统后台图片显示，一名鞠姓员工访问求职网站23次，投递简历9次，含关键词的聊天记录254条...据悉其浏览招聘网站、投简历等行为，以此了解员工是否想离职...图片显示，管理者可以限定一段时间，查看该期间内访问招聘网站的用户、访问时长、访问次数...而其产品均为按年付费的，费用与网络带宽、终端数量有关，假设一家公司的带宽是100M，需监测的终端数量为200个，在只使用上网行为管理系统的情况下，3年的费用仅为4万元......
快手电商将持续发力本地生活业务...快手小店可支持到店美食、酒旅等 15 个类目商家入驻完成入驻后，本地生活商家可通过快手小店完成商品上架和交易转化，更便捷地将线上流量转化为线下流量...
1月27日消息，据国外媒体报道，在周三的财报电话会议上，马斯克表示，特斯拉未来的人型机器人Optimus是今年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要。 这款Optimus机器人在8月份的特斯拉人工智能日活动上首次亮相，特斯拉计划将这台5英尺8英寸、125磅重的机器在未来接管危险、重复的体力劳动。马斯克表示，随着时间的推移，这个机器人项目“有可能比汽车业务�
针对“喜茶被爆裁员30%，有部门被全裁”一事，喜茶相关负责人向凤凰网科技表示，传闻皆为不实信息，公司不存在所谓大裁员的情况，年前少量的人员调整为基于年终考核的正常人员调整和优化...有媒体报道，经与多位喜茶员工确认，主要信息包括：内部年前已启动裁员，年后还会再裁一部分，总体涉及30%员工...
快手电商发布公告称原本地生活业务中涉及到店/到家场景的类目已迁移至快手小店，至此，快手小店可支持到店、酒旅等业务，品类覆盖到店美食、医疗健康服务、酒旅、医疗/生活美容服务、汽车/摩托车服务、休闲玩乐、房产服务、到店/到家生活服务、运动健身、结婚服务/婚庆、电影院/电影票、交通票、鲜花到店、全城送、商场/超市、宠物店/宠物医院...完成入驻后，本地生活商家可通过快手小店完成商品上架和交易转化，同步入驻快分销的商家，还可通过快手丰富的达人资源，高效推广商品，为线上及线下店铺引流...
2021年，受疫情影响，作为更具便捷性的电商获得了长足的发展，作为其中细分的直播电商、生鲜电商以及更加垂类的平台，也纷纷在这一年间上演着翻天覆地的变化。
上周五一份指控IBM年龄歧视的诉讼文件称，内部邮件显示，IBM高管称年长员工为“恐龙宝宝”，并讨论了将他们变成“灭绝物种”的计划...原告称，提交..
由于元宇宙开发部门蒙受百亿美元亏损，而主营广告业务也出现增长疲态，这使得Meta公司股价重挫，而扎克伯格本人也跌出了全球富豪榜前十...部分投资..
英国一个议会因蒂姆库克有关中国iPhone需求的言论对苹果提起诉讼...包括诺福克郡议会在内的股东认为，修正后的指引来得太晚了，苹果本应该预见到这..
RTX 30系列桌面产品中最入门的是RTX 3050，定价249美元（行货1899元）...关于为何NVIDIA做这种调整，观点认为一方面是便于提高产能，使普通用户更..
微软正在为Windows 11进行各种改进，其中之一是在Win32桌面应用程序的标题栏中支持亚克力设计风格...但与此微软也在夜以继日地开发其他几个令人兴..
针对多个中介在朋友圈中转发上海佘山世茂深坑酒店现报价22.5亿对外出售”一事，世茂集团方面表示：世茂集团会进一步平衡资产持有量，部分持有资产..
英国一家法院就TimCook关于中国iPhone需求的言论对苹果公司提起的诉讼已被授予集体诉讼资格。英国诺福克郡一群苹果股票持有者作为原告已经成功地将..
如果你想买一盏支持Google助手又来自官方的智能灯，可能要失望了，因为Google确实创造了一盏，但它只为员工准备。Google设计师本·戈德（BenGold）..
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公司综合考虑当前经营情况、发展规划、资金状况以及现金分红政策的一贯性等因素，拟实施2021年中期分红：向全体股东每10股派发现金股利10元，不送..
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去年12月，被称为直播一姐”的薇娅”被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元...经查，2019-2020年期间，薇娅通过隐匿个人收入、虚构业务转换..
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Redmi开年大作K50电竞版”将于下周三（2月16日）正式发布...2月13日，K50电竞版发布会第一轮彩排开始，雷军晒出了三张现场照片，并表示：我就不给..
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