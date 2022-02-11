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知乎否认视频部门裁员：视频业务上没有裁员计划

2022-02-11 16:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:今日，针对网传“视频部门裁员”一事，知乎方面回应称，在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站。

知乎(1)

同时，知乎还表示，视频是知乎内容生态不可或缺的部分。2022 年会在视频领域持续发力，不断改进。

此前，有消息称，知乎目前正在低调裁员，主要是视频相关的部门，几乎裁掉一半员工。

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