知乎否认视频部门裁员：视频业务上没有裁员计划

据红星资本局报道，随着知乎裁员的传闻传出，一个号称能监控员工离职倾向的系统进入大众视线...一张网传系统后台图片显示，一名鞠姓员工访问求职网站23次，投递简历9次，含关键词的聊天记录254条...据悉其浏览招聘网站、投简历等行为，以此了解员工是否想离职...图片显示，管理者可以限定一段时间，查看该期间内访问招聘网站的用户、访问时长、访问次数...而其产品均为按年付费的，费用与网络带宽、终端数量有关，假设一家公司的带宽是100M，需监测的终端数量为200个，在只使用上网行为管理系统的情况下，3年的费用仅为4万元......