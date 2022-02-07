2022年2月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于足球的，问题是“下列哪种装备是足球球员上场时必须穿戴的?”这个问题其实很简单了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

下列哪种装备是足球球员上场时必须穿戴的 2月7日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：下列哪种装备，是足球球员上场时必须穿戴的?

A、护目镜

B、护腿板

正确答案:护腿板

上 场队员必需的装备是:运动上衣、短裤、护袜、护腿板和足球鞋。上场队员不得穿戴能危及其他运动员的任何物件。护腿板必须由护袜全部包住，而且应是由适当的材料制成（橡胶、塑料、聚氨脂或其它类似的材料）。