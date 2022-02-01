人人视频更名为多多视频

在她看来，相对于俄罗斯“正统”的古装剧，中国的古装剧不仅更有东方风情，其设定也更加丰富多元——一般来说，俄罗斯的古装剧建立在真实历史背景上，偏向“历史正剧”，不像中国古装剧中往往有“架空”“武侠”“仙侠”类的设定...在好莱坞和HBO们占据的“文化高地”，优质的国产现代剧仍有其生存空间...在这个过程中，优酷等长视频玩家在YouTube不断传播中国的影视综内容，用优质、易吸收的文娱产品降低了文化出海的成本，让遇见中国文化的海外用户更能“看得懂”“看得爽”......