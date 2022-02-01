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人人视频更名为多多视频

2022-02-01 20:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:近日，人人视频发布品牌升级公告，宣布人人视频正式更名为多多视频。

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人人视频表示，未来将不忘初心，继续专注于内容服务，并为广大用户提供更加完善的产品体验，此次调整不影响用户的任何权益。

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资料显示，人人视频是国内专业的海外视频内容社区，成立于2014年，提供热门美剧，日剧，韩剧，泰剧，由赛富、小米、百度视频和头头是道共同投资，截至2020年10月，人人视频累计拥有用户数量1.6亿，平均月活量用户达4000万+。

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