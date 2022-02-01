人人视频更名为多多视频

站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:近日，人人视频发布品牌升级公告，宣布人人视频正式更名为多多视频。
人人视频表示，未来将不忘初心，继续专注于内容服务，并为广大用户提供更加完善的产品体验，此次调整不影响用户的任何权益。
资料显示，人人视频是国内专业的海外视频内容社区，成立于2014年，提供热门美剧，日剧，韩剧，泰剧，由赛富、小米、百度视频和头头是道共同投资，截至2020年10月，人人视频累计拥有用户数量1.6亿，平均月活量用户达4000万+。
站长之家（ChinaZ.com）2月1日 消息:近日，人人视频发布品牌升级公告，宣布人人视频正式更名为多多视频。
人人视频表示，未来将不忘初心，继续专注于内容服务，并为广大用户提供更加完善的产品体验，此次调整不影响用户的任何权益。
资料显示，人人视频是国内专业的海外视频内容社区，成立于2014年，提供热门美剧，日剧，韩剧，泰剧，由赛富、小米、百度视频和头头是道共同投资，截至2020年10月，人人视频累计拥有用户数量1.6亿，平均月活量用户达4000万+。
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“挑战没完没了，机会无边无沿。”罗振宇的跨年演讲，天枢每年都会关注，看大佬们复盘过去整年的经历与认知，往往能获取新的展望视角。
多多视频搬运这个项目出来时间也不长， 12 月末早就想写一写多多视频搬运这个项目的教程文章，但因为有其它安排就拖更到现在。最初，我在其它群里看他有人聊这个项目，就去下载了个拼多多app，打开一看就明白怎么回事了，就是简单粗暴的搬运，我也就花了十几分钟就搞明白了整个玩法流程，今天来和大家分享一下。
去年 11 月，Emart以3. 44 万亿韩元收购了eBay韩国80.01%的股份，使其成为最大股东，但eBay仍保留韩国业务19.99%的股权...
QuestMobile去年下半年的一份报告指出，截止2021年9月，短视频行业月活跃用户规模9.26亿，同比增长7.7%，行业活跃渗透率稳步提升至79.3%，三项指数皆高于长视频行业;领头短视频的抖音，月活跃用户规模超处于长视频首位的爱奇艺1.4亿，同比增长率超27.6%，而处于第二位的腾讯视频即便与快手相比也不具备优势...其投入之大也很难在业内找到同类，先后推出了微视、闪咖、QIM、DOV、MOKA魔咔、猫饼、MO声、腾讯云小视频、下饭视频、速看视频、时光小视频、yoo视频、音兔等十几款App......
最近，微信进行了多项更新，而在视频号更新中，最大的变化就是付费直播可以查看视频回放了...可以查看回放的前提是主播将直播生成了回放...
轻知计划、萌知计划、新知播、泛知识达人……对于泛知识内容与视频创作者，过去一年里平台的各类扶持计划可谓是层出不穷，甚至除了B站、西瓜视频、抖音、快手以及爱奇艺和腾讯视频覆盖了各种时长的视频平台之外，知乎与百度同样来势汹汹，一改之前深耕图文信息流的姿态，试图通过泛知识内容抢下视频红海里仅存的一点点份额...出圈的泛知识视频创作者数来数去依然还是那么几个，而他们最活跃的舞台始终还是B站，中视频则除了定义与不断燃的经费之外，什么也没有留下......
单身男女，农村相亲，简简单单的剧情，却吸引了大量用户观看...很多用户，对这种相亲过程有很强烈的窥视欲，正是这种窥视欲，让这些相亲视频成为了爆款...并且，视频画面剧情很接地气，在一些人口中会用“土味”来形容...主题花样繁多，相亲男的职业五花八门，包工头儿子，拆迁男，外卖员，理发师，安装工等...这种略带“土味”的相亲连续剧，对用户来讲有种追剧的感觉，又不用消耗自己太多时间...例如刘小六（部分视频是相亲系列），橱窗中已售商品数量2. 2 万，预估总销售额大约在 40 万元左右......
一些运营者用视频号给公众号反哺了一波粉丝，数量虽然不多，但在公众号涨粉艰难的情况下也值得作为运营参考...2021 年 11 月，微信在8.0. 16 版本中升级了公众号和视频号之前的绑定功能，在视频号和公众号已经绑定了的情况下，视频号详情主页支持展示公众号身份，用户在视频号观看视频时，可以直接关注公众号，也可以点击头像或昵称信息进入公众号主页...仅仅通过视频号绑定公众号的方式，就能给公众号带来几百、几千的涨粉...在各
“万物真实”视频征集赛正是腾讯视频向外界释放出与优质创作者携手共创的信号，也展示了腾讯视频打造融长视频、中短视频于一体的全媒体平台的“野心”...在去年 6 月举行的腾讯在线视频创作者生态大会上，腾讯视频还发布了长、中、短视频与电商业务中心的全景式布局，针对性地为各赛道创作者提供丰富激励，并宣布将对腾讯在线视频的短视频创作者生态进行全面升级，给予优质创作者以种种扶持......
在她看来，相对于俄罗斯“正统”的古装剧，中国的古装剧不仅更有东方风情，其设定也更加丰富多元——一般来说，俄罗斯的古装剧建立在真实历史背景上，偏向“历史正剧”，不像中国古装剧中往往有“架空”“武侠”“仙侠”类的设定...在好莱坞和HBO们占据的“文化高地”，优质的国产现代剧仍有其生存空间...在这个过程中，优酷等长视频玩家在YouTube不断传播中国的影视综内容，用优质、易吸收的文娱产品降低了文化出海的成本，让遇见中国文化的海外用户更能“看得懂”“看得爽”......
现在，该公司与Facebook一起表示，社交媒体的未来看起来更像TikTok...相反，Snapchat用户越来越多地涌向Spotlight上的视频，Spotlight是Snapchat的..
小米与骁龙联合推出的小米12年货节甄选礼盒在小米京东自营旗舰店上架销售，售价3999元（8GB+256GB）...小米12年货节甄选礼盒包含黑色小米12一台（..
Meta（原Facebook）公布的2021年第四季度财报显示，Meta元宇宙业务现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元（约636亿元人民币）...截至周四收..
据Techspot报道，Netflix为2022年准备了完整的电影片单，有不少于80部各种类型的电影........
据AppleInsider报道，伦敦的一名女子从运营商那里订购了一部新的iPhone 13 Pro Max，但当她收到快递时，她发现的是一瓶价值1美元的洗手液，而不是..
今天是2022年2月4日，北京冬奥会正式开幕的日子，盛大的开幕式也受到了全网的关注...据央视新闻频道报道，科技赋能艺术是本次开幕式的一大亮点，开..
美国太空探索技术公司（SpaceX） CEO埃隆马斯克宣布，计划在下周四晚上更新下一代“星际飞船”的信息...马斯克周四发布推文回复网友提问时称，他将..
截至收盘，道指跌518.17点，跌幅为1.45%，报收35111.16点；标普500指数跌111.94点，跌幅为2.44%，报收4477.44点；纳指跌538.73点，跌幅为3.74%，报..
经过测试，一加10 Pro以10小时47分钟的好成绩拔得头筹，超越了iPhone 13 Pro Max，后者的测试成绩是10小时23分钟...一加10 Pro、iPhone 13 Pro Ma..
据The Verge报道，SpaceX公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布，计划在下周四晚上发布关于该公司下一代星际飞船火箭的更新消息...在马斯克..
也是闹得满城风雨，而起诉的原因为，小刚学长进行的AEB紧急制动”测试中，特斯拉没有刹住，撞上了假人...但是与以往车主不同的是，这位车主更具风..
据美国消费者新闻与商业频道CNBC报道，Facebook母公司Meta今日收盘暴跌26%，创下美股市场历史最大市值跌幅，下降了超过2370亿美元（约1.51万亿元人..
Meta CEO马克扎克伯格对员工表示，公司股价的大跌源于第一季度营收展望疲软，重要的是聚焦不断发展的Facebook短视频产品...他告诉员工，随着短视频..
不幸的是，为了实现这一目标，一份报告称，这家库比蒂诺科技巨头被迫将iPhone的生产优先于其iPad，这意味着客户几乎要永远等待才能得到他们想要的..
科技媒体Phone Arena发文指出，一加10 Pro的速度在安卓阵营中无与伦比，系统界面、系统动画和手势做得非常精致，能够与iOS相提并论...而且一加10 ..
据报道，摩托罗拉近日在海外市场率先发布了最新款的廉价触控笔手机Moto G Stylus，售价与前代相同，为300美元（约1908元人民币）...2022款Moto G ..
当地时间星期四，美国参议院司法委员会以21票赞成、1票反对的投票结果批准一项法案，如果能成为法律，这项法案将强制苹果允许用户从App Store之外..
泄密者Ben Geskin分享了有触控ID指纹开孔的iPhone X后壳零件，其最抢眼的一点就是，苹果Logo下部有一个圆形的指纹识别设计，看起来设计并不是很美..
亚马逊公司今天在第四季度电话会议上宣布，将把Prime年度会员费从119美元上调17%至139美元...亚马逊上一次上调Prime会员年费是在2018年，当时是从..
财报显示，亚马逊第四季度总净销售额为1374.12亿美元，较上年同期的1255.55亿美元增长9%；净利润为143.23亿美元，较上年同期的72.22亿美元增长98%..