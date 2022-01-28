网约车将加收春节服务费

站长之家(ChinaZ.com) 1月28日 消息:昨日，美团打车向上海用户发布了“春节司机服务费说明”称，感谢在此期间仍然坚持出车接单的司机师傅们，保障了更多乘客回家团聚。为答谢在春节期间坚持服务的司机师傅们，也为了让春节有出行需求的乘客打车更容易，以下时间内出发的部分车型订单将加收“春节司机服务费”。

具体为：1 月 27 日至 1 月 30 日为 5 元/单， 1 月 31 日至 2 月 2 日为 6 元/单， 2 月 3 日至 2 月 6 日为 5 元/单， 2 月 7 日至 2 月 9 日为 3 元/单。

适用车型为美团快车、美团特惠快车、美团优车。

美团表示，“春节司机服务费”全额给到司机，平台分文不取。

美团打车软件中所包含的曹操出行方面，旗下曹操出行、曹操舒适型、曹操六座商务、曹操豪华型也将加收3-5元的服务费。

此外，出租车方面，强生出租车、申程出租车、美团出租车、首汽出租车将在 1 月 31 日至 2 月 2 日、以及 2 月 3 日至 2 月 6 日收取 10 元一单的服务费。

此外，滴滴出行也发布了类似的公告，具体收费标准为：1 月 27 日至 1 月 30 日 5 元/单， 1 月 31 日至 2 月 2 日 6 元/单， 2 月 3 日至 2 月 6 日 5 元/单， 2 月 7 日至 2 月 9 日 3 元/单。