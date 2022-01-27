特斯拉表示仍在努力确定德克萨斯州柏林超级工厂的生产时间表

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:特斯拉更新了该公司的两个新生产工厂柏林超级工厂和德克萨斯超级工厂的生产时间表。尽管特斯拉仍然表示每家工厂都十分接近初产时间，但该汽车制造商没有给出开始生产的具体日期，因为批准最终掌握在工厂所在的各个司法管辖区手中。

柏林超级工厂原定于2021年底开始生产，但审批流程并未及时推进以实现这一目标。相反，根据特斯拉在 2021 年第四季度财报电话会议之前发布的股东资料，特斯拉将初始生产推迟到2022 年，而且仍然没有确定的开始日期。

特斯拉表示：“通过车辆生产过程的设备测试于 2021 年底开始。我们仍在最终确定地方当局的制造许可证，这将使我们能够开始在欧洲交付德国制造的车辆，这些首批车辆将使用 2170 个电池制造。”

不幸的是，柏林超级工厂的第一批Model Y不会配备特斯拉的4680电池，因为它们似乎还没有准备好进行初始生产。此外，特斯拉还分享了一张安装在其结构电池组上的座椅照片，该电池组最近被添加到 Model Y用户手册中。

在德克萨斯州，特斯拉继续等待工厂生产的 Model Y 车辆的最终认证。特斯拉表示，将在获得该认证后不久开始交付 Model Y。

特斯拉在下面分享的照片是德克萨斯州超级工厂的外观、德克萨斯州超级工厂的大会和油漆车间。