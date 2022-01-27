字节推社交产品派对岛

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:1 月 25 日，字节跳动在应用商店上线了元宇宙社交产品“派对岛”。据介绍，派对岛是一个实景化的实时线上活动社区。在这里可以随时以自己的虚拟形象化身和朋友一起闲逛，聊天互动、共同参与线上活动，并获得意想不到的陪伴与参与感。
具体功能如下：
【虚拟形象】创建你的个人形象，化身虚拟世界另一个你。
【趣味探索】发现并参与多样的线上活动，让你与其他同好轻松社交，找到趣味相投的人。
【实时互动】这里有街心花园、温馨小屋，欢迎你来到派对岛一起 party，体验新奇有趣的沉浸式聊天。
【温暖小岛】在派对岛与朋友和同好相遇。每天变化一点点，小岛的完善需要大家共同创建，派对岛欢迎每个你为我们提供更多有趣的想法和建议。
据悉，派对岛支持抖音账号和手机号登录的方式，目前处于测试阶段，进入派对岛需要邀请码。
对此，有媒体报道称，“派对岛”或是字节跳动首款元宇宙社交APP。
针对上述报道，字节跳动方面表示，“派对岛”和元宇宙无关，是一个仍在小范围内测的社交产品。
据了解，去年12月，百度发布了首个“国产元宇宙”产品“希壤”，该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间。每一个用户都可以创造一个专属的虚拟形象，在个人电脑、手机、可穿戴设备上登录“希壤”，听会、逛街、交流、看展。