字节推社交产品派对岛

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:1 月 25 日，字节跳动在应用商店上线了元宇宙社交产品“派对岛”。据介绍，派对岛是一个实景化的实时线上活动社区。在这里可以随时以自己的虚拟形象化身和朋友一起闲逛，聊天互动、共同参与线上活动，并获得意想不到的陪伴与参与感。

具体功能如下：

【虚拟形象】创建你的个人形象，化身虚拟世界另一个你。

【趣味探索】发现并参与多样的线上活动，让你与其他同好轻松社交，找到趣味相投的人。

【实时互动】这里有街心花园、温馨小屋，欢迎你来到派对岛一起 party，体验新奇有趣的沉浸式聊天。

【温暖小岛】在派对岛与朋友和同好相遇。每天变化一点点，小岛的完善需要大家共同创建，派对岛欢迎每个你为我们提供更多有趣的想法和建议。