五福成商家私域营销“竞技场” 奶茶行业率先实现小程序销量集体增长

支付宝五福进入第七年，伴随这一IP首次开放，今年的五福活动也成了商家私域营销的竞技场。其中，奶茶行业表现抢眼，近日多家奶茶品牌发布数据显示，五福期间，支付宝小程序销量在传统销售淡季也实现了集体增长。

今年五福福卡可通过商家小程序发放，这也成了商家私域拉新促活的工具。据了解，奈雪的茶首周通过小程序发福卡超250万张，直接带动访问量飙涨38倍;集五福期间，古茗支付宝小程序客流周环比暴涨60倍，茶百道也利用发福卡实现了新用户6倍增长。除福卡外，记者观察到，商家普遍还借势在小程序中加码优惠券或新品首发，进一步促进了交易转化。

此外，不少奶茶线下门店也利用扫福与消费者互动。例如新时沏结合福卡推出门店活动，消费者在线下扫到敬业福福卡，就有机会获得五福小料。新时沏方面透露，五福第一天，借助活动门店实现了客流攀升30倍，交易涨幅提升近三成。

新时沏小程序负责人表示:“过去冬季往往是茶饮消费的淡季，但通过产品创新及借势五福，奶茶销量能实现逆势增长，实属不易，布局公域流量新阵地，精细化私域运营已经成为行业趋势。”

据了解，随着奶茶赛道的火热，去年以来，包括新时沏，蜜雪冰城、乐乐茶等在内的奶茶品牌纷纷布局支付宝小程序、生活号，通过新品首发、内容种草、会员优惠等服务，以带动新增长。