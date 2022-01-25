王者荣耀1月25日更新维护公告 全部虎年春节福利活动汇总

王者荣耀在1月25日这天开启了更新维护，这次的更新内容主要是围绕着虎年春节的相关活动，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2022年1月25日6:30-7:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】1月25日6:30-7:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约336MB，iOS约361MB，建议您在wifi环境下进行更新操作，同时我们将为您将奉上皮肤碎片*2+钻石夺宝抵扣券*2作为此次更新福利，还请各位召唤师更新后记得及时登录领取哦!

【更新内容】

活动相关

虎年新春到，峡谷福利第一弹

七重福利陪你喜迎新春（1月25日~1月30日）

福利1:五级铭文限时畅玩

铭文畅玩时间:1月25日更新后-2月7日23:59

恭贺虎年新春，五级铭文免费畅玩!活动期间登录游戏即可免费领取五级铭文特权体验卡!

五级铭文特权体验卡:领取后自动激活5级铭文特权，对战中所有低等级铭文提升至5级（有效期21天）

福利2:五排不限段，聚在团圆局

春节期间将限时开启无限制段位五排，玩家可在活动开启期间，与任意段位玩家进行五排开黑。快拉上你的亲朋好友一起峡谷相见吧!

活动时间:1月25日-2月6日 每晚20点~23点

排位规则:活动期间五排队伍组队无段位限制要求，匹配时仍以队内最高段位为准，并根据实际情况允许一定程度的段位浮动。其他五排规则不变

福利3:经营小虎市集，史诗皮肤免费送

参与【小虎市集送皮肤赢红包】活动，可获得史诗皮肤、萌虎出山-全新回城特效、荣耀积分、现金红包、全新新春限时表情等海量好礼。

活动时间:后续开启

活动形式:每日完成任务即可获得小虎糕，小虎糕可在自己和好友的市集中出售以获取小虎币!

快寻找更多的朋友一同参与，找到朋友中定价最高的市集卖出小虎糕，获取最多的小虎币吧!

小虎币可用以刷新礼盒中的奖励，刷新越多，奖励越好~

皮肤，全新虎年回城特效，荣耀积分，现金红包尽在奖池，刷新一定次数，更可得史诗皮肤，还可继续刷新并选择是否替换，无需担心手滑错过!

详细玩法说明详见后续公告

福利4:擂鼓集福送高级皮肤

新春到，快来擂鼓祈福，与好友收集新年签签，填充许愿池。更有机会获得史诗皮肤，幸运锦鲤还有机会带走荣耀水晶或传说皮肤哦!

活动时间:1月28日逐步开启-2月14日

活动入口:游戏大厅右上角

活动规则:

活动阶段I:收集新年签，积攒许愿铃

时间:1月28日~2月3日

此阶段玩家可以使用福虎锤敲击锣鼓获取新年签。

①玩家最多可获得15张属于自己的新年签，每激活一张新年签时（第一次获得该签），将获得福年许愿铃*1

②玩家有概率抽到属于好友的新年签，将该签赠与好友，好友查看后可向玩家回赠福年许愿铃*1（系统发放，不扣除感谢方福年许愿铃）

③玩家抽到老友签时，完成赠与将额外获得福年许愿铃*1

每位玩家可通过以上方式最多获得福年许愿铃*50，当获得福年许愿铃50个以后，将不再获得。获得的福年许愿铃可在阶段II使用祈愿。第I阶段结束后，玩家无法再获取新的福年许愿铃。

活动阶段II:摇铃祈愿迎新春

时间:1月31日-2月14日

此阶段玩家可使用福年许愿铃摇取心愿。每个福年许愿铃可在许愿池内随机填充1个心愿道具，可能开出大吉、中吉、小吉心愿。将获得的福年许愿铃全部使用后即可完成愿望池的填充。

活动阶段III:领取心愿贺新年

时间:2月4日-2月14日

此阶段玩家可进行心愿奖励选择，每位玩家可在开出的愿望池内选择大吉、中吉、小吉奖励各1个领取，奖励兑换后不可更改。

若玩家在有效时间内没有完成奖励确认及兑换，活动过期后无法选择领取相关奖励

福利5:限时玩法回归!觉醒之战限时开启

觉醒之战玩法返场!参与送全新限时活动语音等好礼。本次觉醒之战共有6位新觉醒英雄加入，包括廉颇、镜、澜三位与玩家共创觉醒英雄，及孙膑、武则天、百里守约三位英雄。

玩法预约时间:1月26日09:00-1月29日8:59

预约好礼:

觉醒快乐宝箱:打开后可获得以下奖励之一:铭文碎片*10、铭文碎片*20、钻石*5、钻石*10、英雄碎片*1

玩法开启时间:1月29日9:00-2月4日8:59

参与好礼:

限时活动语音“我的快乐回来了”可使用至2022年3月10日

福利6:虎年大吉!登录领局内趣味道具

活动期间登录领取局内互动道具，并在局内装备界面购买相应的互动道具，即可在局内进行石头剪刀布小游戏及福袋互动!

活动时间:1月25日更新后-2月9日23:59

使用模式:剪刀石头布仅可在匹配模式中使用，福袋可在匹配及排位模式中使用

剪刀石头布

福袋

福利7:程咬金-无双福将上架王者水晶商店

小年到，福将至!我们以门神的造型为设计灵感，与中国古代的明光铠相结合，突出其形象的威猛及守护的特质。同时又加入豹纹、金银斧等元素，威猛热血中不乏程咬金的搞笑柔情。

上架时间:1月25日更新后

皮肤品质:勇者

获取方式:王者水晶兑换

价格:1王者水晶

此外还有以下内容将在此阶段开启:

金虎啸春礼包上架

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:天幕-金虎啸春(开启125次以内必得)、积分夺宝抵用券、浓情玫瑰*1、新品皮肤抽奖券*2、战令经验*750、荣耀积分*30

上架时间:1月28日0:00-2月28日23:59

价格:30点券

限购125个

概率公示:

春节限时表情礼包上架

打开后可获得以下表情:静态表情（我曜上星、瑶望大佬）

上架时间:1月28日0:00-2月10日23:59

价格:100点券

孙尚香-蔷薇恋人优化上线

孙尚香-蔷薇恋人皮肤已经完成了皮肤特性升级，即将与大家见面!

本次蔷薇恋人皮肤特性升级，是按照史诗品质进行全面优化:重新制作了全新的局外展示，还以蔷薇为主要元素，对局内的特效进行了全新的包装设计，同时，全新的语音和音效也将带来唯美的视听感受。

上线时间:1.25更新后

温馨提示:蔷薇珍宝阁即将开放，敬请期待~

每日充值有好礼

活动时间:1月28日0:00-1月30日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

冬日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

金虎啸春&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:金虎啸春礼包*1或荣耀积分*30

冬日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下回城特效:节日快乐回城特效、悠然假日回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。

两大皮肤秘宝上架

上架时间:1月28日0:00-1月30日23:59

超值皮肤秘宝:

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:绅士熊喵、乘风破浪、花好人间、敏锐之力、龙域领主、福禄兄弟、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

优选皮肤秘宝:

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:黄金狮子座、胖达荣荣、特工魅影、节奏热浪、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

每日限购100个

概率公示:

新春到!虎神峡谷齐送福（1月31日~2月3日）

虎年新春，活动期间全直售英雄限免

英雄限免时间:1月31日00:00-2月3日23:59

活动期间所有直售英雄限免畅玩，祝大家虎年大吉!

虎神送福活动开启

活动时间:1月30日-1月31日

每抽必得蔷薇之心*2，有概率获得稀有皮肤自选宝箱（打开后可在以下奖励中任选其一:蔷薇恋人、优雅恋人、女武神、玩趣恶龙、皮肤碎片*5）、虎年大吉宝箱(打开后可在以下奖励中任选其一:裴擒虎、鲁班七号、杨玉环、廉颇、孙膑、英雄碎片*5)等好礼;首次完成分享可额外获得蔷薇之心*5。

具体开放时间详见后续官方公告。

虎年限定皮肤上架

他们是虎神街上普通的存在，在各自的故事里，找寻心中信仰

——他们不同

他们是危难之时，为了家园，一个个屹立于危机前的身影

聚集在一起，像一束光簇拥着另一束光，重新点亮新年的希望

——他们相同

虎之精神，是中国人流转千年的腔调，更是他们心中的信念和执着

集合!虎年英雄不独行

上架时间:1月31日0:00-4月6日23:59

裴擒虎-寅虎·赤拳

品质:传说

首周价格:1430点券（首周结束后价格:1788点券）

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框

鲁班七号-寅虎·瑞焰

品质:传说

首周价格:1430点券（首周结束后价格:1788点券）

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框

杨玉环-寅虎·心曲

品质:史诗

首周价格:710点券（首周结束后价格:888点券）

孙膑-寅虎·展翼

品质:史诗

首周价格:710点券（首周结束后价格:888点券）

廉颇-寅虎·御盾

品质:史诗

首周价格:710点券（首周结束后价格:888点券）

虎年限定皮肤动作及特权红包上线

活动时间:1月31日0:00-2月6日23:59

拥有虎神纪系列对应皮肤，即可在活动中心领取皮肤特权红包，可用于在综合聊天频道、选将界面发放给其他玩家（发放时自己也可领取一份奖励）;发放次数的刷新时间为每日5点。

虎限特权红包:打开后必得萌虎送福亲密度道具*1，可额外获得以下奖励之一:铭文碎片*18、铭文碎片*2022、荣耀积分*666、冰雪王者回城特效、英雄之一（杨玉环、裴擒虎、廉颇、鲁班七号、孙膑）

还有以下内容也将此阶段上线:

裴擒虎&杨玉环英雄点券折扣

活动时间:1月31日0:00-2月6日23:59

折扣价格:488点券（原价588点券）

后羿&嫦娥如梦令限时返场

返场时间:1月31日0:00-2月6日23:59

返场价格:888点券

贵族积分限时翻倍

活动时间:1月31日0:00-1月31日23:59

活动内容:活动期间消耗点券即可获得双倍贵族积分，最高可额外获得2000贵族积分（营地等游戏外渠道暂时无法享受积分翻倍）。活动期间消费超过2000点券后将进行正常的积分成长即消费1点券增加1贵族积分。例如:小妲己在活动期间消耗211点券可获得422贵族积分，消耗2001点券可获得4001积分。

魔法球&积分夺宝打折

活动时间:1月31日0:00-2月7日23:59

魔法球打折:

单抽:45积分（原价60积分）

五连抽:200积分（原价270积分）

夺宝打折:

单抽:45积分（原价60积分）

五连抽:200积分（原价270积分）

累计充值送全新回城/特效

活动时间:1月31日0:00-2月3日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:阖家欢乐头像框、万象回春头像框、福寿康宁头像框、钻石*50

新年超值自选福袋:打开后可任意选择以下奖励之一:虎啸风生击败、虎啸风生回城、战令经验*4000

新年大吉自选福袋:打开后可任意选择以下奖励之一:虎啸风生击败、虎啸风生回城、紫星币*10、萌虎送福亲密度道具*8、铭文碎片*1600

新年至尊自选福袋:打开后可任意选择以下奖励之一:虎啸风生击败、虎啸风生回城、紫星币*30、萌虎送福亲密度道具*24、战令经验*30000、铭文碎片*4200

局内特效礼包上架

上架时间:1月31日0:00-2月10日23:59

羿射九日礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:后羿专属击败、回城和拖尾特效-羿射九日、后羿、黄金射手座、阿尔法小队、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计225次必得全部局内特效。

价格:20点券

限购225个

概率公示:

再得1分礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:鲁班七号专属击败-再得1分、拖尾特效-乒乒乓乓、鲁班七号、电玩小子、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计150次必得全部局内特效。

价格:20点券

限购150个

概率公示:

神秘商店开启

活动时间:1月31日0:00-2月10日23:59

版本其他内容更新:

每月1元好运礼盒

上架时间:2月1日0:00-2月28日

打开后必得皮肤碎片*2、铭文碎片*100和以下随机奖励之一:皮肤或皮肤体验卡（7日）1张(鲁班七号-电玩小子、亚瑟-心灵战警、小乔-青蛇、露娜-紫霞仙子)

价格:10点券

概率公示:

钻石语音上架

上架时间:2月1日0:00-2月7日23:59

朋友们，冲鸭

限时语音:朋友们，冲鸭（2022.03.02过期后无法使用）

朋友齐心，排位上星

限时语音:朋友齐心，排位上星（2022.03.02过期后无法使用）

价格:180钻石/个

蔷薇珍宝阁兑换皮肤专属标签

春节期间，新一期蔷薇珍宝阁即将开放， 将新增【珍宝阁】皮肤标签，刷新原有标签。

标签效果如下:

夺宝更新

更新时间:1月25日版本更新后

积分夺宝奖池更新:成吉思汗、诸葛亮、死神来了替换为钟馗、关羽、丁香结

钻石夺宝奖池更新:太乙真人、曹操、程咬金、天使之翼（3天）替换为杨玉环、刘禅、典韦、芝加哥教父(3天)

幸运夺宝自选礼包更新:打开后可任意选择以下奖励之一:我是风儿头像框、我是沙头像框、恭喜发财回城、鹊桥之恋回城、梦想舞台回城、英雄碎片*5

碎片商店更新

更新时间:1月25日版本更新后

许愿屋更新

更新时间:1月25日版本更新后

奖池更新:

累计兑换商店更新:

版本相关

峡谷调整

10分钟后的峡谷资源相对10分钟前会更加的稀缺，为了优化大家在10分钟后资源真空期时的体验，我们将暗影暴君和暗影主宰的刷新间隔从4分钟调到了3分钟，在调整之后，我们也一直在关注大家的体验，我们发现在调整后，部分情况下大家会连续面临暗影主宰的压力，我们希望能够缓解这种压力感受，让10分钟后核心生物的压力节奏不至于那么紧促。 另外，我们对暗影先锋的强度也在持续进行观察并进行优化，这次会进一步降低15分钟前出生的暗影先锋压力。

暗影暴君和暗影主宰的刷新间隔:3分钟→3分30秒

暗影先锋:血量随时间成长比例调整:10分钟时血量下调20%，随时间的成长值相应提升，15分钟后血量和调整前完全一致

装备调整

1. 冰霜冲击/凛冬

整体来看冰甲被动的平均收益不高，但在不同的对抗场景中的收益方差过大，以至于一次高收益的抵挡会给对抗方带来印象深刻的不良体验，我们认为其克制程度有些过了。因此我们将其替换为更为温和通用的效果，新效果依然可以在开团和团战过程中有效放大生存能力。

被动-冰甲调整为:当自身受到除压制外的硬控后，获得（12%最大生命）护盾，持续5秒，该效果有15秒冷却时间

综合调整

（一）帮抢快捷消息优化

我们在论坛中看到玩家为帮抢快捷消息创作的文案，我们觉得非常合适，所以我们优化了帮抢消息文案，期望后续有更多玩家参与创作，我们将时刻关注

（二）王者状态功能调整

我们将状态的持续时长从3天调整为7天

部分安卓机型高帧率模式开启

为了让玩家们能享受更平滑，更精美的王者荣耀操作画面体验，我们在设置界面提供了高帧率模式的开关按钮。

本次新增开放的机型如下:

超高帧率:

黑鲨5

极高帧率:

一加10Pro

黑鲨5

问题修复

修复了韩信-街头霸王低画质使用街头篮球武器特效异常;

修复了韩信-街头霸王低画质使用圣诞星光武器特效异常;

修复了韩信-街头霸王低画质使用经典武器，电音武器一技能特效异常;

修复了韩信-傲雪梅枪二技能强化普攻（横扫）技能特效方向往右侧偏移的问题;

修复了王昭君-偶像歌手高清以下画质使用墨莲月吟装备二技能后人物异常;

修复了孙策-猫狗日记欢乐圣诞树武器HDR画质下大招特效异常;

修复了花木兰-青春决赛季高清画质小恶魔红球棒武器重剑使用一技能特效异常;

修复了钟馗-乐园奇幻夜死亡特效过大的问题;

修复了凝冰之息偶现伤害不正确的问题;

优化了韩信二技能衔接时的流畅感受;

修复了暃空放二技能会触发装备特效的问题;

修复了主动装备可点击区域异常的问题;

修复了黄忠二技能状态图标与技能图标不一致的问题;