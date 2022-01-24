2022支付宝打年兽基础版和欢乐局有什么区别 基础版欢乐局规则

支付宝集五福中有一个玩法就是打年兽，在打年兽的这个玩法中又分基础版和欢乐局，很多朋友还不清楚具体有什么区别，下面就来为大家详细的介绍一下。

相比基础版打年兽，欢乐局包含三种花式玩法:双人版、语音版、AR版。相比基础版打年兽玩法，欢

乐局中三个玩法的福气值总分稍低。

由于欢乐局对机型、系统、环境等有一定的要求，

如果您在欢乐局玩法中，一直无法获得福气值，注意核查以下问题哦:

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【语音打年兽】

情况1:可能您周围的环境噪音太大，建议您更换到安静的环境中尝试。

情况2:可能您的声音未被设备识别，如果多次尝试一直没有获得分数，可以试试换个设备再玩哦。

【AR打年兽】

情况1:在AR打年兽过程中，请将手机倚靠物体摆放好，将手、手肘、肩部都露在框内，这样才能得到最佳的击打效果，得到更多福气值哦～

情况2:请检查环境光线是否充足，光线较暗会导致无法识别到。

情况3:请检查手机电量是否充足，低电量情况下会在一定程度上影响使用流畅度。