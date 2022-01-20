首页 > 业界 > 关键词  > 腾讯最新资讯  > 正文

腾讯QQ音乐App测试看广告免费听歌 仅限部分受邀用户

2022-01-20 21:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月20日消息:腾讯QQ音乐App开始测试看广告免费听歌模式，仅限部分受邀用户。

QQ音乐，腾讯音乐

根据QQ音乐免费听歌模式说明显示，从2021年10月21日开始，定推测试活动，仅对部分受邀的参与者（用户） 进行测试，未获得邀请的用户无法参与。用户协议提到，系统推送的广告包括但不限于开屏广告、通栏广告、按钮广告、 浮动广告、弹窗广告、暂停广告、信息流广告、音频广告等，以及未来根据腾讯业务安排而可能出现的新兴广告形式。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM