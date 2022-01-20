腾讯QQ音乐App测试看广告免费听歌 仅限部分受邀用户

这样的社区混入的男性用户，既像是偷偷进入女浴室的变态，又像是不经意混入闺蜜派对的呆子，不能不令人感到违和...他们之所以潜伏在生理APP中，是因为上面有足够多的女性用户，而根据磁铁“异性相吸”的原理，这些女性用户对他们有天然的吸引力...为了涌入大姨妈社区，这些男性用户使出了浑身解数，他们在注册时填写规范的生理周期，在互动时模仿女性的语气...在其社区规范中，并没有禁止广大的男性用户注册、使用这款软件，只是规定:除男性妇科医生和短视频创作者之外的男性用户，不得参与软件问题反馈外的一切话题讨论......