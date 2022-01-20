腾讯QQ音乐App测试看广告免费听歌 仅限部分受邀用户

站长之家（ChinaZ.com）1月20日消息:腾讯QQ音乐App开始测试看广告免费听歌模式，仅限部分受邀用户。
根据QQ音乐免费听歌模式说明显示，从2021年10月21日开始，定推测试活动，仅对部分受邀的参与者（用户） 进行测试，未获得邀请的用户无法参与。用户协议提到，系统推送的广告包括但不限于开屏广告、通栏广告、按钮广告、 浮动广告、弹窗广告、暂停广告、信息流广告、音频广告等，以及未来根据腾讯业务安排而可能出现的新兴广告形式。
站长之家（ChinaZ.com）1月20日消息:腾讯QQ音乐App开始测试看广告免费听歌模式，仅限部分受邀用户。
根据QQ音乐免费听歌模式说明显示，从2021年10月21日开始，定推测试活动，仅对部分受邀的参与者（用户） 进行测试，未获得邀请的用户无法参与。用户协议提到，系统推送的广告包括但不限于开屏广告、通栏广告、按钮广告、 浮动广告、弹窗广告、暂停广告、信息流广告、音频广告等，以及未来根据腾讯业务安排而可能出现的新兴广告形式。
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在小米12系列的发布会上，小米还推出了首款高端商务智能手表，采用圆形表盘设计，并且还支持安装丰富的第三方App。根据最新消息，小米已与中古移动旗下的咪咕音乐达成合作，推出了手表版的咪咕音乐，目前已经在小米Watch S1上线了手表版咪咕音乐App。据介绍，小米Watch S1上的咪咕音乐App不仅有海量音乐供你选择，同时支持离线畅听，脱离手机也能使用，并且完美适配小米系统。另外值得注意的是，咪咕音乐的手机App版本之前是拥有周
据用户反馈，QQ音乐日前在部分受邀人群中开始测试看广告免费听歌，需要是非绿钻非付费包用户...截图显示，观看15秒广告可免费听歌30分钟，包括此前仅对会员开放的完整版歌曲...用户协议提到，系统推送的广告包括但不限于开屏广告、通栏广告、按钮广告、 浮动广告、弹窗广告、暂停广告、信息流广告、音频广告等，以及未来根据腾讯业务安排而可能出现的新兴广告形式...这个免费时长也有条件，官方称为自然时长，从获取时则开始倒计时，请在有效期内尽快使用，时间倒计时结束将自动退出免费听歌模式...
这些年，互联网大厂推出了各种“极速版”APP。它们从一开始看文章刷视频能赚钱，到最疯狂时就连“吃喝拉撒”都能赚钱。
QQ音乐在12月27日官方开启了2021时光采样的年度报告，可以查看今年你在QQ音乐上听的歌曲数据，很多朋友还不清楚在哪可以看，下面就来为大家分享一下QQ音乐年度听歌报告2021查看方法。
随着移动互联网的发展，人们的衣食住行都离不开各种各样的APP。在用户使用APP的过程中，不少APP超范围、高频词索取权限，收集用户个人信息。12月25日，据央视财经频道报道，一些APP在后台运行时可能就在偷偷窃取个人信息，安全专家汤啸骅随机安装了一款APP，打开软件并禁止所有权限，退出等待几分钟之后，检测发现该APP仍然在获取用户信息。汤啸骅表示，APP推到后台的时候，它还有一些访问用户个人信息和位置的动作。专家指出，用?
这样的社区混入的男性用户，既像是偷偷进入女浴室的变态，又像是不经意混入闺蜜派对的呆子，不能不令人感到违和...他们之所以潜伏在生理APP中，是因为上面有足够多的女性用户，而根据磁铁“异性相吸”的原理，这些女性用户对他们有天然的吸引力...为了涌入大姨妈社区，这些男性用户使出了浑身解数，他们在注册时填写规范的生理周期，在互动时模仿女性的语气...在其社区规范中，并没有禁止广大的男性用户注册、使用这款软件，只是规定:除男性妇科医生和短视频创作者之外的男性用户，不得参与软件问题反馈外的一切话题讨论......
近日，豆瓣安卓端App推送了7.20.0测试版本，该版本除了常规的修复Bug外，还移除了此前版本对IMEI权限的要求。根据工信部在本月初发布的通告，豆瓣App在豌豆荚上架的7.17.1版本，由于涉及超范围收集个人信息问题而被下架，对此，豆瓣官方称问题出现在安卓9及以下系统版本中，软件存在对用户信息获取频次不合理的情况。根据豆瓣官方的回应，该问题仅出现在安卓9及以下的系统版本，在iOS以及安卓10及以上版本中不存在该问题。不过即便
今年字节跳动上新的APP并不多，“抖音盒子”是其中颇受关注的一款，此外据公开信息统计，今年字节跳动还有云游戏平台嗷哩游戏、汽车交易产品卖车通以及悟空浏览器等 7 款产品上新。但无论是体感角度，还是统计数字显示，字节跳动“上新”APP的速度确实放缓了。
在当下各类APP用户增长减缓的情况下，生活休闲类APP依然保持着不错的用户增速，同时用户增长带来的流量变现也存在巨大提升空间。但如果匹配合适的广告方案，将达到事半功倍的变现效果。OKSpin作为领先的海外互动广告平台，拥有完善的数据分析系统、高效的运营优化策略以及丰富的广告主资源，成为很多开发者变现的不二选择。目前，OKSpin已经帮助众多生活休闲类开发者实现收益翻倍，提升APP价值。比如在下面巴西生活休闲类开发者合?
前段时间，一种新型的摇一摇App开屏广告被消费者投诉，江苏省消保委和央视纷纷曝光之后也引发了网友热议。据悉，这种摇一摇广告会让你只是在打开App时眨了一下眼睛，或是晃动了一下身体，广告页面就会立即弹入你的视线。视频当时有江苏消保委工作人员介绍，这种广告通常都是利用手机某项传感器功能，监测到人体的行动状态，从而使用户感觉手一抖”，就被迫看了广告。这种开屏广告让很多网友非常厌恶，有用户就跑到了人民网领导留言
在周四凌晨发表的一篇博客文章中，加密货币交易所Crypto.com承认，在1月17日发生黑客攻击后，该公司损失了远远超过3000万美元的比特币和以太坊。事..
1月19日，有妖气关联公司北京四月星空网络技术有限公司发生工商变更，原股东奥飞娱乐退出，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，持股..
此事主要是@黑猫投诉 官微今天近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...根据网友最..
目前市面上已经有不少关于OPPO平板电脑的传闻，此前OPPO副总裁、中国区总裁刘波也曾亲自透露，OPPO正在拓展新的平板电脑，将会在今年上半年推出首..
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中国电信发布公告，2021年12月移动用户数净增49万户，总数达3.7243亿户;5G 套餐用户数净增904万户，总数达1.8780亿户...其中中国移动移动用户总数..
C-NCAP（中国新车评价规程）公布了2021年度第19号车型-星途揽月的碰撞成绩，其综合得分率为92.4%，达到C-NCAP五星级”标准...因而，在车辆的乘员保..
上述两个城市分别是北京和上海，按照北京的公告，根据地区生产总值统一核算结果，全年实现地区生产总值40269.6亿元，按不变价格计算，比上年增长8..
该研究分析了帕洛马尔天文台2019年11月至2021年9月期间，兹威基瞬变探测器（ZTF）收集的观测数据，在观测图像中发现了5301条可归因于星链卫星的卫..
据用户反馈，QQ音乐日前在部分受邀人群中开始测试看广告免费听歌，需要是非绿钻非付费包用户...截图显示，观看15秒广告可免费听歌30分钟，包括此前..
极氪上海智能研发中心研发团队规模将达1500人左右，核心业务涵盖智能座舱、数字座舱、软件电子等领域，是极氪加速在新四化领域进行研发投入和组织..
其中有线/固网宽带方面，中移动年内首次下滑，当月有线宽带客户数净减45.9万户...对比之下，电信12月有线宽带用户数净增39万户，有线宽带累计用户..
基本收入不一定意味着人们会减少工作。这是认知心理学家Fenna Poletiek、社会心理学家Erik deKwaadsteniet和认知心理学家BastiaanVuyk所做的一系列..
为了美观，有些人则开始选择植发...但没过多久，海莉的爸爸就给她带来了一个惊喜，为她找到了一个植发机构，能够为她的眉毛植发，让其恢复原来的眉..
型号为 SM-A336B 的 Galaxy A33 5G 将配备 5000mAh 电池，其 EB-BA336ABY 部件号与去年在 Safety Korea 列表中看到的相同...之前该型号曾在早期的..
美国几家最大的科技公司对新的反垄断法非常担心。根据PunchbowlNews的一份报告，苹果公司首席执行官蒂姆·库克和Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊..
今天，《仙剑奇侠传》厂商大宇推出了恐怖游戏新作《女鬼桥：开魂路》公布先导预告，计于2022年内登陆Steam平台...《女鬼桥：开魂路》改编自悬疑惊..
1月20日，央视虎年春晚彩排继续...1月15日，中央广播电视总台发布2022年春节联欢晚会主视觉形象...广东省美术家协会副主席、深圳市美术家协会主席..
NVIDIA最近发布的GeForce RTX 3070Ti笔记本GPU的最新基准测试已经泄露出来，并显示了令人印象深刻的性能数据：它与Titan RTX桌面显卡有着类似的性..
虽然华为去年发布了P50系列旗舰手机，但是由于芯片等缺货的原因，导致手机一直供货不足，在市场上非常稀缺，同时还不能支持5G网络，非常令人遗憾...