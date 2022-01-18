达人/商家福利！抖音电商春节全民任务赛玩法公布

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日 消息:日前，抖音电商发布了春节全民任务赛具体玩法，分别包括达人赛道和商家赛道，完成相应任务的达人和商家就可以领取随心推优惠券和千川消返红包。

具体来说，全民任务赛 报名时间为 1 月 13 日至 2 与 7 日，活动时间为 1 月 25 日至 2 月 7 日。

达人赛道玩法为：报名作者在活动期间通过每日开播带货，完成每日【直播挂购物车时长】、【直播支付GMV增量）等任务，即有机会获取平台多重流量奖励：【小店随心推优惠券】及【千川消返红包】。

商家赛道玩法为：报名商家在活动期间可以通过绑定的人店体的抖音账号每日开播带货，完成每日【直播挂购物车时【直播支付GMV增量】、【开通千川账户】等任务，即有机会获取平台多重流量奖励：【小店随心推优惠券】及【千川消返红包】。

抖音平台提示，本活动前或活动期间，如活动参与者出现所分享商品的退款率过高、客诉数量较大等平台有理由认为其存在潜在风险的情况，为有效保障消费者权益，平台有权限制或取消该活动参与者参与本活动。

如活动参与者账号所绑定的小店店铺存在售卖假货等严重违规行为、或绑定小店店铺处于关停状态，或账号在活动期间出现上述情况的，则相应活动参与者账号不得参与本活动或获得任何奖励，如已经参加或获取奖励的，平台有权停止其参与资格、全部或部分回收其奖励。

另外，活动参与者不得以任何不正当手段或舞弊方式参与本活动。一经发现，平台有权采取限制领取奖励、限制提现、限制参与活动、撤销活动资格、限制登录、封禁账号、限制再次注册使用等措施，亦有权收回活动参与者已获取的奖励，并保留追究该责任的权利，且平台不因此对活动参与者进行任何赔偿或补偿。