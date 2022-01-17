ProMotion预计将仅用于iPhone14 Pro机型 而非iPhone14全系列

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:一位知名显示器分析师Ross Young表示，延续iPhone 13 Pro的传统，只有高端型号的iPhone14 Pro系列才会采用苹果的ProMotion显示技术，入门级的iPhone14不会使用这一技术。

Ross Young在发布的文章中表示，ProMotion不会扩展到整个‌iPhone 14‌产品线，仍将是Pro机型的专属。Ross Young暗示京东方将成为入门级iPhone 14机型LTPO OLED显示器供应商，但他表示该公司目前没有足够的生产能力这样做。三星目前是 iPhone 13 Pro机型的 LTPO OLED 显示器的独家供应商，而去年的一份报告称，LG也将开始生产 LTPO OLED 显示器，希望今年能向苹果供应。

苹果于 2021 年 9 月首次在iPhone上推出了 ProMotion，即 ‌iPhone 13 Pro‌ 和 ‌iPhone 13 Pro‌ Max。ProMotion 允许显示屏以高达 120Hz 的频率自动刷新，以实现更流畅的内容显示和滚动，最低可降至10Hz 以延长电池续航。

迄今为止，苹果将ProMotion 限制在Pro产品，例如 iPhone 13 Pro、iPad Pro以及新推出的14英寸和16英寸 MacBook Pro。

预计苹果今年将发布四款“iPhone 14”机型，包括两款 6.1 英寸和 6.7 英寸标准机型以及两款 6.1 英寸和 6.7 英寸 Pro 机型。