微软宣布IndexNow协议升级 帮助搜索引擎更快获得内容索引

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日消息:几个月前，微软与Yandex一起推出了IndexNow协议，允许网站在其网站内容被创建、更新或删除时轻松通知搜索引擎。IndexNow协议不仅被多个搜索引擎采用，而且已经有超过8万个网站开始发布并收获了更快提交索引的好处。

今天微软正式宣布，它正在通过确保提交的URL在搜索引擎之间共享，使该协议更容易实施。IndexNow是一个由微软Bing开发并被Yandex采用的协议，使网站管理员和SEO人员能够在网页被更新时通过API轻松通知搜索引擎。

这意味着网站管理员只需要一个API接口，所有的URL将被共同分享给支持IndexNow协议的所有搜索引擎。除了为内容发布者节省时间和精力外，这还有助于搜索引擎的内容发现工作，这使网络在整体上更有效率。

微软必应已经开始与Yandex共享IndexNow的URL，反之亦然，其他搜索引擎在建立了所需的基础设施后也会跟进。在一份公告中，微软Bing网站管理员工具团队表示:「IndexNow协议可以帮助整个搜索行业更快获得他们的内容索引，同时使用更少的资源。尽早采用IndexNow可以帮助企业在各个搜索引擎上向其用户及时提供信息，并获得保持领先的好处」。

如果你是开发人员，部署 IndexNow请遵循以下步骤：

使用在线密钥生成工具生成协议支持的密钥。 将密钥托管在网站根目录的密钥值命名的文本文件中。 添加、更新或删除 URL 后开始提交 URL。您可以为每个 API 调用提交一个 URL 或一组 URL。 提交一个 URL 就像发送一个简单的 HTTP 请求一样简单，其中包含更改的 URL 和您的密钥，就像下面这样：https://www.bing.com/IndexNow?url=url-changed&key=your-key

有关实施的更多详细信息，请访问IndexNow。