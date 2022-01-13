2021中国互联网广告数据报告：阿里收入位居第一 字节跳动第二

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:今日，《 2021 中国互联网广告数据报告》发布，整体来看 2021 年是我国互联网广告市场稳中向好，同比增长9.32%。

报告显示， 2021 年是我国互联网行业受益于内生需求的增长，实现了广告收入5， 435 亿人民币（不含港澳台地区），同比增长9.32%，增幅较上年减缓了4. 53 个百分点。互联网营销市场规模约为6， 173 亿人民币，较上年增长12.36%，广告与营销市场规模合计约为11， 608 亿元，较上年增长11.01%。

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报告称， 2021 年中国互联网广告市场集中度较去年不降反升，TOP10 占市场份额94.85%，而TOP4 企业的市场份额占比则进一步提升至78.2%。

阿里巴巴、字节跳动、腾讯的广告收入在前三的位置，百度广告收入在经历上年下滑后， 2021 年恢复增长，保持了第四的位置；TOP5- 10 依次是京东、美团点评、快手、小米、微博、拼多多。

2021 年从平台类型收入占比看，电商平台继续占据广告渠道头把交椅，占据市场收入总量的三分之一；视频类平台广告收入持续大幅增长30.28%，市场份额提升至21.66%。搜索类平台连续第三年在广告收入与市场份额两方面出现下滑，广告收入占比10.43%；社交类平台收入市场份额在近几年一直稳定在9.77%。