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小米捐赠1000万元设立“小米体育奖学金”：助力青少年运动员全面发展

2022-01-11 20:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:小米今天宣布，小米基金会捐赠1000万元人民币在中华全国体育基金会设立小米体育奖学金，共同助力青少年运动员全面发展。

小米

据介绍，“小米体育奖学金”由小米基金会捐赠共计1000万元人民币在中华全国体育基金会设立，项目分5年实施，每年对处于中等教育阶段，在体育运动比赛中取得优异成绩的运动员进行资助，并开展主题活动，冒在助力体育后备人才的综合成长。

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