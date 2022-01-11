小米捐赠1000万元设立“小米体育奖学金”：助力青少年运动员全面发展

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:小米今天宣布，小米基金会捐赠1000万元人民币在中华全国体育基金会设立小米体育奖学金，共同助力青少年运动员全面发展。
据介绍，“小米体育奖学金”由小米基金会捐赠共计1000万元人民币在中华全国体育基金会设立，项目分5年实施，每年对处于中等教育阶段，在体育运动比赛中取得优异成绩的运动员进行资助，并开展主题活动，冒在助力体育后备人才的综合成长。
站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:小米今天宣布，小米基金会捐赠1000万元人民币在中华全国体育基金会设立小米体育奖学金，共同助力青少年运动员全面发展。
据介绍，“小米体育奖学金”由小米基金会捐赠共计1000万元人民币在中华全国体育基金会设立，项目分5年实施，每年对处于中等教育阶段，在体育运动比赛中取得优异成绩的运动员进行资助，并开展主题活动，冒在助力体育后备人才的综合成长。
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小米官方便正式宣布，百米飞人苏炳添正式成为小米品牌代言人，此前还未小米12拍摄了相关海报...甚至，在小米12发布会之后，雷军还和苏神一起直播了一场体育课，在最后的短跑比赛上，雷军还拿了个倒数第一...今天下午雷军发文称，小米基金会捐赠1000万元人民币在中华全国体育基金会设立小米体育奖学金”，共同助力青少年运动员全面发展，激励更多健儿在体育赛场与人生舞台中奋发有为...小米体育奖学金”由小米基金会捐赠共计1000万元人民币在中华全国体育基金会设立，项目分5年实施，每年对处于中等教育阶段，在体育运动比赛中取得优异成绩的运动员进行资助，并开展主题活动，旨在助力体育后备人才的综合成长...
陕西西安的疫情防控牵动万人心，目前仍处于胶着对垒的关键阶段。社会各界也纷纷伸出援手，尤其是一些头部科技企业慷慨解囊。蚂蚁集团宣布，为支援西安抗疫，通过支付宝公益基金会，向西安市红十字会捐赠1000万元。这笔钱将按照当地抗疫需求，统一调拨使用，重点保障抗疫医疗民生物资、志愿者招募支持等。除此之外，支付宝爱心捐赠”平台已经联合多家公益机构，开通紧急支援防疫一线”专区。截至目前，已有大约18万网友捐款超过200?
当前，西安疫情防控形势复杂严峻，正处于与病毒较量的关键时期。尤其临近岁末，天寒地冻，西安人民的抗疫进展，牵动着全国人民的心。今日，网易宣布捐赠1000万元驰援西安抗疫。
今日，在继腾讯、网易、小米、拼多多等公司之后，OPPO宣布捐赠 1000 万元驰援西安，用于抗疫所需的医疗、民生物资采购。此前，小米公益基金会向西安市慈善会捐款 1000 万元，用于采购抗疫物资、为一线抗疫人员提供有关保障等。腾讯首期捐赠 2000 万元，用于医用防护口罩、防护服、隔离面罩等一线防疫物资的采购。
为支援西安抗击疫情，今天，拼多多官方宣布紧急捐赠 1000 万元，用于采购抗疫所需的医疗、民生物资。同时，拼多多旗下“多多买菜”在西安中心仓的所有蔬果、粮油、肉蛋等民生物资以及口罩、消毒液等抗疫物资，将在当地政府统一协调下，优先用于保障社区居民日常生活。
近日，陕西西安新冠肺炎疫情迅速蔓延，揪动着全国人民的心。拼多多（上海寻梦信息技术有限公司）在2021年8月向陕西省捐赠2000万元用于乡村振兴的基础上，于2021年12月31日又向陕西省红十字会捐赠1000万元用于陕西疫情防控、应急救护、大病救助、购置防疫和应急设备等，与陕西人民共同守望西安。
小米公益基金会今天下午宣布，向西安市慈善会捐款 1000 万元，用于采购抗疫物资、为一线抗疫人员提供有关保障等。
为驰援西安人民抗击疫情，OPPO宣布向西安紧急捐赠1000万元，用于抗疫所需的医疗、民生物资采购。
2022年新年已经到来，古都西安疫情防控仍处在胶着对垒的关键阶段，疫情形势依然严峻复杂。新年第一天，阿里巴巴公益基金会决定捐赠1000万元驰援西安抗疫，这笔捐赠将通过西安市红十字会，由西安市政府统一安排和调配。除了捐款外，阿里集团淘菜菜、盒马、饿了么等业务快速响应集结，保障民生。12月21日至今，淘菜菜已调拨4200余吨紧急生活物资和30多万份口罩、消杀用品等防疫物资至西安仓，生活物资包括果蔬1500余吨、肉禽蛋200余?
捷停车的累计用户数在金秋十月达到了 7000 万;而这个月初，捷停车又在官网公布了最新的运营数据，其覆盖的联网车位数也“大跨步”迈入了 1000 万的大关，达到 1080 万个。如今 2021 年即将走向尾声，捷停车所覆盖的联网车位数突破 1000 万的关口也给行业及车主带来一个全新的发展信号——从场到位，更彻底地触及“停车难”问题的核心，为城市发展和车主生活提供更优的智慧停车解决方案，致力于让每一位车主打开捷停车都能“停车有?
据外媒报道，目前微软已经确认停止生产所有的Xbox One游戏机，静待零售商的库存售罄。据悉，早在Xbox Series X推出之初，微软就暂停了Xbox One X和..
今天，B站上线了007系列最新作《007：无暇赴死》的专题页，根据页面显示的消息，该作将在1月15日上午10点正式上线B站。《007：无暇赴死》是110系列..
今天，火狐浏览器发布了96版本，但有大批网友反馈，在更新版本后，出现了打开网页缓慢或无法上网的情况，当前，官方表示该问题已经得到解决。官方..
视频中，这辆电动车底盘窜出剧烈明火，车身冒浓烟，而且伴有噼里啪啦”的爆炸声，现场酷似放鞭炮...此前视频显示，这辆特斯拉Model Y是被旁边的最..
1月13日消息，据GSMArena报道，小米12、小米12 Pro获得了印度尼西亚电信认证，这意味着两款高端旗舰即将在海外发布。此前GSMArena发布的调查报告显..
随着摩托罗拉准备推出Moto G触笔2022，Geekbench的上市表明，该公司可能会同时推出另一款手机——Moto G22。显然，这是一款入门级智能手机，由过时..
【TechWeb】1月13日消息，据乘联会消息，1月1-9日，乘用车零售52.1万辆，同比增长6%，环比上周下降37%，较上月同期增长27%。乘用车批发47.1万辆，..
前段时间，小米正式发布了年度旗舰小米12系列，其中的小米12 Pro用单电芯就实现了120W快充，这也是目前行业内唯一的单电芯120W快充。而小米12 Pro..
2021年已经过完，全球汽车销冠也已出炉，毫不意外，丰田再度碾压大众，连续两年作为全球汽车销冠宝座...丰田加上旗下子公司大发工业、日野汽车等，..
根据该品牌在微博上的账号，这批产品在一秒钟内就销售出去了，收入超过1亿元人民币（约合1570万美元）...价格设定为4699元人民币、4999元人民币和..
首发上架只有6款带K/KF系列的型号，i9-12900K售价4999元、i9-12900KF售价4699元、i7-12700K售价3199元、i7-12700KF售价2999元、i5-12600K售价2299..
虽然大多数汽车的售价都在2万美元以下，但印度是全球第五大汽车消费市场，年汽车销量约为300万辆。特斯拉一直想要进入印度市场，不过，印度的汽车..
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1月13日消息，受极寒天气影响，北美地区一些特斯拉电动车的热泵系统出现严重失灵，部分特斯拉车主在驾驶中只得忍受严寒困扰。其实去年就有特斯拉M..
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