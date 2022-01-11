2020年世界移动通信大会仍将按计划举行

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:在巴塞罗那举行的MWC2022活动仍计划于今年晚些时候开始。尽管近期欧洲疫情仍十分严重，但主办方仍表示大会仍按照计划筹备。

GSM协会（GSMA）首席执行官约翰霍夫曼表示，世界移动通信大会活动仍将举行，但卫生标准更高，以确保与会者的安全。这位高管在 MWC 的官方网站上公布了这一消息，并补充说，此次活动将带来健康专家、科学家和政府的帮助，让人们能够安全地参加今年的活动。

截至目前，此次大型会议预计将有来自约 150 个不同国家的 1500多家参展商前来参展。

MWC巴塞罗那活动是最大的移动技术博览会之一，各种品牌向与会者展示了他们在智能手机技术方面的最新创新。过去，该大会每年吸引了超过10万人参与。尽管该活动受到爱好者的欢迎，但由于新冠疫情近期在欧洲变得严重，举办大会引起了很多人的关注。

根据《纽约时报》西班牙每日追踪器的数据，该地区截至2022 年 1 月 9 日的 COVID 病例为 124309 例。值得注意的是，该活动也是第二次与现场与会者一起继续活动的大型会议。早在 2020 年，GSMA就因疫情推迟了该活动并最终取消了该活动。因此，MWC 2022是否最终会被取消还有待观察。