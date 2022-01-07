Realme GT2系列首销3分钟全渠道销售额破2亿

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:今天，Realme GT2系列的首销数据正式公布，该系列手机在国内上市的前三分钟内创造了价值 2 亿元的首销成绩。

配备8GB RAM和128GB存储空间的Realme GT2售价 2599 元），而 8GB RAM + 256GB存储型号售价为 2799 元，12GB RAM + 256GB存储型号售价 3099 元。

Realme GT2 Pro 8GB RAM + 128GB 存储型号的售价为 3699 元，而 8GB RAM + 256GB 存储型号的售价为 3999 元，12GB RAM 和 256GB 内部存储型号售价 4299 元，而配备 12GB RAM 和 512GB 存储的高端型号售价为 4799 元。

根据规格，Realme GT2配备 6.62 英寸三星E4 AMOLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率。Pro 型号配备 6.7 英寸 LPTO AMOLED 显示屏，2K 屏幕分辨率为 3216 x 1440 像素，刷新率为 120Hz，亮度高达 1400nits。

处理器方面GT2搭载了高通骁龙888处理器，而GT2Pro使用最新的骁龙8 Gen 1SoC供电。