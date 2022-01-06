英雄联盟12.1新版本更新维护公告 12.1版本更新内容汇总

文章目录 版本要闻

英雄

装备与物品

召唤师技能

2022赛季排位赛

熔铸之神冠军杯赛

功能更新

Bug修复及品质级改动

即将到来的皮肤与炫彩

英雄联盟在1月6日开启了更新维护，此次的更新内容主要是12.1版本的更新，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下。

LOL将在1月6日凌晨1点开始全区停机维护（请注意:1月6日0点将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布12.1版本，预计停机时间为1:00-12:00。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

各位召唤师们，新年快乐! 欢迎来到2022赛季。在全新赛季的排位赛开始之前，需要提醒各位召唤师以下内容:段位软重置、胜点衰减机制改动。此外新赛季中还有部分视觉特效更新。同时《英雄联盟》团队也对少数英雄及装备进行了平衡性调整，对传送的改动，外加部分全新的永恒之森系列皮肤。好啦，准备好开始新赛季的旅程了吗? 如果想查看云顶之弈新赛季的更新内容，欢迎点击此链接!

注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Riot游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

版本要闻

【永恒之森纳尔】和【永恒之森 雷克塞】已在12.1版本内，将在1月7日10:00开售。

英雄

皎月女神 黛安娜

被动技能法术强度加成、对野怪伤害加成提升。

尽管依然不强势，但是自今年早些时候的更新以来，越来越多的召唤师都在享受打野黛安娜的乐趣。《英雄联盟》团队将提升黛安娜在这一位置的强度并且给予一些中单黛安娜也能用到的加强。

被动技能 – 月银之刃

法术强度加成:40%→50%

对野怪伤害比率:250%→300%

海洋之灾 普朗克

Q技能法力消耗和冷却时间降低。

在【不灭之握】被削弱之后，普朗克的【枪火谈判】在对线阶段并没有很强了，因此他应当有机会更频繁地开枪。

Q – 枪火谈判

法力消耗:60/55/50/45/40→55/50/45/40/35

冷却时间:5秒→4.5秒

装备与物品

星蚀

尽管整体强度不足，在季前赛之前的一段时间里，【星蚀】依然是最强的穿甲神话装备。《英雄联盟》团队将撤回11.23中对该装备的加强，以进行平衡。（这一改动同样适用于【朔望】-奥恩升级版）

【永升之月】冷却时间（近战英雄）6秒→8秒

自然之力

【自然之力】由于层数持续时间不足，很难发挥全部能力。偏低的实际收益也让【自然之力】相较竞品装备【振奋盔甲】失去了吸引力。因此《英雄联盟》团队很自然地进行了一点点加强，让它变成一件强力的魔法抗性装备。

【吸收】层数持续时间:5秒→7秒

【消散】魔法伤害减免:20%→25%

不朽盾弓

【不朽盾弓】事实上让一些射手和战士英雄变得有些……太……“不朽”了。《英雄联盟》团队将对它进行一些削弱，好让大家在拿它与其它射手神话装备相比较时需要进行更多权衡。（现在，【鲜血守卫】-奥恩升级版，将提供65攻击力和同样的【救主灵刃】改动）

攻击力:55→50

【救主灵刃】护盾值:300-800（基于等级）→275-650(基于等级)

智慧末刃

对于注重攻击速度的英雄来说，【智慧末刃】在游戏前期是一件强力的装备，能攻能守。然而，如果把它看成是一件输出装备的话，它的合成路径和属性对魔法伤害的克制有点过多且过早了。

合成所需:【缚炉之斧】 + 【负极斗篷】 + 【长剑】 +750金币→【缚炉之斧】 + 【抗魔斗篷】 + 【十字镐】 +675金币 （总花费未改变）

魔法抗性:50→40

召唤师技能

传送

虽然《英雄联盟》确实是一个团队游戏，但它通常是分阶段发展的——随着对局的进行，你与团队的互动会更多。对线阶段可以让你发挥你的个人技能，但它也需要一些外部影响来防止事情变得过于可预测。然而，现在，过多的干扰发生得过于早和过于频繁了。在下路频繁【传送】开打的情况下尤其如此。这并非只对下路玩家来说很糟糕;上路和中路玩家也同样失去了展示他们对线技术的能力。目前，人们常常感觉下路是由外部影响决定的，而中路和上路则是由他们对下路的影响决定的（而不是他们在自己的那条路上打得有多好）。 传送还有排挤其他召唤师技能的趋向，因为如果使用得当，它可以灵活地兼具安全性和一个高等级的对局影响力。今天，你可以用它快速回线并打钱，但你也可以用它来干预其它线。为了恢复一些平衡，《英雄联盟》团队正在重塑这一召唤师技能，方法是调和其在前期的进攻能力，然后让其在中后期获得升级，来保留其令人兴奋的中后期对局影响力。

【更新】【传送】冷却时间:420-210秒 （基于等级）→全等级360秒

【新增】【解封的传送】:【传送】只能用在友方防御塔上。一旦防御塔镀层在14分钟时脱落，【传送】就会转变为【解封的传送】，可以选取友方防御塔、友方小兵、友方守卫和某些友方建筑物（和2021赛季的【传送】相同）

【新增】【解封的传送】冷却时间:240秒

2022赛季排位赛

赛季开始&第一赛段

版本更新后，召唤师峡谷排位赛入口将暂时关闭，直至2022年1月7日早上9:00，召唤师峡谷2022赛季排位赛正式开始。 所有参与过排位赛的账号在赛季开始时都会有5个级位的软重置（如，【荣耀黄金I】变成【不屈白银II】）

详情可查阅公告:点击查看>>>

届时召唤师峡谷排位赛第1赛段将正式开启。第1赛段的专属奖励如下:

●薇古丝 召唤师图标

●薇古丝 表情

●薇古丝 英雄

●第1系列 永恒星碑 魔法引擎

想了解更多关于排位赛赛季、赛段的信息，欢迎点击此链接。

顶尖段位衰减变更

顶尖段位（超凡大师、傲视宗师和最强王者）的衰减规则在2022赛季会有变更。这些变更的目标是修正错位并改进匹配体验。(注意，这些变更仅应用于顶尖段位。【璀璨钻石】的衰减规则在这个赛季仍未变更。)

【更新】顶尖段位玩家们的储存天数:10天→14天

【更新】每天衰减250胜点→75胜点

【更新】顶尖段位衰减终点:【璀璨钻石 I】→【璀璨钻石 II】

想了解更多关于定级赛和胜点衰减的信息，欢迎点击此链接。

视觉特效更新

《英雄联盟》团队正在为今年晚些时候上线的全新【成就】功能铺设一些基础工作。从这个版本开始，大家将看到一些视觉更新。

【新增】【排位华甲】已变成【排位徽章】!

【新增】【排位徽章】还会有一些BLINGBLING的魔法效果!

【更新】载入界面边框已更新，来匹配新的【排位徽章】。

熔铸之神冠军杯赛

为了庆祝2022赛季的开始，将会举行一届特殊的【熔铸之神冠军杯赛】，拥有【熔铸之神】主题的奖励，如下:

●3座奖杯

●3个旗帜

●5个战队标志

【熔铸之神冠军杯赛】将只举办1个周末。战队组建将在1月10日开放，比赛将于1月15日及1月16日开启。【熔铸之神冠军杯赛】并非常规的【冠军杯赛】赛季。大家将能够赚取【熔铸之神】主题的奖励，但冠军杯赛胜点追踪将不受影响。 2022赛季的第一个带有胜点追踪的冠军杯赛，将在12.4版本开启!

功能更新

安全品牌logo已由TP升级为ACE。

统计功能将从12.1版本开始进行测试，现在召唤师可以去生涯-统计中，查看自己自2022赛季起在匹配和排位模式的英雄对局表现数据了

Bug修复及品质级改动

●【已更新】玩家行为系统:来自全球的数据反馈系统已经得到了提升来评估更多类型的玩家行为，并且将在此次版本更新中在全球所有服务器中上线。

●修复了一个bug，该bug曾导致:有时候克烈重生时的生命值会出现异常

●修复了一个bug，该bug曾导致:有时候克烈下马时或下马前会立刻被弹体命中，即便此时克烈应该处于不可被选中的状态

●凯特琳在攻击被【W – 约德尔诱捕器】或【E –90口径绳网】标记的敌人时，不再会错误地获得【被动技能 – 爆头】的层数了

●修复了一个bug，该bug曾导致:凯特琳在施放【E -90口径绳网】时，有时可以改变【爆头】的目标

●修复了一个bug，该bug曾导致:如果一个英雄踩到【W – 约德尔诱捕器】的同时被【E –90口径绳网】命中，凯特琳的额外【爆头】距离将被取消

●现在，【公理圆弧】的终极技能冷却缩减效果将正确地和【终级猎人】符文相互增益了

●修复了一个bug，该bug曾导致:在【致命节奏】叠加到满层时，有时攻击非英雄目标也可以延长额外攻击速度效果

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:巴德在通过【海克斯飞门】移动之后，他的【木灵】会变为可选取状态。

●修复了一个bug，该bug曾导致:巴德【R - 调和命运】和【冰川增幅】未能正确地交互

●现在，【戒备眼石】和【警觉眼石】的说明文本将包括当前可放置的守卫数量

●现在，蔚的【被动技能 – 爆裂护盾】将正确地对建筑物生效

●修复了一个bug，该bug曾导致:千珏【R – 羊灵生息】提供的治疗量超出预期

●修复了一个bug，该bug曾导致:如果卢锡安被沉默，他的普通攻击将无法触发【被动技能 – 圣光银弹】

●修复了一个bug，该bug曾导致:潘森【Q – 贯星长枪】在秒放时如果被打断，将会进入完整的冷却阶段

●潘森【Q – 贯星长枪】的范围指示器已经被修复并且将会正确地在秒放和蓄力之间变更

●修复了塞拉斯窃取以下技能之后的交互效果:拉克丝【R – 终极闪光】、厄运小姐【R – 弹幕时间】

●修复了一个bug，该bug曾导致:如果薇古丝在连续施放【R – 愁煞】期间死亡，该技能的冷却时间不会重置

●修复了一个bug，该bug曾导致:泰隆【Q – 诺克萨斯式外交】有时可以命中不可选中的敌方英雄

●斯卡纳在消耗了【E – 晶体破碎】的【水晶毒素】标记之后将正确地造成额外伤害了

●黑默丁格多个皮肤中【Q - H-28G 进化炮台】休眠时的声音特效已经得到修复

●黑默丁格【E - CH-2电子风暴手雷】命中敌人时将不再让爆炸声效多次播放了

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:在【终极魔典】中，如果克烈施放了【轮回绝境】，那么会导致卡顿并使他的生命值条出现异常。

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:图奇在他的【Q潜伏】时间结束后，身体仍然会保持透明状态。

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:【控制守卫】无法使伪装状态中的敌人显形。

即将到来的皮肤与炫彩

以下皮肤已在12.1版本内:

永恒之森 纳尔

永恒之森 雷克塞

以下炫彩已在12.1版本内:

永恒之森 纳尔

永恒之森 雷克塞