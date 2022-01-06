2022微信公开课PRO | 视频号团队：视频号重点扶持真人原创等创作内容

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:今日，以“入微”为主题的“ 2022 微信公开课PRO”正式在广州举办。视频号即将年满两岁，深度打通公众号、小程序、搜一搜等模块等，视频号团队在会上分享了过去两年视频号取得的大致成果，以及视频号内容生态与创作激励。

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视频号团队透露，视频号主要重点扶持泛知识/泛生活/泛资讯方向，以及体育、音域、剧情、才艺等方面的内容，最希望能够提供有关

视频号团队介绍到，视频号的产品逻辑是：作为基础内容组件，在微信生态内流转。视频号作为一个基础内容的组件，在微信生态是无处不在的，融入到方方面面中，无需构建特殊的能力。比如作为基础的组件，当公众号和视频号内容发生融合的时候，会在公众号的MP文章里面看到视频号的视频插视频的卡片。视频号内容的核心理念是回归到用户本身，让用户觉得有价值。

官方还表示，过去的两年里面，搭完了框架，建完了产品的基本能力，树立了基本的产品运营方向、内容运营方向，接下来将不断地去尝试把舞台搭得更加健壮，让更多人上来以后去生产内容，让更多用户在这里得到他希望得到的内容，而创造更多的用户价值，让提供内容的人通过创造价值来获得回报，这是视频号团队在过去两年做的一些事情，也是我们接下来一年会重点去做的一些事情。

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视频号团队透露，视频号主要重点扶持泛知识/泛生活/泛资讯方向，以及体育、音域、剧情、才艺等方面的内容，希望视频号未来有这样的一些内容不断地进来，包括生活的小技巧、泛资讯方向的内容，最重要的是说我们希望进来的内容都是原创的、真人创作的，这样的内容会更加地有烟火气，让用户觉得它跟这个内容是紧密关联在一起的，未来也将为创作者提供实质激励。